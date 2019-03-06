Со стойкостью оловянного солдатика

Новосибирская опера превращает Год театра в Год балета

Фотографии Виктора Дмитриева, Алексея Цилера , а также с сайта novat.nsk.ru

В воскресенье, 3 марта, Новосибирский театр оперы и балета представил новый музыкальный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» на музыку Сергея Баневича. Премьера хорошо известного новосибирцам произведения, которое получило известность ещё 28 лет назад, прошла при полном аншлаге в 300-местном зале имени Исидора Зака.

Однако новая постановка никого не должна вводить в заблуждение, поскольку театр, на сцене которого 27 февраля вице-премьер российского правительства Ольга Голодец передала символ Всероссийского театрального марафона, продолжает гнуть свою маркетинговую политику. Судя по сайту госзакупок, за первые два месяца Года театра новосибирская опера уже освоила более 70 % годовых лимитов. При этом, в соответствии с традициями двух последних лет, на новые оперные спектакли было потрачено в 10 раз меньше, чем на новые балетные постановки. Например, бюджет оперы «Красная шапочка» Цезаря Кюи, премьера которой ожидается в апреле, оказался в 116 раз меньше, чем затраты на майскую постановку «Лебединого озера», хотя девятилетней давности постановка ещё не исчерпала ресурса зрительского интереса.

Выдать за новое плохо забытое старое

Сказки Ганса Христиана Андерсена считаются грустными, поскольку треть из них заканчивается смертью главного героя. Музыкальная сказка питерского композитора Сергея Баневича «Стойкий оловянный солдатик», от оригинала датского сказочника отличающаяся счастливым финалом, известна новосибирцам уже в течение трёх десятков лет. Новое представление сказки, прошедшее 3 марта при полном аншлаге, стало первой полноценной премьерой Новосибирского театра оперы и балета в нынешнем году. Спектакль изначально делался с расчётом на детскую аудиторию, в связи с чем на головные уборы, костюмы и обувь было потрачено почти 4,5 миллиона рублей, что составило более 90 % бюджета спектакля.







Правда, в январе театр уже радовал любителей трёхактной версией балета «Корсар». Но эта новая постановка была просто возвращением ещё далеко не забытой старой: на сцену просто вернулась хореографическая редакция Петра Гусева, поставленная Игорем Зеленским в 2012 году. Во сколько обошлась реинкарнация спектакля, неизвестно, поскольку сайт госзакупок об этом умалчивает. Но, скорее всего, восстановление не потребовало специальных материальных затрат.

Зато на сайте госзакупок можно найти довольно много информации о новых балетах, о которых театр ещё не объявил. В этом сезоне сайт театра демонстрирует невиданную сдержанность. Если раньше репертуарная сетка публиковалась на полгода вперед, то в этом году узнать, что будет в театре после 30 апреля, невозможно. Разговоров на эту тему много. Одни говорят, что в театре затевается серьёзный ремонт сцены, для чего уже закуплено оборудование на сумму 465 млн рублей. Другие утверждают, что переоборудование сцены хотят совместить с переделкой системы ярусов зрительного зала, о чём уже говорил не только худрук оперы Владимир Кехман, но и генеральный директор театра Ара Карапетян.

Судя по интервью ответственных лиц, новосибирцев уже приучают к мысли, что в большом зале театра будет не 1800 мест, как раньше, а только 1500.

От чего комфортнее будет не только зрителям, кресла под которыми будут удобнее и шире, но и руководителям театра, которым добиваться высокого процента посещаемости спектаклей будет в полтора раза проще. В этом случае театру придётся прервать свою работу на довольно приличный срок, поскольку во временной отрезок между сезонами реконструкция может не уложиться. Конкурс на закупку оборудования для сцены, судя по сайту госзакупок, был проведён ещё в сентябре прошлого года, а вот о выделении средств на изменение зрительного зала пока ничего не известно. Поэтому не исключено, что репертуар не объявляют только в ожидании, что деньги на это ещё найдутся.







Тем не менее, театр уже на всех парах готовит новинки, где первым номером числится новая постановка «Лебединого озера» (по документам, его премьера должна состояться с 10 по 12 мая). Наверное, практически нет в России театра оперы и балета, в репертуаре которого не было бы этого балета Петра Ильича Чайковского. Не является исключением Новосибирск, где в 2010 году Игорем Зеленским была поставлена хореографическая редакция Константина Сергеева. Спрос на «Лебединое озеро» был довольно стабильным, поскольку спектакль показывали по 14 раз за сезон.

Бриллиант почти не виден

Трудно сказать, устарел ли морально тот спектакль или были какие-то другие причины для новой постановки. Всё-таки костюмы к спектаклю готовила легендарная Луиза Спинателли, которая за свою жизнь работала с такими мастерами как Ролан Пети, создав костюмы к десятку его постановок. Кроме того, в репертуаре новосибирской оперы уже соседствуют «Щелкунчики» Василия Вайнонена и Начо Дуато, а ещё недавно почти одновременно под музыку Хачатуряна на сцене гремели бои из балетов «Спартак» Юрия Григоровича и Георгия Ковтуна. При возобновлении трёхактного «Корсара» никто не сказал, что показы двухактного аналога прекратились навсегда. Так что серия с дублями балетов вполне может продолжиться «Лебединым озером».







Нетрудно догадаться, что созданием нового спектакля займется хореограф Михаил Мессерер. Для него это уже шестая постановка на большой сцене Новосибирска. Но она наверняка не будет подчёркнуто сказочной. К «Лебединому озеру» не планируется привлекать дорогостоящие видеопроекции Глеба Фильштинского, которые делались для постановок «Золушки» и «Коппелии». Основу сценографии составит ставшая уже классической сценография Симона Вирсаладзе, а постоянный соавтор Мессерера Вячеслав Окунев назван художником воссоздания. Общие затраты на изобразительный ряд спектакля (кстати, художником по свету, как и в прошлом спектакле, указан Дамир Исмагилов) будут минимальными, составив чуть больше полпроцента от общего бюджета постановки.

Как это уже заведено у Новосибирского театра оперы и балета, 95 % общих затрат на спектакль уйдёт на изготовление декораций.

На это будет потрачено почти 55 млн рублей, которые, даже не заходя в Новосибирск, отправились прямиком в Санкт-Петербург, где расположены фирмы, не первый год безальтернативно выполняющие львиную долю заказов новосибирского театра.







Ещё одним сюрпризом нынешнего сезона станет стартующий летом трёхактный балет, который пока не имеет общего названия. Его центром будут две работы Джорджа Баланчина, выдающегося американского балетмейстера грузинского происхождения, прошедшего русскую хореографическую школу. Судя по всему, основой танцевального вечера станет балет «Рубины» на музыку Игоря Стравинского, которые сами по себе являются частью его трёхактного творения «Драгоценности» («Jewels»). Дополнением к нему станет одноактный опус основоположника современного неоклассического балетного искусства, известный под названием «Тема с вариациями». Своеобразным приложением к произведениям Баланчина станет балет «Класс-концерт», поставленный в своё время Асафом Мессерером на музыку Александра Глазунова, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна и Дмитрия Шостаковича.

Последовательность, в соответствии с которой будут показаны все эти три части, пока неизвестна, как непонятна концепция всего произведения. Её сущность (почему из «Драгоценнностей» были выбраны именно американские «Рубины», а не французские «Изумруды» или русские «Бриллианты») наверняка раскроет художественный руководитель театра Владимир Кехман на премьерных показах, которые должны пройти 12-13 июня.

Согласно сайту госзакупок, реконструкция шедевра Асафа Мессерера была оценена в 1 млн 100 тысяч 413 рублей, что чуть меньше пятой части всех затрат на спектакль

Известно, что затраты на бессюжетные балеты несопоставимы с теми, где нужны красивые яркие декорации. Основные бюджетные расходы при подготовке этого спектакля пришлись на лицензии. За трёхлетние права на постановку и исполнение обоих балетов Баланчина театру пришлось заплатить 3 млн 840 тысяч рублей, что съело почти 60 % затрат на трёхактный спектакль. Постановкой наследия американского классика будут заниматься специально обученные люди, командированные в Новосибирск Фондом Баланчина. Второй значимой строкой бюджета спектакля стал гонорар Михаила Мессерера, который уже не раз занимался воссозданием произведения своего дяди.

Кривая направляющая сила

Стоит отметить, что в нынешнем году аппетиты хореографа из Великобритании, сбежавшего из СССР в 1980 году, стали значительно умереннее. В прошлом году он поставил рекорд, получив за постановку «Коппелии» 5 209 195 рублей. Гонорар за спектакль «Золушка» у представителя легендарного семейства Плисецких-Мессереров, но не имеющего российского гражданства, вообще оказался больше, чем в Михайловском театре Санкт-Петербурга, откуда этот балет был фактически перенесён.

За балет на музыку Прокофьева Михаил Мессерер получил в Новосибирске 4 млн 171 тысячу 839 рублей 8 копеек. Что в четыре раза больше, чем оплата труда народного артиста СССР Олега Виноградова, который в сентябре 2016 года за восстановление балета «Ромео и Джульетта» получил 1 062 236 рублей, и почти в два раза больше гонорара в 29 686 евро Эдварда Клюга из Словении за балет «Пер Гюнт».

Кривая траектории гонораров Михаила Мессерера довольно причудлива. В Новосибирске начинал он в 2015 году реконструкцией балета «Пламя Парижа», которая ранее шла в Михайловском театре. Сколько он получил за балет на музыку Астафьева, в госзакупках не отражено. Но известно, что на следующий год из Петербурга он перенес на новосибирскую сцену «Жизель, или Вилисы» в редакции Никиты Долгушина, получив за это 634 124 рубля. Через два месяца его гонорар как балетмейстера-постановщика резко увеличился до 1 млн 195 тысяч 971 рублей, когда в Новосибирский театр оперы и балета был перенесён «Дон Кихот» Минкуса в хореографии Петипа и Горского. Но взятую «Коппелией» планку в 5 с лишним миллионов рублей Михаил Мессерер в этом году не удержал. Его гонорар за шестой полноценный спектакль, которым станет «Лебединое озеро», снизился почти в 2,5 раза и составил 2 134 931 рублей.

Интересно, что на сайте госзакупок фигурируют 88 млн 818 тысяч 137 рублей 76 копеек, которые названы «общей суммой планируемых платежей по закупкам, осуществляемым путём запроса котировок». Рискнём предположить, что такой суммой на сегодняшний день Новосибирский театр оперы и балета ограничен в субсидировании из федерального бюджета на новые постановки. Если эта гипотеза верна, то получается, что за два месяца театр уже распорядился более чем 70 % своего годового бюджета. При этом на балетные постановки ушло 64,72 % (57 486 550 рублей), а на оперные спектакли только 6,03 % (5 364 429 рублей). В апреле на сцене концертного зала имени Исидора Зака состоится премьера оперы Цезаря Кюи «Красная шапочка». Её бюджет не превышает полумиллиона рублей. И он оказался в 116 раз меньше затрат на новое «Лебединое озеро», которое идёт на смену проверенному временем спектаклю. У Ганса Христиана Андерсена сказки действительно были грустными, а у Шарля Перро, написавшего «Красную шапочку», они были довольно жестокими.



Евгений Казаринов

обозреватель Sib.fm Автор