У дел - женщины

Успешные сибирячки - о том, что значит быть руководителем

С каждым годом стереотип о том, что во главе любой компании непременно должен находиться мужчина, уходит из профессионального сообщества. Всё чаще руководство современным и эффективным бизнес-проектом ложится на плечи представительниц прекрасного пола. Накануне 8 Марта журналист Сиб.фм узнала у успешных бизнес-вумен, насколько уверенно они чувствуют себя на такой ответственной позиции, чем вдохновляются и кого выбирают в качестве примера.

Основатель сети клиник «Здравица» Наталья Сухарева

Пол значения не имеет

Гендерные особенности, несомненно, влияют на стиль управления. Мужчинам, например, легче ориентироваться в форс-мажорных ситуациях, где необходима чёткая организация. Но мне кажется, сейчас пришла эпоха женского стиля управления – когда очень важна эмпатия и необходимо обрабатывать большое количество информации одновременно. В этом лучше покажет себя женщина-руководитель. Однако, стоит заметить, что человек вне зависимости от половой принадлежности может нарабатывать и женские, и мужские качества управления, так как многие из них являются компетенциями, а не врождёнными особенностями личности. Самый грамотный управленец – это тот, кто владеет несколькими стилями и использует их в зависимости от ситуации.

Концепция успеха

Я сейчас смещаю фокус с понятия успех на понятие счастье. Успех – это про социальные достижения и статус. Но, как известно, достигнув определённого уровня доходов, люди понимают, что счастье вовсе не в этом. И сколько бы ты дальше ни пытался заработать, более счастливым тебя это не сделает.

В жизни очень важно соблюдать баланс. Да, иметь определённые достижения, известность – это приятно. Но без внутреннего спокойствия, гармонии, благополучия в семье – без этого, мне кажется, успех – не совсем успех. Если ты добиваешься чего-то, жертвуя своей личной жизнью, отношениями – это слишком дорогая цена.

Старший вице-президент, управляющий банком «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук

Самое яркое впечатление за последнее время

Я удивилась тому, что буквально на днях впервые встала на горные лыжи. Я давно катаюсь на беговых и на водных лыжах, на коньках, но как-то не хватало решительности освоить горные. Долгие годы я слышала от окружающих: «Не вставай, это очень травмоопасно и рискованно». Но в этот раз мой спортивный дух сказал: «Надо! Сейчас или никогда!». И у меня получилось! Это огромное удовольствие и от природы, и от самого процесса, от скорости, от того, что у тебя получается. К тому же сам результат доставляет тебе удовольствие.

Повод для гордости

Я горжусь тем, что в жизни всегда была очень трудолюбива и достигала поставленных целей. Это гордость за свое воспитание перед родителями и перед теми людьми, которые мне помогали на разных жизненных и профессиональных этапах. Важно и ценно, когда ты оправдал доверие. Я всегда горжусь тем доверием, которое мне оказывают люди, руководство, жизнь. Все остальное – преходящее.

Директор Клиники лазерной хирургии «ВАРИКОЗА НЕТ» Елена Ковальчук

Незабываемое путешествие

Я очень люблю путешествовать с семьей. На данный момент самое необычное место, где мы побывали – озеро Байкал. Могучий Байкал – он каждый день разный. Озеро меняется даже в течение дня. Можно приехать туда бесконечно много раз, и каждый раз удивляться. Ощутить лёгкий байкальский бриз или настоящий шторм, чистейшая вода, удивительная природа, шикарные рассветы и закаты, меняющиеся климатические зоны – ощущение, будто побывал в кругосветном путешествии.

Кумиры и жизненные ориентиры

С профессиональной точки зрения мне близки взгляды таких известных женщин, как Ирина Хакамада и Ирина Яровая. Особое место в ряду людей, которыми я восхищаюсь, занимает обычная сельская Женщина, писательница и иллюстратор Таша Тудор. Принципы жизни в гармонии с самой собой и природой Таша реализовала в воспитании своих детей, в дальнейшем это стало достоянием страны. Тудор для меня – эталон женственности, простоты и невероятной мудрости.

Региональный управляющий сети мягких ресторанов «Своя компания» Елена Карпук

Мужское и женское

Мне кажется, нет разделения между женщиной-руководителем и мужчиной-руководителем — дело в подходе к работе, в принципе управления, в характере, в механизмах достижения цели. Руководитель это не характеристика по половому признаку, это способность человека нести ответственность за результат, будь он мужчиной или женщиной — не важно. Разница в восприятии начальника женщины и мужчины, не чувствуется, если выбран правильный подход в управлении коллективом.

Работа в личной жизни

У меня работа не сказывается на моём поведении в личной жизни. Очень важно уметь разделять социальные роли и не переплетать их между собой. На работе я руководитель, дома — любящая жена и мама.

Владелец бьюти-холдинга «ЛеОлТ» Ольга Тропникова

Сложности женщины-руководителя

Самое трудное – найти компромисс с самой собой. Женщина-руководитель иногда может относится к своим сотрудникам и подчинённым, как мама – срабатывает женское начало. Бывает сложно отстраниться, выключить материнские чувства. Я иногда замечаю за собой нечто подобное – порой мне сложно переключиться из состояния мамочки-опекуна в роль помощника, руководителя, который уверенно поведёт за собой.

Главное в работе

Для меня первостепенна личная заинтересованность – воплощение моих идей, целей, творческих планов. Я считаю своей миссией помогать людям, улучшать их стиль и качество жизни. Для этого я и работаю, это приносит мне невероятное вдохновение, удовольствие, энергетическую подпитку. Конечно, материальная часть тоже важна. Мне кажется, секрет заключается в том, чтобы заниматься любимым делом, реализовывать свою мечту и свои идеи. Тогда всё получится.



Алиса Волкова

журналист Автор