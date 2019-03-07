Авангардный бит

Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский YouTube

Фотографии предоставлены героями публикации

Новосибирск считают научно-производственным городом – он прошёл долгий путь от шума заводов до писка серверов, но так и не смог породить единую музыкальную сцену. Именно диджеинг стал самым живучим явлением, на фоне взлётов и отливов рок-волны и поп-комбинаций добравшись, как и местное IT, до Америки. К Международному дню диджея, который отмечают 9 марта, Сиб.фм выяснил, как диджеи становились звёздами и депутатами.

Далёкий 1976 год считается моментом зарождения в городе клубных, а не камерных вечеринок. По мнению одного из первых диск-жокеев Новосибирска Евгения Величко, одна из возможных причин появления дискотек в Новосибирске – поездка членов танцевального объединения «Терпсихора» в далёком 1974-м в Прибалтику, где они увидели необычное развлечение для молодёжи и решили «внедрить» его в нашем городе. Свою фонотеку собирали на бобинах, а музыку играли с катушечных магнитофонов. Вскоре подобные вечера «для тех, кому за 25» проходили в доме культуры почти на каждом предприятии – от клуба «Отдых» при НЗХК и дискотеки «Диалог» в сквере имени Чкалова да «Экипажа» в ДК Чкалова.

Резидент клуба с 1983 по 1985 год Евгений Величко вспоминает, как ныне снесённый «Отдых», в народе – «Чайник», славился плохой акустикой и обилием «мажоров», которые приходили потусоваться на афтепати советских звёзд – Юрия Антонова и группы «Земляне».

Евгений Величко. 80-е

«Работать в дискотеке шли молодые люди, которые не могли реализовать себя в существовавшей советской системе. Они слушали "не ту музыку", читали "не те книжки". Диджей тогда был артистом разговорного жанра, который вдобавок ставил музыку», – рассказывал Евгений Величко.

Евгений Величко. 2015 год

80-е годы были особенным временем для новосибирских диджеев. Один из самых красноречивых спикеров Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов в молодости был звездой микрофона в молодёжном клубе «Пауза» в Октябрьском районе. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководивший оперативным отрядом комсомольцев и дружинников в НЭТИ, вместе с коллегами следил за порядком при проведении танцевальных вечеринок в общежитии вуза.

Каждую программу вечеринки приходилось «литовать» – согласовывать с управлением культуры облисполкома, а на дискотеки приходили сотрудники КГБ. В СССР тогда существовал список запрещённых песен, а обвинить могли за любой невинный хит – в диско Goombay Dance Band «Marrakesh» видели пропаганду сионизма,

а в песне Леонтьева «Полюбите пианиста» – пропаганду гомосексуализма.

Больше всего от цензуры пострадал диджей Марк Копелев – его уволили с работы и выдали «волчий билет», что не помешало ему уехать в США и построить вполне успешную карьеру в Metropolitan Opera в Нью Йорке.

Александр Чусовитин. 80-е

Первый рейв в Новосибирске официально состоялся в мае 1996 года в клубе «Отдых» – молодые диджеи Александр Чусовитин и Иван Рудык съездили в Москву и вернулись с DJ Groove. Вёл вечеринку «Давай, давай» малоизвестный певец Шура, а подтанцовку обеспечивал юный Митя Фомин. Вскоре техно захватило новосибирские дома культуры, а первым местом для рейверов стал клуб «Фауст» в ДК «Строитель». Появился некий клубный «андеграунд» – «Мэдисон», «888». Затем – «Чёрная вдова», «Вавилон», Golden Gate, «Виннерс», «Бегемот» и так далее. Профессия диджея из проводника новой музыки превратилась в мессианство для танцпола, где человек за пластинками мог почувствовать себя Китом Флинтом из Prodigy.

Александр Чусовитин. 2018 год

Романтичный ореол профессии немного потускнел в начале 2000-х, тогда клубная культура пришла в Новосибирск. Появились новые звёзды – DJ Ivan Ruduk, Антон DJ Begovatt. Из американского Бостона вернулся DJ Tekk, познакомив клубную публику с заокеанским хип-хопом и искусством «вертушизма» – скретчинга на пластинках. Заиграли новые стили – Drum'n' Bass, R'n'B, Electroclash, и открылся легендарный форум Allnight.ru. Новосибирск стал клубной столицей Сибири и расцвел субкультурами, здесь играли свои первые сеты будущие звёзды, такие как Taras 3000 (ныне – Mujuice). Но кризис 2008 года стал последним гвоздём в гроб русского гламура и мечты поколения «П».

«Сейчас каждый бывший футболист, актёр или телеведущий из Москвы считает своим долгом стать диджеем. Вот такие люди принижают нашу профессию. А остальные думают: "Ай, да диджеем быть легко! Если тут не получится, не поступлю в вуз, пойду в диджеи"», – рассказывал новосибирский ретро-диджей Алексей Куприянцев.

Алексей Купирянцев. 80-е

Клабберов сменили миллениалы, в руках у которых были нужные модели аппаратуры и быстрый интернет. С 2010 года началась эпоха mash-up вечеринок, где металл мешали с хип-хопом, попсу – с техно, а драм-н-басс с итало-диско. Героем новой волны диджеев стал Стас Аммосов – DJ Mos, отказавшись от резидентства в клубе Base. Публика требовала большего, чем образ «скучного парня с ноутбуком» – внешний стиль, татуировки и умение быстро сочетать несочетаемые музыкальные стили. Mash-up отрицал прежний снобизм и эстетику, а молодёжь – субкультурные различия.

DJ Mos. 2017 год

Стас Аммосов задал тон — ты можешь стать крутым диджеем, но это упорная работа. Вслед за ним в Москву последовали его ученики DJ Lars, DJ Andys. В столице новосибирцы обнаружили слабость москвичей – старое поколение диджеев варилось в своём соку, а молодое – ленилось освоить историю музыки и технику сведения. На этой почве выросли школа диджеев Uppercuts Music Academy и популярные даже за пределами МКАД вечеринки в клубе Gypsy. Подобно Стасу Аммосову для Noize MC, DJ Lars оказался концертным диджеем Егора Крида. В 2016 году DJ Mos победил в международном контесте диджеев Red Bull в Лас-Вегасе, переехал в Штаты, а сейчас – окончил музыкальную школу в Лос-Анджелесе.

«Два года назад я уехал учиться музыкальному бизнесу туда, где этот самый бизнес творится – в Лос-Анджелес. Каково это – родиться в сибирской глубинке и с детства мечтать о красивой и далекой стране с пальмами и крутыми тачками (как на вкладышах жвачек Turbo), и девушках, как в фильме «Спасатели Малибу». Как-то это всё от совершенно далёких и нереальных мультиков в голове обретает форму, становится осязаемым и входит в твою жизнь», – признавался в интервью Сиб.фм Стас Аммосов.

Второй победой для новосибирских диджеев стал переезд команды музыкального магазина AllForDJ в Москву в 2014 году.

Среди «диджеев-композиторов» house и techno оказался Любим Хомчук, выпустивший к тому времени один малоизвестный электронный альбом. Работа с записью и сведением звука свела новосибирца с группой «Хлеб» – и вырвалась в четыре хитовых альбома. «Пятилетку» диджеинга Любим Хомчук закончил, перевыполнив план – именно он написал музыку для хитового альбома Little Big, включая известные всем «Skibidi», «Faradenza» и так далее.

Сибирский характер особенно ценят компании в Москве и Санкт-Петербурге за умение работать «за себя и вот за того коренного москвича или петербуржца». То же и с диджеингом – заводы могут стоять, но диски будут кружиться.



Никита Манько

журналист Автор