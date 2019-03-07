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События выходных: исповедь хулигана

Детские шалости, алтайская группировка и скандальные рэперы двух эпох
Рубрика: афиша, культура

07.03.2019 13:35

ФОТОГРАФИЯ СО СТРАНИЦЫ ЭЛДЖЕЯ НА САЙТЕ INSTAGRAM.COM

Честь поздравлять женщин в праздничные для них дни выпала достаточно специфическим культурным деятелям. А объединяет их всех хулиганский образ разной степени тяжести: озорные поп-девчонки и немецкие хардкорщики, ироничный ЭмСи из 90-х и наш популярный и скандальный земляк-рэпер. А также любители творчества группы «Ленинград», нестареющие кавээнщики и театральная постановка об иконе хулиганства. Все эти события ворвутся в город на выходных, выпадающих на мартовские праздники. 

В пятницу

Непосредственно в день праздника (Международного женского дня) на поздравление девушек в рамках своих гастролей претендуют сразу два кумира молодёжи разных лет. 

Фотография со страницы Элджея на сайте instagram.com

Первым в пятницу в 18:00 выступит в «Экспоцентре» один из самых востребованных и популярных у юнцов персонажей — Элджей. Это модный юноша, читающий рэп в стиле «новой волны» и ценимый, по большей части, учениками средних и старших классов и студентами. Примечателен он внешностью (белые линзы и нарядные причёски), ореолом скандальности вокруг своего образа (нецензурная лексика в текстах, ставшая поводом к прецедентам с отменами концертов) и тем, что является нашим земляком. Этот концерт может стать особенно ценным подарком на праздник для дам затянувшегося пубертатного возраста.

8 марта
Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» (улица Станционная, 104)
в 18:00

 

Чуть позже Элджея свой концерт начнёт ещё один представитель речитативного жанра, но, что называется, «из другого теста» (а также времени и стиля). Вася В. (Вася Васин, лидер группы «Кирпичи»), является полноправным голосом, выражающим образ мыслей и настроения молодёжи поколения начала нулевых.

В пятницу он представит свою новую сольную работу «Триумф», а также исполнит известные хиты «Кирпичей» в акустическом формате. Вряд ли Вася сейчас склонен к различным эксцентричным выходкам, которые были его визитной карточкой пару десятилетий назад. Но ощутить дух молодости через знакомые рифмы сможет каждый, кто заканчивал школу в начале нулевых. Васин выступит в не самом вместимом баре The Rooks, и поэтому количество мест ограничено. Но организаторы не исключают продажу билетов на входе за час до концерта.

Скриншот из видео на сайте youtube.com

8 марта
Бар The Rooks (улица Коммунистическая, 45)
в 21:00

 

В одно время с Васей В., но в другом баре начнётся концерт группировки «Skaйф». Ребята из Барнаула выступают как трибьют группы «Ленинград». А это означает, что на концерте будет атмосфера безумного отрыва в лучших традициях оригинала.

фотография из сообщества «Skaйф» на сайте vk.com

8 марта
Паб LondonBar (улица Фрунзе, 234/1)
в 21:00

 

В субботу

После пятничных персон с налётом разной степени скандальности, эстафету хулиганства в субботу перенимают миловидные артистки. Днем в ДКЖ выступит украинская поп-группа Open Kids. Пять молодых девушек любят «похулиганить» (они известны, в том числе, по одноимённой песне) в детском стиле. Поэтому в рамках шоу будут конкурсы, цирковые трюки, фокусы, спецэффекты, декорации и танцы.

9 марта
ДК «Железнодорожников» (улица Челюскинцев, 11)
в 15:00

 

Вечером в субботу город всколыхнут гитарные рифы группы Annisokay.

Этот молодой немецкий коллектив является одной из самых интересных и самобытных команд мирового пост-хардкора. Насыщенный звук и оригинальные мелодии выделяют их среди множества других групп нового и набирающего популярность жанра.

Иллюстрация с сайта annisokay.com

9 марта
Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161)
в 20:00

 

Сергей Есенин более прочих ассоциируется со словом «хулиган». Это прослеживается и по некоторым его поэтическим изысканиям, и по его образу жизни. Пространство «КаФе» при «Красном Факеле» предлагает в своём репертуаре спектакль-концерт «Есенин. Линия судьбы». Действие сложно ограничить музыкально-поэтическими рамками. Это единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта, составленная из его стихов и песен на них.

Для всех, кто не чурается исконно русского романтизма — немного помятого, но такого близкого.

фотография с сайта red-torch.ru

9 марта
«КаФе» театра «Красный Факел» (улица Ленина, 19)
в 22:00

 

В воскресенье

Закончит хулиганские выходные концерт самых «белых и пушистых» кавээнщиков. В воскресенье вечером в ДКЖ начнут свою юмористическую программу «Уральские пельмени». Адепты каламбуров представят сюрреалистичный «Предъюбилейный тур», посвященный 25-летию нестареющего коллектива. Гостей их шоу ждут как знакомые и проверенные зрителями «блюда», так и «пельмешки» прямиком из кастрюли – свежие номера. Повод расслабиться после бурных праздничных гуляний.

фотография с сайта pelmeny.net

10 марта
ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 11)
в 19:00

 

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: театр музыка Театр «Красный факел» праздник

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