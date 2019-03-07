События выходных: исповедь хулигана

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События выходных: исповедь хулиганаДетские шалости, алтайская группировка и скандальные рэперы двух эпох
Рубрика: афиша, культура
07.03.2019 13:35
ФОТОГРАФИЯ СО СТРАНИЦЫ ЭЛДЖЕЯ НА САЙТЕ INSTAGRAM.COM
Честь поздравлять женщин в праздничные для них дни выпала достаточно специфическим культурным деятелям. А объединяет их всех хулиганский образ разной степени тяжести: озорные поп-девчонки и немецкие хардкорщики, ироничный ЭмСи из 90-х и наш популярный и скандальный земляк-рэпер. А также любители творчества группы «Ленинград», нестареющие кавээнщики и театральная постановка об иконе хулиганства. Все эти события ворвутся в город на выходных, выпадающих на мартовские праздники.
В пятницу
Непосредственно в день праздника (Международного женского дня) на поздравление девушек в рамках своих гастролей претендуют сразу два кумира молодёжи разных лет.
Фотография со страницы Элджея на сайте instagram.com
Первым в пятницу в 18:00 выступит в «Экспоцентре» один из самых востребованных и популярных у юнцов персонажей — Элджей. Это модный юноша, читающий рэп в стиле «новой волны» и ценимый, по большей части, учениками средних и старших классов и студентами. Примечателен он внешностью (белые линзы и нарядные причёски), ореолом скандальности вокруг своего образа (нецензурная лексика в текстах, ставшая поводом к прецедентам с отменами концертов) и тем, что является нашим земляком. Этот концерт может стать особенно ценным подарком на праздник для дам затянувшегося пубертатного возраста.
8 марта
Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр» (улица Станционная, 104)
в 18:00
Чуть позже Элджея свой концерт начнёт ещё один представитель речитативного жанра, но, что называется, «из другого теста» (а также времени и стиля). Вася В. (Вася Васин, лидер группы «Кирпичи»), является полноправным голосом, выражающим образ мыслей и настроения молодёжи поколения начала нулевых.
В пятницу он представит свою новую сольную работу «Триумф», а также исполнит известные хиты «Кирпичей» в акустическом формате. Вряд ли Вася сейчас склонен к различным эксцентричным выходкам, которые были его визитной карточкой пару десятилетий назад. Но ощутить дух молодости через знакомые рифмы сможет каждый, кто заканчивал школу в начале нулевых. Васин выступит в не самом вместимом баре The Rooks, и поэтому количество мест ограничено. Но организаторы не исключают продажу билетов на входе за час до концерта.
Скриншот из видео на сайте youtube.com
8 марта
Бар The Rooks (улица Коммунистическая, 45)
в 21:00
В одно время с Васей В., но в другом баре начнётся концерт группировки «Skaйф». Ребята из Барнаула выступают как трибьют группы «Ленинград». А это означает, что на концерте будет атмосфера безумного отрыва в лучших традициях оригинала.
фотография из сообщества «Skaйф» на сайте vk.com
8 марта
Паб LondonBar (улица Фрунзе, 234/1)
в 21:00
В субботу
После пятничных персон с налётом разной степени скандальности, эстафету хулиганства в субботу перенимают миловидные артистки. Днем в ДКЖ выступит украинская поп-группа Open Kids. Пять молодых девушек любят «похулиганить» (они известны, в том числе, по одноимённой песне) в детском стиле. Поэтому в рамках шоу будут конкурсы, цирковые трюки, фокусы, спецэффекты, декорации и танцы.
9 марта
ДК «Железнодорожников» (улица Челюскинцев, 11)
в 15:00
Вечером в субботу город всколыхнут гитарные рифы группы Annisokay.
Этот молодой немецкий коллектив является одной из самых интересных и самобытных команд мирового пост-хардкора. Насыщенный звук и оригинальные мелодии выделяют их среди множества других групп нового и набирающего популярность жанра.
Иллюстрация с сайта annisokay.com
9 марта
Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161)
в 20:00
Сергей Есенин более прочих ассоциируется со словом «хулиган». Это прослеживается и по некоторым его поэтическим изысканиям, и по его образу жизни. Пространство «КаФе» при «Красном Факеле» предлагает в своём репертуаре спектакль-концерт «Есенин. Линия судьбы». Действие сложно ограничить музыкально-поэтическими рамками. Это единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта, составленная из его стихов и песен на них.
Для всех, кто не чурается исконно русского романтизма — немного помятого, но такого близкого.
фотография с сайта red-torch.ru
9 марта
«КаФе» театра «Красный Факел» (улица Ленина, 19)
в 22:00
В воскресенье
Закончит хулиганские выходные концерт самых «белых и пушистых» кавээнщиков. В воскресенье вечером в ДКЖ начнут свою юмористическую программу «Уральские пельмени». Адепты каламбуров представят сюрреалистичный «Предъюбилейный тур», посвященный 25-летию нестареющего коллектива. Гостей их шоу ждут как знакомые и проверенные зрителями «блюда», так и «пельмешки» прямиком из кастрюли – свежие номера. Повод расслабиться после бурных праздничных гуляний.
фотография с сайта pelmeny.net
10 марта
ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 11)
в 19:00
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