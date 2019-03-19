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Технологии для бизнеса

Управление доступом и учёт рабочего времени
Рубрика: бизнес

19.03.2019 09:00

Фотографии предоставлены компанией PERCo

Знаете ли вы, во сколько приходят на работу и уходят с неё ваши сотрудники? Уверены ли вы, что посторонние не смогут попасть в ваш офис? О том, какие задачи можно решить с помощью современных технологий управления доступом, рассказал ведущий российский производитель систем безопасности PERCo.

Системы контроля доступа не только обеспечивают безопасность, но и позволяют эффективно управлять предприятием, упрощая процесс учёта рабочего времени, сокращая трудозатраты и повышая производительность труда.

Сегодня системы контроля доступа успешно работают в бизнес-центрах и образовательных учреждениях, на промышленных предприятиях и спортивных объектах.

Безопасность

Ключевая точка безопасности предприятия – проходная. Там устанавливаются турникеты, пройти через которые можно только при наличии идентификатора. Наиболее популярными пока остаются карты доступа. Новые технологии позволили защитить карты от копирования, что минимизирует риск проникновения на объект постороннего. В качестве идентификатора может использоваться и смартфон: для этого нужно установить специальное приложение, позволяющее зарегистрировать его в системе.

Еще один способ идентификации, набирающий популярность благодаря своей надежности, – доступ по биометрическим данным. Сейчас активно разрабатываются технологии идентификации по голосу, рисунку вен на ладони, радужке глаза, но самым популярным пока остается доступ по отпечатку пальца.

Для посетителя можно оформить временный пропуск. На выходе гостевую карту доступа нужно опустить в картоприёмник, и пока это не будет сделано, гость не сможет покинуть здание.

Появление сотрудника на работе в состоянии алкогольного опьянения не только противозаконно, но и опасно, так как может привести к травмам. Для предупреждения таких ситуаций может быть организована проверка: алкотестер устанавливается перед турникетом на проходной и интегрируется с системой контроля доступа. Если сотрудник нетрезв, доступ будет закрыт, а служба безопасности получит моментальное оповещение и сможет оперативно принять меры.

Система контроля доступа может работать и внутри здания. Это позволит разграничить доступ в различные кабинеты и помещения в соответствии с рабочим графиком и полномочиями сотрудников. Например, сотрудник не сможет попасть в свой кабинет в нерабочее время, а в серверную смогут войти только сотрудники IT-отдела. Для кабинетов руководителей и сотрудников, ведущих прием посетителей, существует система «Электронный кабинет», позволяющая дистанционно управлять доступом в помещение – с помощью пульта или программного обеспечения. Руководитель может выбрать, закрыть ли доступ совсем, разрешить его только сотрудникам, или открыть для всех.

Повышение производительности

Системы контроля доступа способны решать и еще одну важную задачу – учёт рабочего времени. Система запомнит, когда сотрудник пришёл на работу и ушёл с неё, зафиксирует фактически отработанное время. Специалисты подсчитали, что после внедрения технологии сотрудники меньше опаздывают на работу, повышается их производительность. Например, в компании со штатом в сто человек и средней зарплатой в 40 тысяч рублей можно сэкономить до 120 тысяч рублей в месяц, сократив опоздания каждого сотрудника на 10 минут в день. В течение нескольких месяцев система полностью окупает себя, а после позволяет зарабатывать. Повысить дисциплину, сохранив комфортный климат в коллективе, позволяет алгоритм гибкого графика.

Основный принцип заключается в том, что сотрудник может опоздать или уйти с работы раньше, но потраченное в личных целях время нужно будет отработать. Следить за дисциплиной сотрудников руководитель может даже удалённо – достаточно планшета или смартфона.

Сокращение трудозатрат

Системы контроля доступа способны значительно сократить трудозатраты предприятия. Отдел персонала не тратит время на контроль дисциплины, так как вся информация фиксируется системой и становится доступна в удобном формате.

Сокращаются и трудозатраты бухгалтерии: система может быть интегрирована с программой «1С», табель формируется в законодательно предусмотренном формате, даже если ведётся учёт не условных восьми часов в день, а фактически отработанного времени.

Автоматизируется работа бюро пропусков: гостевые идентификаторы можно заказать заранее в специальной программе или быстро оформить на месте благодаря опции автоматического распознавания документов.

Как выбрать систему контроля доступа

Чтобы правильно выбрать систему контроля доступа для своего предприятия, нужно в первую очередь определиться с перечнем поставленных задач. А мы подготовили чек-лист с основными аспектами, на которые стоит обратить внимание при выборе СКУД.

Производитель

Для надёжной и эффективной работы системы стоит остановить свой выбор на продукции компании с солидным опытом работы и достойной репутацией. Наличие собственной производственной базы и серийного производства является залогом качества продукции. Рекомендуем обратить внимание и на гарантийный срок оборудования, а также на наличие в вашем регионе центров гарантийного обслуживания данного производителя. 

Поддержка

Внедрять, настраивать и эксплуатировать систему должен грамотный специалист, поэтому желательно наличие у производителя сертифицированных инсталляторов и специалистов по обслуживанию в вашем регионе.

Важна и профессиональная техническая поддержка, способная оказать содействие в решении вопросов по работе системы. 

Обучение

Непосредственным пользователям системы – сотрудникам службы безопасности, отделов персонала и бухгалтерии, IT-специалистам – полезно пройти обучение по работе с системой, так как это позволит использовать её максимально эффективно. Обычно такую возможность предоставляют крупные производители, проводя как очное обучение, так и вебинары.

 

Компания PERCo — ведущий российский производитель систем и оборудования безопасности с 30-летним опытом работы и один из пяти мировых лидеров этой отрасли. Продукция компании продаётся в 90 странах мира.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: безопасность технологии бизнес

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