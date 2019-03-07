Запрос на справедливость

Соглашение мэра и губернатора как гарант стабильности в регионе

фотографии и видео предоставлены организаторами

Новосибирский Институт политики и технологий (ИПИТ) решил собрать за круглым столом политологов, политтехнологов, социологов, политических аналитиков и медиа-менеджеров. Тема звучала весьма академически: «Опыт взаимодействия политических сил современной России на примере Новосибирска образца 2014-2019 годов». На самом деле, по сути, организаторы предложили поискать ответ на вопрос: является ли пятилетний опыт работы во власти мэра-коммуниста Анатолия Локтя в Новосибирске исключением, или же это проявление новой политической реальности?

Поиски истины проходили весьма бурно: эксперты из разных городов страны не только излагали своё видение ситуации, но и активно полемизировали друг с другом.

Директор Фонда прогрессивной политики (Москва) Олег Бондаренко констатировал, что соглашение губернатора от «Единой России» и мэра-коммуниста – это пока единичный опыт, но, возможно, он будет востребован и дальше, и даже растиражирован. Политолог подчеркнул, что Новосибирск, по его мнению, является самым свободным городом Российской Федерации, свидетельством чему являются сохранившиеся выборы мэра (в России они остались сегодня только в семи городах). Кстати, Олег Бондаренко вовсе не уверен, что выборы мэра состоялись бы нынешней осенью, если бы градоначальником был единоросс…

Олег Бондаренко

Столичный эксперт называет новосибирский опыт «городской демократии» уникальным:

«Здесь есть чему поучиться, тем более, в новой политической реальности».

Он считает, что соглашение Травникова и Локтя имеет все шансы сохраниться до осени как минимум по той причине, что у двух лидеров есть разные амплуа: если Андрей Травников, на его взгляд, играет роль сити-менеджера для области, то Анатолий Локоть именно политик. Вывод таков: «Они играют совершенно разные роли – в этом залог стабильности этого тандема. Они – не конкуренты; у них разные роли».

Директор Института актуальной экономики (Москва) Никита Исаев почти во всём с коллегой не согласился. Он рассказал о том, что в стране разворачивается политический кризис, но это «ретушируется СМИ».

Никита Исаев

Что касается соглашения Локтя и Травникова, которое большинство экспертов считают залогом стабильности политической ситуации в регионе, то Никита Исаев его пользу отрицает. Он высказался в том смысле, что сейчас пакт работает и на данном этапе всё же стабилизирует политическую ситуацию в регионе. Однако, по его словам, это не будет бесконечным и приведёт, в том числе, к тому, что «никто интересный сюда не заявится» – речь идёт о кандидатах на осенних выборах мэра.

Новосибирский политтехнолог Яков Савченко удивил многих своим заявлением о том, что выборы мэра Новосибирска ещё могут быть отменены. Кроме того, он полагает, что важным вопросом будет тема возвращения второго тура голосования. Отметим, что большинство новосибирских политологов эту точку зрения не разделяют, полагая, что правила игры меняться за полгода до выборов точно не будут.

Яков Савченко

Заведующая кафедрой управления и социальных технологий в Северо-Западном институте РАНХиГС (Санкт-Петербург) Инна Ветренко считает, что на уровне муниципального образования (Новосибирск является крупнейшим муниципалитетом в стране) никакой политики быть не должно – она должна начинаться с уровня выборов в заксобрание и губернатора. Эксперт привела интересный аргумент в пользу соглашения мэра и губернатора: став фактором, открытым в публичном пространстве, оно тем самым подчеркнуло ответственность сторон, его подписавших. Инна Ветренко также считает, что на осенних выборах никто не выскочит, как черт из табакерки, поскольку политическое поле уже определено.

Доктор социологических наук Надежда Вавилина, ректор Нового сибирского института (Новосибирск), охарактеризовала Андрея Травникова и Анатолия Локтя как рациональных политиков. Она считает, что соглашение между ними способствует реализации целей, которые провозгласили оба политика.

Надежда Вавилина

Социолог привела интересный факт: по итогам социологического исследования коэффициент доверия в Новосибирске оказался положительным у президента России Владимира Путина и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Руководитель «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов напомнил, что новосибирская политическая культура во многом уникальна и важную роль в регионе всегда играл запрос на справедливость. Он также обратил внимание на то, что

в соглашении Локтя и Травникова есть ещё и третья сторона: гарантом выступил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По его мнению, данное обстоятельство является очень важным. Кроме того, стремление к компромиссам всегда было присуще новосибирской политике: «оно не появилось на ровном месте». Андрей Кузнецов высказал мнение, что соглашение Локтя и Травникова будет выполнено.

Олег Бондаренко и Никита Исаев снова поспорили. Исаев объявил, что

нет запроса не только на новые партии, но и даже на новую политику,

с чем согласны многие эксперты. Есть общее недоверие к политической системе, а потому возможно появление на политическом поле людей, которые могут не иметь никакого отношения к существующей политической системе. Олег Бондаренко констатировал, что эпоха крымского консенсуса закончилась и сейчас на первый план выходят вопросы социального плана. Поэтому важно, чтобы политики ориентировались в новых трендах. К таковым политолог как раз относит новосибирского мэра. По его мнению, тот является ярким политиком, появления которого в регионах федеральной власти не нужно бояться. Олег Бондаренко не согласился с Инной Ветренко в том, что политики на муниципальном уровне нет. Он привел убойный аргумент: преодоление муниципального фильтра, наоборот, способствует тому, что политика приходит в муниципалитеты.

Участники дискуссии сошлись на том, что обсуждение было продуктивным, тема – интересной, и есть смысл собираться и в дальнейшем для анализа развития политической ситуации в регионе и в Сибири в целом. Эксперты из Москвы, Красноярска и Санкт-Петербурга и их новосибирские коллеги в большинстве своём оценили соглашение Травникова – Локтя как фактор, стабилизирующий политическую систему в регионе и оказывающий на неё позитивное воздействие. По их мнению, соглашение будет выполняться сторонами, что сделает ситуацию с выборами мэра Новосибирска понятной и предсказуемой.

Здесь есть очень интересный момент: когда Анатолий Локоть стал мэром города, многие местные аналитики предрекали жёсткую конфронтацию двух ведущих партий и «холодную войну» в отношениях мэрии и губернии, вспоминая давнее уже противостояние Виталия Мухи и Виктора Толоконского. Заодно обещали быстрый крах «коммунистического режима» в сибирской столице. Ничего подобного не произошло: хотя и не без сложностей, но «пятилетка Локтя» оказалась временем диалога и выстраивания ровных отношений с партиями и элитами.





Александр Парфёнов

В итоге с приходом нового губернатора Андрея Травникова, в городе и в области фактически сложилась новая политическая реальность, когда сотрудничают губернатор и мэр, и плоды этого сотрудничества осязаемы (взять хотя бы возвращение городу миллиарда рублей налоговых отчислений). «Единая Россия» и КПРФ также отказались от жёсткой конфронтации. Что особенно ощущается накануне начала реализации крупных федеральных проектов – подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 и развития Академгородка.



Владимир Кузменкин

журналист Автор