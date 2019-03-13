Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как памятник ностальгии по СССР и студенческому спорту, которого в России на самом деле нет

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта krsk2019.ru

Видели ли вы когда-нибудь идеальный Красноярск? Без режима чёрного неба, с выдраенными тротуарами и толпами туристов. А ведь именно таким сибирский город-миллионник был последние пару недель. Для этого, правда, пришлось отключить цементный и кирпичный завод, а алюминиевому – сбавить мощность. Улицы начали в ежедневном режиме отмывать с шампунем ещё с начала февраля.

Видели ли вы когда-нибудь сборную России, которая завоёвывает почти столько же медалей, как и все остальные сборные вместе взятые? Девушки обыгрывают непобедимых канадок в хоккее с шайбой, норвежцы остаются далеко позади в биатлоне, а в лыжах наши ребята берут реванш за все взрослые чемпионаты мира последних лет. А ведь именно такой была Универсиада в Красноярске.

Потратить на неё пришлось всего-то… 1 миллиард долларов.

Студенческий спорт в России – странный предмет. Его вроде бы как нет, а медалей на Универсиаде столько, что их можно раздавать на улицах всем желающим. Загляните в любой ВУЗ, найдите спортзал и сравните с тем, что увидели недавно в Красноярске. Кто-то сиротливо стучит мячом. А вот парни в самодельной экипировке – гоняют шайбу при пустых трибунах. Не очень-то похоже на то безумие, что творится со студенческим спортом в США.

В Штатах, которые не попали и в десятку медального зачёта зимней Универсиады-2019, студенческий спорт возведён в культ. На матчи баскетбольной NCAA порой собирается не меньше зрителей, чем на профессионалов из NBA, а тренеры студенческих команд легко находят себе работу в сильнейших лигах мира. При этом календарь игр у баскетболистов, хоккеистов и представителей других видов спорта заточен под учёбу, которая все-таки стоит на первом месте.

Стоит ли говорить, что единицы из всех многочисленных российских чемпионов Универсиады прилежно ходят на пары? Большинство из них заочники, а учёбу на факультете физической культуры и вовсе никто не воспринимает всерьёз.

Принадлежность к вузу – не более чем формальность.

Вот только организаторы главного студенческого фестиваля не видят с американской системой никаких отличий. Ограничения есть только по возрасту.

Рекорд по количеству наград наши спортсмены неизменно обновляют каждые два года. В этот раз – больше 100 медалей за весь турнир. Россия, унижая Запад на своей территории, формально не нарушает никаких правил. Всё строго по букве закона. И уж точно не стоит искать в сверхуспешном выступлении в Красноярске следы допинга. Когда на Универсиаду в составе женской сборной России по хоккею приезжают 16 участниц недавней Олимпиады в Пхёнчхане, не нужны никакие запрещённые препараты. Скорее стоит говорить о пугающей разнице в менталитетах.

В Германии заявки на участие в Универсиаде принимают по электронной почте от всех желающих. Бразильскому фигуристу, который поразил всех в Красноярске не только кошмарным исполнением не самых сложных элементов, но и своей непосредственностью, деньги на дорогу собирали местные любители этого вида спорта. У нас же министр спорта Павел Колобков обещает президенту страны горы золотых медалей, а сам глава государства лично открывает Универсиаду.

Россия в маниакальном желании представить Универсиаду как некий приближённый вариант Олимпийских игр, разумеется, не одинока. В 2009 году Китай на домашний турнир собрал чуть ли не всех сильнейших и поделил с российской командой первое место в общем зачёте. Большое внимание Универсиаде уделяют в Казахстане, и, что несколько удивительно, – в передовых азиатских странах. В Красноярске сразу за спинами хозяев обосновались Южная Корея и Япония.

Когда-то на Универсиаде взошла звезда Елены Исинбаевой. Найдутся перспективные чемпионы и в Красноярске, но у каждого из них уже есть приличный бэкграунд. Несмотря на 112 медалей нашей сборной, совсем уж новых имён за последние пару недель мы для себя не открыли. Для многих поездка в Сибирь стала не более чем попыткой перезагрузиться, вновь обрести уверенность в себе. Фигурист Максим Ковтун провалился на чемпионате Европы, заняв только 14-е место. Зато на Универсиаде ему удалось выиграть медаль. Правда, лишь серебро.

Всё чаще и чаще в России пробиваются наружу ростки ностальгии по брежневским временам застоя. Не только снимаются фильмы про наши победы в хоккее («Легенда № 17») и баскетболе («Движение вверх»), но всячески моделируются реалии тех лет. С одной стороны – бытовая изоляция от остального мира, с другой – громкие, а порой и просто издевательские, спортивные победы над этим же миром.

Если задуматься, то и хоккейное золото в Пхёнчхане, куда не приехали лучшие игроки планеты, и доминирование на Универсиаде не многим отличаются от того, в каких условиях ковала свою спортивную славу СССР. Во многих видах спорта единственным серьёзным соперником для наших спортсменов была Чехословакия, тогда как значение героических побед над американцами и канадцами, воспетых в фольклоре, сильно преувеличено. На Олимпиады наши «западные партнёры» десятилетиями отправляли любителей.

Для чего нужна Универсиада нашим чиновникам – понять можно. Они, подобно Брежневу, увешивают свои пиджаки чужими орденами. Зачем это спортсменам, которые видели чемпионаты мира и Европы, ездили на Олимпиады и давно переросли уровень студенческих междусобойчиков, понятно не до конца. Неужели корочки мастеров спорта до сих пор имеют для кого-то настолько большое значение?

Так или иначе, Универсиада – это уже давно скорее политический инструмент, нежели спортивное событие.

Что с этим делать – не очень-то и ясно. Россия попросту пользуется лазейками, придуманными далеко за пределами нашей страны. Есть один, но радикальный выход: раз и навсегда запретить участвовать в Универсиадах профессионалам. Не только из России, а из других стран. В таком случае, конечно, никто уже не выделит миллиард долларов на проведение соревнования без единой известной фамилии, зато за ширмой все увидят, кто действительно развивает студенческий спорт, а кто лишь коллекционируют медали для отчёта наверх.

Красноярск же, пусть и всего на один день, получил статус столицы Сибири. Новосибирск он обскакал с лёгкой руки премьер-министра Дмитрия Медведева. Но уже завтра заработают заводы, небо затянет привычной для местных жителей дымкой, а шампунь для дорог внезапно закончится. Сколько сибирскому городу прослужит инфраструктура, построенная к Универсиаде, сейчас не скажет никто, но вот снять полотна, маскирующие ветхое жильё, которое не успели отремонтировать к приезду гостей, дело нескольких минут.



Дмитрий Ерыкалов

Спортивный обозреватель Автор