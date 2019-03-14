События выходных: заценим жар весны

Сладкоголосые мальчики, эксцентричные классики и самобытные отечественные гангста-рэперы – на лицо ужасные, добрые внутри

Иллюстрация из сообщества «КРОВОСТОК official» на vk.com

Середина марта в Новосибирске отмечена свежим звуком капели и птичьим утренним гамом, которые периодически разрезаются колючими ледяными вихрями. Такое же многообразие жанров, образов и стилей обещает афиша культурных (а также контркультурных и даже немного бескультурных) событий в предстоящий уик-энд. Новые и бархатистые голоса будут соседствовать с классикой и диссонировать с лезвиями рифм одного из лучших явлений в отечественном рэпе.

В пятницу

В пятницу на сцене ДКЖ – спектакль «Мастер и Маргарита», который поставил живой классик, режиссёр Роман Виктюк. Эта постановка является одним из самых популярных и проверенных временем шедевров в творчестве незаурядного и эксцентричного мэтра. Как это нередко бывает у Виктюка, в спектакле, конечно, властвует гротеск: советская эпоха показана здесь со всем возможным абсурдом и нелепостью. А одна из главных тем творчества Романа Григорьевича (о несовместимости любви и рабства) получает здесь неожиданное продолжение.

15 марта

ДК Железнодорожников (улица Челюскинцев, 11)

в 19:00

Прославившийся благодаря YouTube дуэт братьев-двойняшек из Удмуртии Rauf & Faik покорил россиян своими романтизмом, голосовыми данными, юношеской искренностью и проникновенными текстами песен, которые талантливые братья пишут сами. Своими вдохновителями Рауф и Фаик называют поп-идола всех времён Майкла Джексона и лиричного Сэма Смита. Всего за несколько месяцев покорив огромную аудиторию слушателей своим дебютным альбомом «Я люблю тебя», Рауф и Фаик стремительными темпами идут к статусу одних из главных поп-звёзд новой музыкальной индустрии. Именно поэтому растут масштабы их шоу и география гастролей. Послушать молодых романтиков в нашем городе можно будет уже в эту пятницу на территории «Подземки».

15 марта

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161)

в 19:00

В субботу

В 2013 году в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка открылась уникальная выставка его работ. Она была самой масштабной и представляла 220 полотен. Посвящённый этому эпохальному событию документальный фильм «Мунк-150» проникнет за кулисы выставки, расскажет о её подготовке и организации, а также проведёт небольшую экскурсию по Норвегии Мунка. Сегодня Мунк — это, безусловно, одна из самых значительных и узнаваемых фигур в — так называемом — современном искусстве.





А его хрестоматийный «Крик» является важным символом уже не одного поколения — от одноимённого хоррор-фильма более чем двадцатилетней давности до мемов дня сегодняшнего. Посмотреть фильм про творчество эксцентричного гения можно будет субботним днём в «Победе».

16 марта

Центр культуры и отдыха «Победа» (улица Ленина, 7)

в 12:45

Вечер субботы перестанет быть томным. Потому что его собираются раскрасить жирные биты колких треков группы «Кровосток», чей концерт в поддержку нового альбома «ЧБ» пройдёт опять-таки в «Подземке». Проект «Кровосток», набиравший популярность в середине нулевых, многие поначалу воспринимали как шутку и стёб. Но это не помешало ему завоевать огромную популярность среди одновременно широких и глубоких масс (от студентов до творческой интеллигенции), и выбиться в топ самых успешных и необычных рэп-групп. Отличительная черта «Кровостока» в музыкальном плане – это резкая нецензурная лирика в своеобразном монотонном исполнении и модные биты.

Фотография ИЗ СООБЩЕСТВА «КРОВОСТОК OFFICIAL» НА VK.COM



В 2015 году в песнях группы нашли пропаганду насилия и употребления запрещённых веществ. Музыканты выиграли суд по этому делу и записали альбом

Что же касается смысловой составляющей, то под ровным бормотанием разной степени удачности каламбуров в текстах зашифрованы иногда монументальные, зачастую актуальные и сатирически едкие смыслы и символы новой России. Объясняется это легко – автор текстов и вокалист являются представителями творческой интеллигенции: Шило – художник и поэт, а Доктор Фельдман – инсталлятор и писатель. И пусть сейчас «Кровосток» не самые популярные представители жанра. Пусть их концертные выступления никогда не блистали качественным аудиальным и визуальным лоском или масштабом шоу. Но даже для выросших любителей творчества единственного в своём роде русского гангста-рэпа – это событие, которое всегда хочется посетить. А для тех, кто мало знаком с группой – отличный повод узнать её (гастролируют парни не так часто). К сожалению, на данный момент остались только билеты на ВИП-места.

работа Григория Груши. Фотография с сайта knuj.org

16 марта

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161)

в 20:00

В воскресенье

Чтобы завершить выходные на ноте настоящей музыки, рекомендуется для посещения событие, которое пройдет днём в филармонии. И называется оно «Весна среди аллигаторов». Это концерт прославленного «Сибирского диксиленда», особенностью творческого облика которого является стремление наряду с музыкой новоорлеанского стиля играть и более поздние композиции, примыкающие к эре свинга. Само название концерта как бы непрозрачно намекает нам всем: эта весна, помимо начавшихся капели и трелей птиц, ещё может удивить чем-то диким, фантасмагорическим и необузданным.

фотография из сообщества «SIBERIAN DIXIELAND Jazz B» на vk.com

17 марта

камерный зал филармонии (Красный проспект, 32)

в 12:00



Антон Митько

журналист Автор