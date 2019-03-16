Бывшие руководители города оценили настоящее Новосибирска

Политические ветераны предложили горожанам включиться в решение проблем мегаполиса

фотографии предоставили «новосибирские новости»

В пресс-центре новосибирской «Комсомолки» прошёл «круглый стол», посвящённый развитию города за прошедшие пять лет (что совпадает со сроком полномочий нынешнего мэра Новосибирска Анатолия Локтя). Обсудить проблемы, которые волнуют новосибирцев, и предложить пути их решения пригласили тех, кто знает не понаслышке о системе управления городом, о городском хозяйстве.

Один из важнейших вопросов, вынесенных на обсуждение, звучал так: как изменился город за прошедшие пять лет? Экс-мэр и экс-губернатор Иван Индинок известен тем, что всегда ревностно следит за тем, как столица Сибири выглядит. И вот что заметил почётный житель Новосибирска: «Город, конечно, хорошеет. Появляются удивительно красивые здания, а я вспоминаю, как нам разрешали только крупнопанельное домостроение, не давали строить из кирпича».

Иван Индинок высоко оценил работу городской администрации за прошедшую пятилетку:

«Работают они нормально! Переживают за город очень здорово».

Опытный управленец отметил, что результаты могли бы быть ещё значительнее, если бы не сложившаяся система управления, когда деньги нужно «выбивать» в федеральном центре.

Индинка поддержал Владимир Шумилов – известный управленец, который проработал в Новосибирске уже почти полвека, был главой администрации Ленинского района и первым заместителем мэра. Он отметил большие позитивные изменения в городе и рассказал, какую большую роль во всем этом играет Генеральный план. По мнению Владимира Шумилова, уже пора заниматься следующим вариантом генплана. Даже если не хватает финансов и ресурсов, всё равно нужно чётко планировать развитие Новосибирска в следующие десятилетия.

Здесь важнейшую роль играют вопросы стратегии, которыми активно занимается сегодня мэрия города. Одним из важнейших, по общему мнению участников круглого стола, является вопрос продолжения строительства метрополитена в Новосибирске.

Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов обратил внимание на то, какое большое внимание уделяет мэрия благоустройству: появляются новые зелёные зоны, приводятся в порядок любимые места отдыха горожан – такие как Нарымский и Первомайский скверы, сад Дзержинского и Центральный парк. Михайловская набережная ещё будет менять свой облик, но, как отметили участники круглого стола, это место уже полюбилось горожанам, стало своеобразной визитной карточкой мегаполиса. А ведь ещё несколько лет назад, как выразился один из выступавших, сюда было стыдно привести гостей из других городов…

Но город – это не только знаковые объекты. Не менее важное значение имеет развитие придомовых территорий. Об этом рассказала Ирина Подвигина, уже 15 лет возглавляющая ТОС «Воинский». Она убеждена, что многие горожане готовы не просто поддерживать инициативы мэрии города, но и «все свои знания и умения отдавать делу». Большую роль играют в этом смысле ТОСы, которые в Новосибирске активно развиваются и аккумулируют созидательную энергию горожан для решения проблем благоустройства. Система грантов, введённая мэрией, поощряет тех, кто наиболее активно работает на благо города и горожан.

Директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Светлана Тарасова поделилась интересной новостью. Коллега из Владимира, куда уехал митрополит Тихон, много лет отдавший служению в нашем городе, рассказал, что он хочет активно использовать именно новосибирский опыт. Светлана Тарасова отметила, что сейчас активно развивается сотрудничество региона и города на культурной ниве. Раньше областной библиотеке практически невозможно было разместить социальную рекламу в областном центре, а сегодня это вообще не является проблемой.

Директор НГОНБ подчеркнула важную деталь: горожане хотят, чтобы с ними и дальше советовались власти, интересовались их мнением о том, как нужно развивать город и область. Она предложила формировать пакеты инициатив, созданные на основе не только разработок властных структур, но и предложений жителей города и области.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов поднял ещё одну важную тему – политическую консолидацию в регионе. Он также подчеркнул важность стратегии, отметив, что сейчас она является единой и для города, и для области. Примером совместной работы Владимир Карпов назвал работу по продолжению строительства метрополитена, когда объединили усилия губернатор Андрей Травников, председатель заксобрания Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Владимир Карпов внёс важное уточнение: идея консолидации была выдвинута не каким-то одним человеком, а на форуме в 2014 году, когда были озвучены многие продуктивные предложения по развитию Новосибирска.

Зампред заксобрания также отметил тот факт, что если сначала у некоторых горожан были опасения насчёт того, как справится с управлением городом-миллионником новая команда, то сейчас для всех очевиден рост доверия к команде Анатолия Локтя и лично к мэру. Ещё одним показателем консолидации является слаженная работа мэрии и горсовета, что поначалу стало откровением для многих, а теперь к этому просто привыкли.

Владимира Карпова поддержал лидер профсоюзов Александр Козлов, подчеркнувший, что губернатор и мэр вместе должны решать проблемы, поскольку область и её центр представляют собой одно целое. Хорошим сигналом он назвал решение губернатора Травникова, поддержанное депутатами заксобрания, о возвращении Новосибирску более миллиарда рублей налоговых доходов.

Этот же тезис поддержала Ирина Подвигина. Она не занимается политикой, но тезис сформулировала очень точно:

«Хорошо, что в регионе и в городе законодательная и исполнительная власть не одной политической окраски.

Бывают дискуссии, споры, но все это способствует развитию, движению вперёд».

Участники дискуссии сформулировали и конкретные задачи, которые, по их мнению, должны быть приоритетными в дальнейшей работе мэрии. Среди них – завершение реконструкции Михайловской набережной, развитие городского электротранспорта и осуществление проекта «Городская электричка», продолжение строительства новых станций метрополитена и увеличение объёма работ по благоустройству.

Точку в разговоре поставил Иван Иванович Индинок, который констатировал: мэрия, конечно, должна работать активно, но и горожане должны более ответственно относиться к своему городу – тогда он будет развиваться быстрее, Так, как мы все того хотим.



Андрей Медведев

журналист Автор