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Вишнёвая феерия

В марте главным цветом в Южной Корее становится розовый
Рубрика: общество

18.03.2019 17:00

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТУРИЗМА КОРЕИ

Вишня в Корее начинает цвести с начала апреля. Это весеннее зрелище привлекает в страну самых искушенных гурманов в туризме. И это вполне объяснимо. Корейская сакура, или как называют ее местные жители – потккот – очаровывает раз и навсегда. Ради этого незабываемого буйства нежности в Южную Корею прилетают люди со всего мира. Благоволит туристам и погода: весна самое комфортное время для поездки в Южную Корею – уже тепло, но еще не жарко. Приятный бонус для россиян – отсутствие визы на период до 60 дней. Специальные туры с каждым годом становятся все популярней, спрос на них конкурирует с очень востребованными поездками в Японию.

Кстати, корейская сакура по красоте своей ничуть не уступает японской. По сути, это одно и то же дерево. Растение завезли в Корею сами японцы во время оккупации. Впрочем, делиться национальной достопримечательностью они не собирались – по окончании военных действий пытались даже вырубить насаждения. Однако, часть вишен уцелела и теперь радует корейцев и гостей страны своими розовыми цветками. Больше того, в Корее туристы любуются не только японской вишней. Когда сакура уже сбрасывает цвет, появляются бутоны на кронах королевской вишни. Этот уникальный вид – её еще называют бархатной — произрастает лишь в одном месте – на острове Чеджудо.

И если уж вы решили встречать весну во всей её юго-восточной красе, то посещение Чеджудо – обязательный пункт маршрута. Да, да, именно маршрута. Ведь вишневые сады, аллеи и парки раскинулись по всей стране утренней свежести. И тот, кто последует за сакурой, получит не только пасторальные пейзажи, но и насыщенный историческими и культурными реалиями тур, ведь на территории Южной Кореи располагается множество достопримечательностей, в том числе 12 объектов наследия ЮНЕСКО.

Какие же места стоит посетить, чтобы путешествие по Южной Корее напоминало о себе не только крутыми селфи, но и нежными нотками аромата вишни?

Поездка будет максимально насыщенной, если двигаться с юга на север. Одна за другой провинции Южной Кореи окунаются в цвет вишни. Даже сами корейцы отслеживают волну цветения и путешествуют вслед за ней. Началом тура и его конечной точкой вполне может стать остров Чеджудо – здесь вишня зацветает раньше всех, и отцветает последней. Атмосферные фото горы Халласан, возвышающейся над островом, а также каменные скульптуры из черного базальта займут достойное место в альбомах о ваших путешествиях. После можно отправиться в небольшой городок Пусан. Здесь расположена знаменитая статуя Будды в храме Хедон Ёнгунса, возведенном еще в 1376 году. Согласно древнему поверью, любая молитва, произнесенная в этом храме, любое загаданное здесь желание станет явью. По праву можно назвать Пусан вишневым городом. На всей территории и в пригородах растут эти прекрасные деревья. Чего стоит одна только набережная Нактон – 12 километров неописуемой флористической красоты. Кстати, наслаждаться цветением можно как на пеших прогулках, так и за рулем автомобиля. На утесе Тальмаджи даже обочины трассы сплошь покрыты вишнями.

Те, кто прилетел в Корею чуть позже, смогут наверстать упущенное зрелище в парке Демократии Пусана. Любители массовых праздников, корейцы, не могли упустить такой красивый повод, как цветение вишни. Весной в стране проходят несколько тематических фестивалей. Один из них в уютном Чинхэ – этот декоративный городок расположен на берегу моря. Грандиозное событие собирает больше 2 миллионов посетителей. Вас ждет замечательное арт-представление — ярмарка Пхальдо Пхунмуль. Кунханчже – так называется этот фестиваль, оставит неизгладимое впечатление. Также в Чинхэ можно посетить парк скульптур на горе Чанбокса и эко-парк водных ресурсов. Особенное зрелище – торжественный парад военных, который проходит как раз в это время. Парад проводят в память об адмирале Ли Сунсине. И наконец, только в этот период открыты для посещений Морская академия республики и военно-морская база. Жемчужина Чинхэ – перевал Анмин, от которого идет покоряющая красотой Дрим Роуд. Это не просто дорога – это мечта ботаника: на 10 километрах пути сосредоточено удивительное многообразие вишен разных видов.

Еще один фестиваль, посвященный вишневому буйству, проходит в древней столице Кореи – городе Кёнджу. Здесь под сенью вишневых садов дремлет сама история. Например, могильные курганы древнекорейской династии Силла в парке Тэрынвон . Прочувствовать особую атмосферу цветения корейской сакуры вы сможете на озере Помун. Небольшой полуостров в середине водоема буквально усеян вишнями.

Конечно, нельзя обойти вниманием столицу страны – Сеул. В парке Йоидо туристов ждет фееричный и непревзойденный по красоте фестиваль цветения вишни. После фестиваля туристы могут изучить всевозможные знаковые места мегаполиса: дворцовые комплексы и буддийские храмы. Корейский кремль Кёнбоккун, дворец Чхандоккун, сохранивший свой первоначальный облик. Древнейший конфуцианский храм – Чонмё.

Уже через две недели от начала цветения, вишня сбрасывает цвет. И это завораживающее зрелище тоже не стоит пропускать. Представьте на секунду тихий снегопад, но вместо снежинок рядом кружат прелестные лепестки. И тепло… Да, те, кто ездил в Южную Корею весной, утверждают, что это незабываемо.

Материал подготовлен при поддержке Национальной организации туризма Кореи.
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Теги: туризм иностранцы весна

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