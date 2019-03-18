Кто кого съел в «Гусенице»?

Депутат Глеб Поповцев сменил бизнесмена Андрея Бекарева на посту председателя совета директоров Биотехнопарка

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайтов newsib.net и btp-nso.ru

Совет директоров АО «Управляющая компания "Биотехнопарк" шестью голосами из девяти избрал своим новым председателем депутата заксобрания Глеба Поповцева. Андрей Бекарев, занимавший этот пост с момента создания компании, в заседании участия не принимал и заявил «Новой Сибири», что рядовым членом ему в совете директоров делать нечего, «тем более в сложившейся ситуации».

Первая перемена блюд

К этому всё шло с 2018 года, когда Контрольно-счётная палата Новосибирской области обнародовала результаты проверки эффективности и законности использования Биотехнопарком средств областного бюджета. Нашли неэффективность и кое-что по мелочи. Разразился скандал. Биотехнопарк обязали вернуть 20,8 миллиона рублей бюджетных субсидий.

Тогда же региональные парламентарии предлагали сменить руководство Биотехнопарка, но это произошло только через полгода. В июле 2018 года Владимира Кожевникова, который приходил вместе Бекаревым, сменили на Елену Гутову, ранее возглавлявшую дочернее предприятие компании – ООО «Биотехнопарк-Эксперт».

Член совета директоров от заксобрания Глеб Поповцев уже тогда сердился: «Биотехнопарку необходимо прорывное развитие, инновационной площадке требуется вектор. Смена руководства – это как раз такой вектор. Новому гендиректору предприятия предстоит провести большую работу по приведению в порядок имущественного хозяйства, найти решение финансового оздоровления и кадровой политики, а также разработать механизмы продвижения выпускаемой продукции на рынке и привлечения новых резидентов».

Перед Еленой Гутовой поставили задачу вывести предприятие из убытков, привлечь новых инвесторов и резидентов. На разработку бизнес-плана дали месяц. Однако к концу срока вместо бизнес-плана появилось уголовное дело, из материалов которого следовало, что нынешний гендиректор подозревается в том, что она, находясь в сговоре с бывшим гендиректором, причастна к хищению бюджетных средств мошенническим путем.

Вторая перемена блюд

Строго говоря, дело не появилось – оно просто перешло из МВД во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ. Копию постановления об этом опубликовал в соцсети новосибирский общественник Владимир Кириллов. Оказывается, телефоны фигурантов дела прослушивались с момента обнародования отчета КСП.

С тех пор о деле в публичном пространстве не было ни звука. Про Биотехнопарк же сообщалось, что его ждет реструктуризация и сокращение персонала.

20 февраля региональный министр экономического развития Ольга Молчанова представила план финансового оздоровления УК «Биотехнопарк» бюджетному комитету. Депутаты этот план завернули, мотивировав тем, что сам план хороший, а вот люди, которые должны его исполнять, не очень. Глеб Поповцев снова высказал своё мнение: «Изменения в руководстве, которые произошли, являлись формальными. К концу 2018 года мы пришли к тому, что предприятие фактически является банкротом… Моё личное мнение – без конкретной реорганизации руководства Биотехнопарка мы не увидим результативности работы и выхода Биотехнопарка на проектную мощность».

И вот 12 марта Глеб Поповцев стал новым председателем совета директоров. Сразу после избрания он рассказал о своём видении ситуации и перспектив предприятия: «Это локомотив роста Новосибирской области, один из столпов проекта "Академгородок 2.0". Вопросы, которые возникали в рамках его развития, вызывали споры в Законодательном собрании. Наверное, это и привело к тому, что была предложена моя кандидатура на должность председателя совета директоров. Что я могу сказать? Наша задача, как неоднократно указывал губернатор, – выйти к 2020 году на самоокупаемость и в дальнейшем иметь перспективы развития. И председатель совета директоров – это функционер, который должен находиться над всякими ситуациями, которые могут возникнуть в ходе реализации этой программы».

Пикантный соус

Что касается банкротства: арбитражный суд в 2018-м действительно буквально завалили исками в адрес Биотехнопарка. В этой кипе, например, полтора миллиона от наукограда Кольцово (это пени по договору аренду земли), два с половиной миллиона от Минэкономразвития (штраф). Плюс полмиллиона взыскал предприниматель, мывший полы в помещениях «Гусеницы» – здания Биотехнопарка. Есть ещё обмен исками с «Медхолдинггрупп» – той самой компанией, разговоры которой прослушивали оперативники, роя информацию на нынешнего директора. Остальная масса – от «Проспекта» и «Компании Р2». Суммы невеликие, «коммерческие», но неприятные.

Сам же Андрей Бекарев считает, что Биотехнопарк достиг двух ключевых параметров, поставленных в качестве задачи на старте проекта: добился наполнения площадки резидентами и вернул бюджетные инвестиции. «Площадка заполнена, фактически там нет свободного клочка земли. Даже не понимаю, куда тут ещё можно привлекать резидентов. Присутствует и более чем двукратный возврат средств в бюджет, – сказал он в интервью «Новой Сибири». – Для подобного рода проектов нормативными документами прописаны сроки в 10 лет с момента старта, то есть к теме бюджетной окупаемости мы должны были вернуться только в 2021 году. Это достигнуто существенно раньше».

Теперь, утверждает Бекарев, ему в проекте делать больше нечего. О готовности к этому он заявлял давно. «Сакральные жертвы требовались, иначе от Биотехнопарка всё равно бы не отстали, а это ни к чему хорошему не привело бы. Поэтому я был готов отойти в сторону без вопросов», – говорит он.

О процедуре прощания говорить не хочет, но признаёт, что никаких разговоров с ним об этом не было. «Своё решение о прекращении полномочий я озвучил ещё в феврале 2018 года. Но была личная просьба Знаткова, причём неоднократно подтверждённая, не делать этого до Нового года. А потом не было никаких разговоров, а само действие было сделано быстро. Получилось, конечно, некрасиво, но в последнее время этих некрасивых действий у нас с перебором. Видимо, такова реальность наша региональная».

Десерт подавать?

Андрей Бекарев – человек, известный не только в регионе. Его называют идеологом Биотехнопарка и АО «ПЛП». Миллиардер, в прошлом – банкир, с начала 2000-х – инвестор инновационных разработок (в частности, препарата нового поколения для борьбы с тромбами – «Тромбовазима»), основатель компании «Саентифик фьючер менеджмент» – первого активного резидента Биотехнопарка. После публичного скандала с отчётом КСП он публично заявил, что если у кого-то есть данные, что «СФМ» находится в особом положении, он расторгнет с ним договор.

Сегодня он признаёт, что проблемы Биотехнопарка связаны с неверно оформленной оргструктурой. «УК "Промышленно-логистического парка" доходы генерирует, а УК "Биотехнопарка" – нет. Но у первой такая функция закладывалась при создании, а вторая задумана иначе, – поясняет он. – А проблема как раз в том, что организационно она калька с первой, и это была большая ошибка так сделать».

Он понимает, откуда взялись обвинения КСП: из-за этих же недостатков структуры собственные расходы УК «Биотехнопарка» никогда не финансировались в полном объёме. «Это вылилось в то, что часть средств, предназначенных для другого, тратилась на содержание компании, – признаёт он. – Не в том смысле, что уходили налево, но направление этих трат было реализовано некорректно. Из-за этого возникли претензии счётной палаты. Но это как раз потому, что была недоделана структура».

Остальное из того, что создано в Биотехнопарке при нём, Бекарев считает эффективным и правильным. В качестве напутствия новому руководству провокационно говорит: «Главное – руками ничего не трогать».



Алексей Максимов

журналист Автор