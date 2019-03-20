Поселим и научим

Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на международный уровень

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЖК «ЖУКОВКА»

Торжественное подписание соглашения с представителями гостиничной группы Wyndham (бренд Ramada) известный новосибирский бизнесмен, президент «ТС Групп» Александр Бойко развил в презентацию масштабного проекта строительства школы «для лидеров» в жилом квартале «Жуковка».

Директор по развитию Wyndham Hotel Group в России и СНГ Сергей Егоров приветствовал собравшихся журналистов стоя. Статус мероприятия обязывал: историческое событие для всего Новосибирска. Резидент Апарт-отель «Жуковка», введённый в эксплуатацию в 2016 году, рассчитанный на 145 номеров, инвестиции в который превысили 1 миллиард рублей, официально становился частью крупнейшей сети Wyndham Hotel Group и становился первым отелем Ramada за Уралом.

«Подписание соглашения – это историческое мероприятие, которое имеет большое значение для региона. Это начало развития бренда в Сибири и дальневосточной части страны. Гордимся, что в лице "ТС Групп" мы встретили надёжного, ключевого партнёра», – ёмко сформулировал Сергей Егоров.

Далее слово взял Александр Бойко, начав с комплимента партнёру. Он отметил, что Wyndham Hotel Group – уникальная компания. У неё самый молодой топ-менеджмент, самые быстрые темпы роста в мире. Внимание, цифра. В прошлом году сеть прирастала на два отеля в… сутки! Сейчас Wyndham Hotel Group управляет более чем 9250 отелями в 114 странах.

«С туризмом мы попали в точку. Сработало моё шестое, седьмое, двадцать первое чувство. Уверен, что туристическая отрасль – одна из ключевых. Она генерирует порядка 25 % рабочих мест в год, тянет за собой ещё 53 отрасли народного хозяйства. По моим оценкам, прирост туризма в 2019 году составит порядка 18−20 %.

Думаю, что Новосибирск по итогам года ворвётся в топ-100 наиболее привлекательных городов для туризма.

В 2023 году на Молодёжный чемпионат мира по хоккею мы ожидаем не менее 25 000 гостей и видим большой потенциал для развития гостиничного бизнеса. Миллионы наших туристов увозят из страны миллиарды рублей за рубеж. Давайте развернём эти потоки!» – сказал Александр Бойко.

Вывод бизнесмен сделал однозначный: Ramada – это отчётливый сигнал местному бизнесу. Гостиничная отрасль в Новосибирске должна развиваться.

«Казус! Мест в гостиницах у нас не хватает, но гостиницы стоят пустые. У нас всего пять с половиной тысяч номеров в городе, включая квартиры, которые сдаются посуточно. А должно быть 32 тысячи. Это означает, что мероприятия федерального уровня у нас попросту невозможно провести – не расселим столько гостей.

На хоккейный чемпионат в 2023 году одних болельщиков приедет в два раза больше, чем у нас есть мест»,

– обозначил проблему Александр Бойко.

Генеральный директор АО «Трансервис» Денис Вершинин и генеральный менеджер апарт-отеля Ramada Hotel & Suites Zhukovka Иван Юдин поддержали своего старшего товарища, подтвердив, что апартаменты и сервис в отеле будут соответствовать высокому уровню Wyndham Hotel Group.





Соглашение с Wyndham Hotel Group было подписано в 16:03 по новосибирскому времени.

«Также у нас есть идея, и мы её практически реализовали, внедрить систему так называемого "отпуска по обмену", как в одноимённом фильме. То есть владелец наших апартаментов или даже квартиры в "Жуковке" может легко поменяться на время жильём с таким же владельцем в сети Wyndham в любой из 114 стран. Например, новосибирцы по обмену могут на зиму переезжать в условный Таиланд. Другой вопрос, кто поедет на зиму к нам в Сибирь, но это решаемо», – добавил интриги Александр Бойко.

Ещё больший интерес вызвал его рассказ о проекте инновационного образовательного комплекса, который в ближайшие два-три года должен появиться на территории «Жуковки».

По словам бизнесмена, идея создания школы будущего появилась, когда его внучка отказалась ходит в престижную новосибирскую гимназию. Как выяснилось, класс переполнен, и когда приходят все дети, одному ученику приходится сидеть на месте преподавателя.

«Это было для меня последней каплей. Я решил построить школу, где будет место всем. Понимаете, детям нужно давать возможность учиться, вне зависимости от того, из какой они семьи», – на этой фразе у Александра Бойко перехватило дыхание. Выглядело это очень неожиданно и в то же время искренне, было видно, что эта проблема – его личная боль.

«Во внешне успешных городских школах много подводных камней, из-за которых дети не хотят учиться. Сегодня в Новосибирске всего 128 тысяч учебных мест, а учащихся – 176 тысяч. К 2025 году будет уже около 225 тысяч школьников на те же самые места. То есть ещё 100 тысяч наших ребятишек будут учиться во вторую и третью смены. Куда мы движемся?!» – эмоционально, но строго по существу говорил Александр Бойко.

В подтверждение своих слов он представил наглядную презентацию состояния образовательной сферы Новосибирска. Её на самом деле стоит посмотреть. Современные школы и педагоги крайне необходимы нашему городу.

«Если реализуется оптимистичный сценарий, строительство начнётся уже в будущем году и закончится к 2021-2022 году. Идею появления школы на 500 человек и образовательного центра для переподготовки педагогического персонала, причём не только из Новосибирска, но и других городов России, уже поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. На словах пока, с "похлопыванием по плечу", но поддержал. Решаем, как будет реализован проект – по государственно-частному партнёрству или с компенсацией части затрат на строительство государством. Речь идёт о сумме в полтора миллиарда рублей», – продолжил Александр Бойко.

Для работы этой школы будут привлекаться средства родителей, но будет и определённый процент бесплатных мест для мотивированных детей. Это общемировая успешная практика. Стоимость обучения в школе будет составлять около 47 тысяч рублей в месяц – всего около 564 тысяч рублей в год. Это вполне сопоставимо со стоимостью обучения в знаменитой Физматшколе НГУ.







«Перед нами не стоит задача сделать из школы исправительно-учебное заведение для отпрысков богатых родителей, а стоит задача сделать уникальный продукт и учебное заведение, где будут готовить лидеров. Будем внедряьт совершенно новые образовательные программы. Для этого мы также станем готовить, переподготавливать педагогические кадры. Штатные учителя будут жить на территории "Жуковки", получать достойную зарплату. Качество образования в нашей школе будет оцениваться только по системе международной классификации. Такого учебного заведения в Новосибирске пока нет. Нашему городу оно необходимо», – подчеркнул бизнесмен.

Пресс-конференция завершилась едва ли не под аплодисменты присутствующих, настолько потрясающие и реальные перспективы показал проект «Жуковка».

И от себя очень хочется добавить пожелания удачи во всех озвученных начинаниях.



Михаил Глотов

журналист Автор