Развивай и властвуй

Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» мэра Локтя

фотографии предоставили «новосибирские новости»

В пресс-клубе Новосибирского союза журналистов состоялся круглый стол «Пятилетка Локтя глазами критиков и реалистов». Свои оценки высказали известные в городе общественники и сотрудники СМИ. Причём разговор был сугубо по делу, поскольку организаторы круглого стола заранее представили аналитические материалы. В них были проанализированы положения программы «Сохраним хорошее – сделаем лучше», с которой Анатолий Локоть шёл на выборы весной 2014 года и победил.

Изначально не ставилась задача хвалить мэра и его команду или же критиковать. Гораздо интереснее и полезнее было проанализировать ход выполнения программы и с позиций сегодняшнего дня предложить какие-то новые решения, которые могут быть востребованы. Очевидно, что с нынешними ресурсными и управленческими возможностями муниципалитета немедленно улучшить жизнь города и горожан по всем направлениям невозможно. Но двигаться вперёд всё равно необходимо – об этом и шёл разговор в пресс-клубе НСЖ.

Для обсуждения были предложены семь тем: «Бюджет города», «Наука, промышленность, бизнес», «Градостроительство, архитектура», «Проблемы ЖКХ», «Транспорт и инфраструктура города», «Образование, здравоохранение, культура, спорт и молодёжная политика», «Политическое и общественное пространство города, общественная безопасность, СМИ».

Организаторы круглого стола пришли к выводу, что порядка 80 % обещанного Локтем в 2014 году за минувшие пять лет выполнено или выполняется мэрией в настоящее время. Это высокий уровень эффективности выполнения своих предвыборных обещаний любым политиком, даже если забыть об экономических проблемах, наступивших в стране после 2014 года.

Расхожая мысль: сколько денег – столько и песен! Председатель НСЖ Яков Самохин проанализировал ситуацию с городским бюджетом. Когда Анатолий Локоть был избран мэром, бюджет Новосибирска составлял 35 миллиардов рублей, а сейчас он равен 45 млрд. В программе звучала иная цифра: 50 млрд. Чем считать такие итоги: успехом или провалом? Можно вспомнить 2014 год, когда за доллар давали 35 рублей, и сравнить с нынешним – очевидно, что с той поры экономическая ситуация в стране резко изменилась. Кроме того, областные власти забрали у города 3,5 млрд рублей поступлений от НДФЛ.

Ситуация меняется – теперь уже область возвращает Новосибирску более одного миллиарда рублей налоговых отчислений. Как отметил Яков Самохин, «нужно ещё теснее и более умело вести дела с региональной властью». Сегодня Новосибирск практически не имеет бюджета развития, о котором давно мечтали. Поэтому – и с такой мыслью были согласны все участники круглого стола – областная власть также должна позаботиться, чтобы Новосибирск, генерирующий 80 % всех налогов, имел больше возможностей – это ведь и в интересах самой области.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов напомнил, в каких условиях пришлось начинать работу Анатолию Локтю. Он назвал тогдашние отношения мэрии и региональной властью «холодной войной», которая продолжалась три года. Нормальными взаимоотношения города и области стали только после появления Андрея Травникова на посту губернатора. По оценке депутата, сегодня они –

«рабочие, такие, какими и должны быть».

Андрей Жирнов считает, что ситуация с бюджетом будет меняться в лучшую сторону, но нужно понимать, что слишком многое зависит от общеэкономической ситуации в стране в целом.

Разговор продолжил доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский. Касаясь своей «родной» темы – градостроительства, он предложил активнее продолжать работать в заявленных направлениях, использовать опыт больших городов.

Руководитель Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович напомнил, что Анатолий Локоть победил на выборах как протестный кандидат, а дальше ему нужно было показать себя в роли управленца. Общественник предложил мэрии вместе с областным правительством готовить новые проекты и выходить с ними на федеральный уровень.

Для горожан очевидно, что нужно не только развивать новое, но и сохранять лучшее, беречь традиции. Этой теме было посвящено выступление известного краеведа Константина Голодяева. Он констатировал: «Власть стала интересоваться историей города. Не только общественность, но и власть.

Нам удалось защитить и даже создать достопримечательные места. Это городок, Красная горка и дом Барабанова».

Важной Константин Голодяев считает поддержку Анатолием Локтем идеи создания архитектурно-культурного паркового кластера на месте раскопок села Кривощёково на левом берегу Оби.

Доцент кафедры ботаники и экологии НГПУ Светлана Гижицкая особо подчеркнула тот факт, что за последние пять лет «зелёные зоны» впервые попали в число приоритетов развития города. Появилось даже определение «Зелёный Новосибирск». Эколог отметила, что удалось сделать немало, но задач ещё очень много. Например, процесс сокращения площади городских лесов не останавливается. Нужно также обратить внимание на развитие нового питомника и более активно внедрять профессиональный уход за растениями.

Интересные данные привела в своем выступлении известный социолог, профессор НГТУ Надежда Вавилина. Она рассказала об исследовании, которое было проведено в городе осенью прошлого года. Оно показало, что в целом доверие к институтам власти в стране падает, а вот в Новосибирске отмечено интересное явление: уровень доверия жителей к президенту России Владимиру Путину и мэру Новосибирска Анатолию Локтю, в отличие от всех других политиков, укрепляется. Что характерно, перелом в настроениях произошёл в прошлом году, и тенденция продолжает развиваться. Ещё одно наблюдение от социолога: Анатолия Локтя воспринимают не стереотипно – как «красного мэра», а скорее как представителя власти, как главу города. Не работает и ещё один стереотип, что за Локтя готовы голосовать только бабушки и дедушки… Исследование показало примерно равный уровень доверия к нему во всех возрастных группах. А не доверяют мэру Новосибирска в основном те, кто не доверяет власти вообще.

Надежда Вавилина отметила ещё один феномен «пятилетки Локтя»: зафиксирован рост любви горожан к родному городу. Одним из подтверждений этого тезиса является формирование в Новосибирске городских сообществ, которые ведут диалог с властью и готовы тратить свое время и силы на благо Новосибирска.

Участники круглого стола отметили, что многие положения программы Анатолия Локтя были реализованы и очевиден вектор движения вперед, а не топтания на месте. Дальнейшее развитие мегаполиса должны постоянно обсуждать мэрия и городское сообщество. Форм для этого диалога наработано немало. А предложения горожан, конечно, должны войти в программу действий на ближайшее будущее.



Андрей Медведев

журналист Автор