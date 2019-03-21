События выходных: это по любви

Оркестр виртуозов из Китая, модный писатель и две эстетически полярные величины русского рока

Афишу событий предстоящих выходных невольно объединяет большая концентрация любви в творчестве каждого из представителей. Классические симфонии от искусных и начинающих зарубежных мастеров и латиноамериканские мотивы страсти от влюблённых в музыку талантов. Писатель, создавший сценарий фильма про любовь, и романтические герои в постановке новосибирского театра. Рокеры – флагманы каждый для своего стиля в конце 90-х, песни которых одинаково до краев наполнены любовью.

В пятницу

В пятницу состоится второе событие в рамках грандиозного, становящегося традиционным Транссибирского Арт-фестиваля. На сцене зала имени Каца выступит интернациональный симфонический оркестр из Харбина (КНР) с программой «Шёлковый путь». Этот фортепианный концерт основан на знаменитом романе китайского писателя Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», в котором дух китайской классики соединится с европейской музыкальной традицией. Кроме того, у этого события есть ещё один межкультурный (и даже образовательный) нюанс: две юные скрипачки (Сьюзан Танг из Китая и Альбина Хайбуллина из Новосибирска) получат шанс расширить свой опыт работы с по-настоящему большим оркестром и выдающимся дирижёром – маэстро Мухай Тангом.

фотография с сайта phil-nsk.ru

22 марта

Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный проспект, 18/1)

в 19:00

Становящийся всё более популярным за очень краткие сроки писатель Александр Цыпкин, представит новосибирской публике свое сольное выступление также вечером в пятницу. Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России, которого отличает ещё и особая манера исполнения своих произведений. Его «Solo» – это своеобразная адаптация его же уже знаменитых вечеров под названием «БеспринцЫпные чтения». Кроме лирическо-хулиганских рассказов и новелл, Александр Цыпкин известен как сценарист одной из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых» (режиссёр и продюсер Анна Меликян).

22 марта

Театр «Красный факел» (улица Ленина, 19)

в 19:00

Предстоящая пятница оказалась особо насыщена яркими культурными событиями, венчает которые концерт группы «Мумий Тролль».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5863766/track/43896716">Инопланетный гость</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41098">Мумий Тролль</a> на Яндекс.Музыке



Егор Летов: «Мумий Тролль – самая вопиющая халтура!»

Несмотря на появление новых героев на российском музыкальном пространстве, рокеры из Владивостока со своим ярчайшим вокалистом и бессменным лидером остаются в культовом статусе, а также в отличной музыкальной и физической форме. Подтверждением чему послужит программа «Морская.20», которая с неизменными аншлагами идёт по всей стране – лицезреть её можно будет в этот вечер в ЛДС «Сибирь». «Это по любви» – пел Илья Лагутенко когда-то и обязательно споет этим вечером. «Это по любви» – отзывается ему до сих пор миллионы поклонников, коих не мало и в нашем городе.

фотография с сайта mumiytroll.com

22 марта

Ледовый дворец спорта «Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 23)

в 19:00

В субботу

После большого концерта одних рокеров в пятницу эстафету перенимают рокеры уже кардинально другого плана.

фотография с сайта kalinovmost.ru

Группа «Калинов Мост» – одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя именно «легенд русского рока». Будучи старше «Мумий Тролля», Дмитрий Ревякин и его рок-банда находится в не менее прекрасной музыкальной и творческой форме. Это доказывают и новые песни, и обновлённые концертные программы. «Калинов мост» – та самая группа, которая так чисто, глубоко, пронзительно и при этом легко и просто умеет петь о любви как никто другой.

23 марта

ДК железнодорожников (улица Челюскинцев, 11)

в 19:00

Вечер субботы можно также провести под аккомпанементы программы «Вечер аргентинского танго». В исполнении высокопрофессионального коллектива Tango en Vivo (Москва — Буэнос-Айрес) прозвучат сочинения великого Астора Пьяццоллы, а также лучшие мелодии золотого периода танго (30-40-х годов). На этом концерте можно будет услышать все грани аргентинского танго: от утончённого, нежного, сентиментального, пронизанного ностальгическим звучанием, загадочного инструмента бандонеона до страстного, чувственного, полного любви танца. Живой звук, живые эмоции, энергия музыки… Будет сполна того, чем танго знаменито на весь мир.

фотография из сообщества Tango en Vivo на facebook.com

23 марта

ФГБПОУ «Новосибирская специальная музыкальная школа» (Комсомольский проспект, 20)

в 18:30

В воскресенье

Воскресенье напомнит городу уже успевшую стать легендарной премьеру прошлого театрального сезона – спектакль «Авантюристы» (театр «Красный Факел»). Жорж и Ирина Калоярские выдают себя каждый раз за разных людей. Они – русские эмигранты в Париже начала XX века, используя свой актёрский талант, водят за нос миллионеров, устраивая целые представления, чтобы выманить у них деньги. Но эти авантюристы не пройдохи, обманщики или мошенники. Они – самые настоящие романтики. Идеальный сюжет для того, чтобы закончить эти выходные, которые обещают быть романтичными из-за культурных событий. И только по любви.

фотография с сайта red-torch.ru

24 марта

Театр «Красный факел» (улица Ленина, 19)

в 18:00



Антон Митько

журналист Автор