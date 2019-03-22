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Доступная офтальмология

Всё, что нужно знать о здоровье глаз
Рубрика: общество

25.03.2019 12:46

Фотографии Дианы Днепр

Практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с проблемами со зрением, будь то серьёзное заболевание или просто дискомфорт после долгого рабочего дня. Не стоит игнорировать даже незначительные симптомы, связанные с ухудшением зрения. Своевременное лечение и диагностика помогут сохранить здоровье глаз. Журналист Сиб.фм поговорил с руководителем офтальмологической службы муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Светланой Москалёвой о том, что такое офтальмологическая аптека, сколько раз в год нужно проверять зрение и какие витамины стоит пить для профилактики глазных заболеваний.

Что из себя представляет офтальмологическая аптека и в чём её плюсы в сравнении с обычной оптикой?

Сеть муниципальных аптек предоставляет широкий спектр услуг, офтальмологические кабинеты оснащены современным оборудованием, а в сети наших аптек представлены препараты для улучшения работы зрительного аппарата. Таким образом, мы осуществляем целый комплекс услуг: от осмотра и консультации врача до изготовления линз – два в одном, сразу и оптика, и аптека. К тому же, цены у нас доступные.

Каким образом добиваетесь точной и объективной диагностики?

Мы используем современную компьютерную диагностику, которая определяет как рефракцию глаза, так и кривизну роговицы – это очень важный фактор при подборе контактных линз. Помимо этого определяем межцентровое расстояние глаз, необходимое при изготовлении линз очков. При помощи современного прибора точно определяем остроту зрения. Кроме этого, в наших кабинетах проводится диагностика таких заболеваний глаз, как, например, катаракта. На немецком оборудовании проводим осмотр глазного дна, который является обязательным при неврологических, кардиологических патологиях и конкретно при гипертонии.

С какими заболеваниями люди обращаются к специалистам чаще всего?

Заболевания, в основном, одни и те же. Наблюдается учащение случаев вирусных и аллергических заболеваний глаз. Бывают побочные действия от ношения контактных линз, так как при неправильном использовании происходит инфицирование. У детей сейчас очень часто встречаются астигматизм и миопия, что является причиной внедрения в нашу жизнь цифровых устройств.

Почти каждый пациент приходит к нам с патологией.

Стоит отметить, что люди очень много работают за компьютером, что говорит об увеличенной зрительной нагрузке. Поэтому сейчас очень большой спрос на специальные очки для работы за компьютером.

А как часто стоит проверять зрение?

Как правило, два раза в год, особенно это касается пользователей контактных линз. Детей до восьми лет – каждые полгода. На приём желательно принести результаты последних исследований. Мы учитываем весь анамнез.

Как вы относитесь к операциям по восстановлению зрения?

Операция проходит на роговице – то есть, на самой оболочке глаза. Что значит изменить рефракцию? Меняется её оптическая сила, это – не лечение, а чисто косметическая операция «снятие очков». Это просто один из видов коррекции зрения, помимо очков и линз. Да, такие операции могут давать хороший результат. Но, допустим, у вас слабый иммунитет или вы не соблюдали те или иные рекомендации, поэтому могут быть осложнения.

Почему важно не затягивать с визитом к врачу, если ты чувствуешь, что начинаются проблемы с глазами?

Чтобы не ухудшить не только ситуацию со зрением, но и общее состояние – не спровоцировать головные боли, неврастению и постоянный дискомфорт, наблюдение у офтальмолога просто необходимо. Очков бояться не стоит. На сегодняшний день это ещё и модный аксессуар, который может дополнить образ.

Какие препараты нужно принимать, чтобы сохранить остроту зрения как можно дольше?

У нас в сети аптек представлены специальные БАДы, витамины для глаз, они очень важны для подпитки сетчатки. Важны и те витамины, которые содержатся в продуктах – полезны все фрукты жёлтого и зелёного цвета, а также черника и облепиха. Морковь лучше есть с маслом, потому что в ней витамин А, который является жирорастворимым витамином.

Некоторые отдают предпочтением не очкам, а линзам. Стоит ли тратить деньги на дорогие средства по уходу за ними?

Очень часто пациенты мне рассказывают, что где-то слышали, что линзы вообще не нужно снимать. Это не так, линзы на ночь обязательно нужно снимать, чтобы роговица дышала. А также правильно ухаживать за линзами, тем более что существуют разные растворы по уходу за ними, некоторые из них с гиалуроновой кислотой. Самое важное правило – снимать и надевать линзы чистыми руками. Самый лучший вариант – это однодневные линзы, здесь меньше вероятность инфицирования глаз. Если говорить о цветных линзах, то их лучше носить по минимуму. Они не очень безопасны из-за наличия краски, глаз в них меньше дышит. Можно сказать, они являются линзами выходного дня.

А если сравнивать частные оптики и муниципальные, какие между ними есть различия?

Все кабинеты офтальмологии должны соответствовать определённым нормам, которые прописаны в СанПиНе. У нас, в офтальмологических кабинетах «Новосибирской аптечной сети», всё сделано по стандартам, всё оборудование проверяется в обязательном порядке. Пять кабинетов офтальмологии нашей сети оборудованы цехами по изготовлению линз, а значит, мы можем проконтролировать весь процесс, начиная от подбора до конечного изготовления очков и линз. В любом случае, не имеет значения, в какую именно оптику вы обратитесь, важно запомнить, что проверка зрения – важный аспект здоровья, ведь сейчас ухудшение зрения у населения чётко прослеживается. Чтобы этого избежать, нужно своевременно обращаться к врачу и самому следить за состоянием глаз.

 

Офтальмологические кабинеты «Новосибирской аптечной сети»:

Советский район:

«Аптека № 48», улица 40 лет Комсомола, 5, тел. 345-65-91
«Аптека № 237» улица Демакова, 20, тел.332-23-55

Кировский район:

«Аптека № 165» улица Петухова, 20, тел. 342-92-39
«Оптика-1» улица Вертковская, 8/1, тел. 314-70-24 (26)

Ленинский район:

«Аптека № 241», «Оптика-1» улица Связистов, 151а, тел. 343-67-41
«Аптека № 70», улица Титова, 1, тел. 314-93-92

Дзержинский район:

«Оптика-2» улица Кошурникова, 14, тел. 211-35-51

КалиниНский район:

«Оптика-1» улица Солидарности, 14, тел. 282-00-91

 

Справочная служба – 230-18-18. 

Подробности на сайте www.mpnas.ru

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: здоровье технологии болезни

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