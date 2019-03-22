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Пепел «Зимней вишни»

С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия страшного пожара всё ещё остаются «замороженными»
Рубрика: общество

25.03.2019 10:55

фотографии с сайта ako.ru

25 марта 2018 года в Кемерове загорелся ТЦ «Зимняя вишня». Спустя ровно год после страшно пожара, унёсшего жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка, жители окрестных домов вновь начнут просыпаться под шум строительной техники. На месте разобранного до основания торгового центра готовятся разбить сквер. Материал Сиб.фм о том, что происходит сейчас на месте трагедии, которую нельзя забывать никогда.

Сквер и память

Прошлой весной говорили, что сквер на месте трагедии станет тихим местом с лавочками и зелёными насаждениями, островком тишины и памяти. Теперь уже не говорят. Уже известно, что на территории будущего сквера вырастут стены амфитеатра для выступлений певцов-артистов и проведения праздничных мероприятий, светомузыкальная башня и ротонда для зрителей.

Сейчас в эту удобно расположенную площадку вкладываются внебюджетные средства: построить задуманное и декорировать место шерегешским мрамором вызывался подрядчик со стороны. Просьбу об установке здесь мемориальной плиты и часовни в память о погибших власти пока обходят молчанием. Да и уместна ли будет часовня рядом с эстрадой для проведения праздников? Это тогда, год назад, к стихийно возникшему возле ТЦ мемориалу из цветов и игрушек приезжали посещавшие регион президент, политики, артисты. Вскоре артисты – может быть даже те же самые – станут давать концерты на месте, где в кинозале задыхались от едкого дыма и умирали дети. До последних минут своей жизни они слали родным sms со словами любви и прощания…

«Это будет сквер позитива»,

- заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Первые сваи под капитальные сооружения сквера начнут забивать уже в первых числах апреля, к концу августа планируют сдачу объекта «под ключ». Открытие увеселительного сквера намечено на 1 сентября. К этой же дате планируется завершить и ремонт школы неподалёку, в которой в те трагические дни был размещён оперативный штаб МЧС по ликвидации пожара. Весь год в школе велись отделочные работы, ученики были распределены по соседним учебным заведениям. Снова детские голоса зазвучат здесь только в мае: выпускникам разрешили провести «последний звонок» в стенах родной школы № 7.

О том, что на этом месте когда-то стоял торгово-развлекательный центр, совсем скоро будет напоминать только пятиметровое чугунное дерево-вишня, выполненное мастерами из разных российских городов. Но пока о трагедии в «Зимней вишне» помнят и за пределами страны: на юге Казахстана, в городе Шымкент, местные таксисты по своей инициативе заложили Аллею Памяти погибших в «Вишне», высадив 64 (по числу погибших) саженца роз, сирени, яблонь, абрикосовых и персиковых деревьев.

В органном зале Перми на днях пройдёт концерт в память о детях «Зимней вишни». Композитор Максим Фадеев посветил сгоревшим людям скорбные строки своей песни: 

И встали часы, и будут длиннее года.
Вы — Ангелы наши, мы будем молиться за вас
Каждую секунду и час.
Ты всё равно жив, и в сердце ты моём навсегда,
Ты всё равно жив, но так распорядилась судьба.
Ты всё равно жив, и Ангелы с тобою
Легко летят высоко, летят высоко!

Максим Фадеев, «Ангелы»

 

Обещаем не отказываться от обещания

За три дня до скорбной годовщины МЧС России завершило расследование причин возникновения пожара. Установлено, что возгорание началось с замыкания светодиодного светильника, расположенного над «сухим бассейном» в игровой зоне центра. Расплавленная пластмасса попала на поролон, и тот за считанные секунды изошёл на клубы едкого, отравляющего дыма, которые быстро распространились по зданию.

Накануне скорбной годовщины во всех городах Кузбасса прошли панихиды по погибшим. Губернатор области встретился с теми, кто 25 марта потерял своих близких в стенах «Вишни». Он в очередной раз пообещал, что виновные будут наказаны, а всем пострадавшим будет «подставлено плечо». Обвинение по уголовному делу будет предъявлено 15 фигурантам, сообщил губернатор. В их числе – владельцы «Вишни», администраторы, охранник, ныне уволенные руководящие сотрудники регионального МЧС и пожарные.

По сообщению Цивилёва, до 25 мая продлён арест экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС по Кемерово, Берёзовскому и Кемеровскому районам Григория Терентьева, которому предъявлено обвинение в халатности. Как минимум до той же даты останется под стражей бывший начальник ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, а до 25 июня – генеральный директор «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко – по версии следствия, он служил посредником при передаче взятки для того, чтобы в ТЦ не проводилась проверка пожарной безопасности.

И – ни слова о том, что один из основных владельцев «Вишни» Денис Штенгелов (ему принадлежало около 40 % площадей сгоревшего здания, в том числе игровая комната, с которой начался пожар, и кинотеатр, ставший для детей душегубкой) удостоился в соседнем Томске звания «Меценат года» первой степени. Штенгелов продолжает оставаться на свободе, постоянно проживает в Австралии, и никто, похоже, особенно не торопится вызывать его оттуда. Хотя бы на допрос. 

Учимся жить без вас…

По-разному сложилась судьба выживших участников трагедии и родственников жертв. Всем им была выплачена компенсация, в общей сложности – более семи миллионов рублей за каждого погибшего. Семья Валерия Ч., потерявшая в «Вишне» младшего сына, положила эти деньги на депозит и планирует в дальнейшем потратить их на образование и обустройство жизни двух других своих детей. А Сергей Востриков, у которого погибла вся семья (трое детей, жена и сестра), развернувший активную политическую деятельность почти сразу же после пожара, – неожиданно сменил жизненные ориентиры. Сегодня Востриков бросил работу, покинул страну и ведет шумную жизнь в соцсетях, где публикует множество фотографий своих путешествий по всему миру с жизнерадостными комментариями. Что, мягко говоря, не всегда вызывает одобрение и понимание у окружающих.

В скудном ручейке можно найти только одну светлую новость: 11-летний Сережа Москваленко, которого в последнюю минуту выбросил из окна четвёртого этажа горящего центра отец, полностью восстановил здоровье. Год назад было не слишком много шансов надеяться на это: у мальчика были диагностированы перелом тазобедренных и тазовых костей, ушиб внутренних органов, обожжены бронхи и лёгкие. Ребенок, потерявший в «Вишне» папу, маму и младшую сестру, сейчас находится на попечении бабушки, заканчивает шестой класс и планирует поступать в Президентское кадетское училище. 

Один на один

Совсем с другими проблемами приходится сталкиваться тем, кто потерял в «Зимней вишне» бизнес. Арендаторы торговых точек получили от властей по 100 тысяч компенсации за сгоревший товар, что ни для кого из них не спасло положения: многие до сих пор не могут рассчитаться с кредитами, которые брали на развитие бизнеса до пожара. Несмотря на просьбу рефинансировать или простить долг, банки на уступки не пошли и предприниматели остались один на один с коллекторами и кредиторами.

По словам адвоката Ирины Фаст, предприниматели до последнего оттягивают подачу исковых заявлений о компенсации причинённого ущерба владельцам торгового центра: им морально тяжело вести разговор о деньгах на фоне такого огромного людского горя. Потерпевшие предприниматели направили в адрес Дениса Штенгелова обращение с предложением добровольно компенсировать им хотя бы часть убытков, но и спустя год люди не получили от него вообще никакого ответа.

Похоже, им придётся смириться с тем, что обгоревший и уже снесенный остов «Зимней вишни» продолжает хоронить под собой людские надежды. В годовщину пожара высказать это будет некому: местным властям верят не особенно, а президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на траурные мероприятия в Кемерово не приедет.

Автор
Дина Ахметова
журналист
Автор
Дина Ахметова
журналист
Теги: пожар Зимняя вишня трагедия Кемерово

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