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Плечом к плечу

Дружный и профессиональный коллектив позволяет новосибирскому «Горводоканалу» решать любые задачи
Рубрика: экономика

25.03.2019 15:35

Фотографии Дианы Днепр

В центре предприятия всегда – человек, труженик. Именно эта особенность позволила МУП «Горводоканал» успешно преодолеть тяжёлые 90-е и выйти на лидирующие позиции в сфере российского ЖКХ. Сегодня советский принцип – кадры решают всё – визитная карточка компании. В «Горводоканале» каждый чувствует себя нужным и важным, будь он инженер или простой слесарь. Внимание работнику здесь – и в будни, и в праздники. Мы убедились в этом сами, побывав на корпоративном мероприятии, посвящённом Дню работника ЖКХ. 

В старину говорили – как мужик ест, так и работать будет. Трудовые резервы «Горводоканала» и в работе не отстают, и за вкусным обедом – первые. Особенно, если обед этот – на полевой кухне. Без солдатской каши не обходится ни один праздник предприятия. Тем более, что аппетит нагулять есть где. Культмассовая программа обширна – тут и концерт по заказу, и старинные русские забавы, вроде лазания по столбу, и спортивные состязания. Примечательно, что многие работники предприятия действительно люди спортивные.

Мастер ленинского участка цеха «Водосеть-2» Алексей Анатольевич Неродзе с «Горводоканалом» уже 12 лет. Он один из тех, кто мчится устранять аварии, и заботится о том, чтобы новосибирцы не знали проблем с водой. Когда-то Алексей Анатольевич пришёл сюда слесарем. Думал, временно, оказалось – навсегда. «Горводоканал» стал и его семьёй. Кстати, у Неродзе пятеро детей, все они вместе с супругой тоже на празднике. Болеют за коллег мастера.

«Раньше я всегда в спортивных соревнованиях участвовал. Сейчас уже возраст, перешёл в болельщики. Пусть молодёжь себя покажет, – смеётся Алексей Анатольевич, – но я позиций не сдаю. С детьми на лыжах в выходные обязательно выходим, и на горных бывает, катаемся.

Когда у тебя пятеро детей – без спорта никак!»

Как и многие другие, мастер Неродзе был награждён за добросовестный труд. В «Горводоканале» и правда каждому – по заслугам. Для многих предприятие становится настоящей школой жизни. Вырасти тут может каждый – главное, работай с огоньком.

«А иначе невозможно, – делится с нами Алексей Анатольевич, – если бы я удовлетворение от работы не получал, я бы ушёл. Было бы неинтересно, столько лет не трудился бы. Чувствую, что я тут нужен. Частичка моего труда есть в том, что город живёт с чистой водой. Мне есть чем гордиться».

Повод для гордости есть здесь у каждого сотрудника, ведь все они – от рабочего до руководителя компании, делают большое, очень нужное дело – дают людям воду. Недаром новосибирский «Горводоканал» признан лучшим предприятием в сфере жилищно-коммунального хозяйства страны.

Сегодня предприятие под талантливым руководством Юрия Николаевича Похила – флагман новосибирской экономики и социального развития. В своём выступлении перед коллективом «Горводоканала» его значимость подчеркнул и мэр города Анатолий Локоть:

«Меняется многое в нашей жизни. Неизменно остается только одно – качество работы "Горводоканала" – самого мощного муниципального предприятия Новосибирска, дающего городу жизнь и развитие.

Я всегда был уверен, что какие бы трудности не произошли, "Горводоканал" выправит ситуацию и никогда не подведёт.

Вот за эту надежность, за умение трудиться – спасибо!»

В основе надёжности МУП «Горводоканал» ответственность сотрудников – всех вместе и каждого в отдельности, а также высокотехнологичное оборудование. Именно оно позволяет получать чистейшую, соответствующую всем нормативам питьевую воду. Оно же даёт возможность делать экологичными стоки уже использованной воды в бассейн Оби. 

Новосибирский Горводоканал – один из крупнейших операторов российской водной сферы. Он обеспечивает услугами водоснабжения почти два миллиона жителей Новосибирска и соседних городов, таких как Обь, Бердск, Пашино. Протяжённость сетей МУП «Горводоканал» – более 3 300 километров, а ежесуточный объём подачи воды – 600 тысяч кубометров. Качество воды контролируют на всём пути движения от насосно-фильтровальных станций до крана потребителя.

Новосибирск – второй, наряду с Санкт-Петербургом, город России, где внедрено стопроцентное ультрафиолетовое обеззараживание воды. УФО убивает все вредоносные вирусы и бактерии, в том числе устойчивые к хлору. При этом технология позволяет сохранить солевой состав воды, что очень важно для здоровья человека. Новосибирская вода по праву считается лучшей в стране. Больше того, ультрафиолетом обрабатывают и сточные воды, то есть «Горводоканал» заботится и об экологии бассейна Оби. Таким образом, предприятие гарантирует экологическую и санитарную безопасность Новосибирска и всех прилегающих территорий.

Такого уровня удалось достичь благодаря регулярной модернизации оборудования. Каждый год «Горводоканал» заменяет устаревшие узлы и агрегаты. Вот лишь некоторые примеры. В 2015 году запустили новый дюкер через реку Обь. Через него уходят на очистные сооружения основные стоки Правобережья. В 2016 году автоматизировали технологические процессы на 54 канализационных насосных станциях города. В 2017-2018 годах реконструировали главную насосную станцию. И это лишь основные вехи. Важным аккордом в исполнении партии ведущего предприятия ЖКХ стало и своевременное обновление автопарка предприятия. К примеру, в этом году уже поступило 31 транспортное средство. Кстати, часть из этих машин не без гордости выставлялась на праздничном мероприятии. Детям радость – потрогать руками такую серьезную технику. Взрослым – напоминание о том, что теперь работать будет легче, ведь с такими автомобилями и эксплуатационные затраты будут ниже, и оперативность выезда на аварию – выше.

И всё же, импульс к постоянному развитию даёт предприятию не техника, а люди. По мнению руководителя предприятия, Юрия Похила, без слаженной работы команды и передовые технологии будут бесполезны. А потому за модернизацией и инновацией нельзя забывать о человеке. Атмосфера в коллективе должна быть здоровая и позитивная. Её созданию как раз и способствуют и такие вот мероприятия.

«Первая задача этого мероприятия – сказать труженикам нашего коллектива спасибо. Подчеркнуть их особую роль в жизни нашего города. Показать, что их работа важна и ценна, – говорит Юрий Николаевич Похил — Вторая – сплотить людей. Народные и творческие состязания делают людей ближе друг другу. Только это состояние близости – плечом к плечу – позволяет решать самые амбициозные задачи предприятия».

Амбициозных задач у МУП «Горводоканал» действительно много. И как всегда, вслед за часом потехи наступит время делу.

Автор
Юлия Миняйло
журналист
Автор
Юлия Миняйло
журналист
Теги: праздники МУП «Горводоканал» Локоть Анатолий вода

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