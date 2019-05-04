Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна воплощаться в достойных её материалах

фотографии предоставлены ГК «Сибирь Девелопмент»

Многие строители хотели бы оставить яркий след в истории города, возведя концептуальный объект. Компания «Сибирь Девелопмент» уже создаёт его – ЖК Prime House.

Оригинальная идея этого дома потребовала применения соответствующих материалов и решений, многих из которых в России не оказалось.

Строгий подход

«Строительство – сфера консервативная. Есть жесткие рамки технологий строительного производства, и мы чётко руководствуемся всеми существующими правилами. Используем многоступенчатую систему контроля: сначала работы контролирует сам исполнитель, затем идёт приём работ представителем генподрядчика, а после этого – Заказчиком. Через это "сито" количество замечаний сводится к "нулю"», – поясняют в службе заказчика – компании «Сибирь Девелопмент».

Тот же тщательный подход используется компанией при работе с материалами и теми, кто их поставляет.

Материалы берутся только у проверенных, надёжных поставщиков. Компания давно на строительном рынке, её партнёры прошли испытание временем. Они не срывают сроки и стабильно поставляют качественные сертифицированные материалы. Использование бракованной или сомнительной продукции в проектах «Сибирь Девелопмент» исключено. Для максимальной уверенности в качестве мы проводим фактические испытания материалов по определению заявленных показателей, привлекая для этого специализированные компании либо лабораторным способом.

«Подбор материалов зависит от решений проекта. Нестандартный проект требует отдельной проработки, и здесь мы всегда стараемся прийти к чёткому балансу. Материал должен идеально решать задачи объекта и отвечать всем действующим требованиям: простота в употреблении, надёжность, долговечность, современность. Только необходимое – ничего лишнего. Правда жизни нам показала, что на материалах не стоит экономить, в том числе внимательно изучать опыт их использования», – честно говорят строители.

Характеристики стройматериалов заложены в общих строительных нормах и правилах. С учётом специфики региона, их дополняют особыми требованиями – морозостойкость, прочность, устойчивость к влажному климату и прочее. Цвет и фактуру покрытий и поверхностей определяет дизайнер в соответствии с концепцией проекта. Застройщик на основе этих данных понимает, какие именно материалы могут подойти, чтобы реализовать задуманное. И только после этого проектная организация воплощает идею в реальный проект.

Дом с фасадом из четырёх материалов

Например, ЖК Prime House задумывался как символ преемственности исторических эпох, на фоне которых создавался и рос Новосибирск. Эта идея заложена в архитектуре здания: респектабельное основание спроектировано в стиле свойственного Новосибирску конструктивизма, а верхняя, геометрически сложная часть со стеклянными гранями ближе к стилю хайтек, что символизирует устремлённость молодого города в будущее.

Оригинальная концепция потребовала и нестандартного сочетания материалов. Облицовка для «исторической» части нашлась далеко не сразу.

«С одной стороны, материал должен был полностью соответствовать требованиям, действующим на территории страны, с другой – подчёркивать статус и идею проекта. Пришлось перелопатить весь город. Предложенные варианты не подходили. Тогда мы расширили область поиска. Сначала до региона, затем до федерального уровня. Когда поняли, что нужного материала в России не найдём, отправились за границу», – рассказывают в службе заказчика.

Так у ЖК Prime House появился португальский известняк, который идеально подошёл проекту как по всем техническим параметрам, так и по эстетическим качествам.

Португальский известняк – это довольно дорогое удовольствие, не каждый застройщик может себе его позволить в рамках проекта. Всё-таки доставка из Португалии даёт существенную надбавку к его цене. В «Сибирь Девелопмент» убеждены, что он того стоит. Кстати, в Новосибирске этот материал использовался впервые.



Известняк добывают недалеко от Лиссабона в парке Серра-де-Айре и Кандейрос, где обнаружено много следов зауроподов, живших 175 миллионов лет назад.

В начале лета этого года португальский известняк уже должен появиться на фасаде ЖК Prime House. Сейчас его обработкой под крепление на стены здания занимаются местные опытные специалисты, владеющие высококлассным оборудованием.

С выбором материалов для верхней, «футуристической» части здания было проще: проектом предусмотрены системы сплошного остекления – а лидеров в этой сфере на строительном рынке знают все.

«Фасадные системы мы заказали у Schüco. Эта немецкая компания – признанный мировой лидер, предлагающий технологии остекления премиум-класса. Почти под любые наши требования у них уже есть готовые надёжные решения. Алюминиевый профиль Schüco отличается повышенной прочностью и герметичностью, а также особой стойкостью к коррозии. Долговечность конструкций, заявленная производителем – 50 лет. Таким фасадам не страшны любые атмосферные воздействия, а для Сибири это особенно важно», – объясняют выбор специалисты «Сибирь Девелопмент».

Кроме того, фасады Schüco позволяют достичь высокого класса энергоэффективности, а это одна из важнейших характеристик Prime House, заложенная в техническое задание. Энергоэффективный дом требует минимальных расходов на поддержание комфортных условий проживания за счёт современных решений при строительстве, утеплении, отоплении и освещении.

Эту характеристику учитывали и при выборе стекла.

В ЖК Prime House установлены уникальные светопропускные конструкции – в квартирах будут огромные двухметровые окна. Такое решение также требовало особых материалов – ведь солнечный свет, входящий в квартиры через такие большие световые проёмы, не должен мешать людям. Поэтому для остекления было выбрано мультифункциональное стекло Guardian. Технология создания этого стекла позволяет ему максимально использовать энергию солнечных лучей, удерживая тепло в помещении зимой и защищая от перегрева летом.

В ЖК Prime House предусмотрена двухуровневая защита от капризов природы. Холодные светопрозрачные конструкции в виде остеклённых лоджий будут на первой линии ограждения жилья от ветра, шума, влаги. С холодом справятся тёплые конструкции – окна, выходящие из квартиры на лоджию.

Важной частью оригинальных фасадов Prime House являются клинкерная плитка и специальные алюминиевые кассеты, придающие объём отдельным элементам.

«Клинкерная плитка создаётся руками человека. Привезли мы её из Германии, так как у нас в России такого не делают, — отмечают строители. — А нужные алюминиевые кассеты нашли у сербов: именно они удовлетворяли требованиям проекта к повышенной огнестойкости конструкций фасада. Так что Prime House – это настоящий интернациональный дом», — с улыбкой рассказали в службе заказчика.

Компания «Сибирь Девелопмент» строит по СМАРТу. То есть, с умом подходит к каждому этапу строительства. Последовательность в каждом действии: от оригинальной идеи до тщательного планирования и позадачной реализации. А квалифицированные исполнители должны работать с материалами, достойными этой идеи. Вот такие простые и честные материальные ценности.



Михаил Глотов

журналист Автор