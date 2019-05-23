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«Маска» в деталях

Барабаны, сказочный лес, средневековая эротика и рабство на театральном фестивале в Новосибирске
Рубрика: культура

25.05.2019 08:00

Фотографии Виктора Дмитриева

Театральная премия «Золотая Маска» считается самой востребованной в профессиональном сообществе. Спектакли из Москвы, Новокуйбышевска, Альметьевска, отмеченные премией, показали на фестивале в Новосибирске. О самых ярких моментах каждого из них – в материале журналиста Сиб.фм. 

Из самого дна моего сердца

«Барабаны в ночи». Режиссёр Юрий Бутусов. Московский театр имени А. С. Пушкина, Москва.

Символично, что «золотомасочный» фестиваль и Новосибирский театральный форум с разницей в день начались бутусовскими «Барабанами»: фестиваль – показом спектакля на сцене «Глобуса», форум – выяснением уровня аморальности спектакля на сцене «Глобуса». Всё же Новосибирск до сих пор остаётся тем «театральным» городом, где голое тело вызывает недовольное мычание, сцены секса наотрез отрицаются, громкая музыка воспринимается как изнасилование звукорежиссёром зрительских ушей, а «Барабаны» Бутусова раскалывают интересующихся на два лагеря – бесповоротно влюблённых и тех, кто наотрез отказывается принимать ТАКОЕ искусство.

Взятая за основу одноимённая комедия Бертольта Брехта, промелькнув в начале, к финалу почти что рассеивается в слоёном пироге смыслов и миров, созданных самим Бутусовым. У Брехта Анна Балике по очень настойчивым уверениям родителей выходит замуж за Фридриха Мурка. Анна не любит Мурка, а любит Краглера, который ушёл на войну, и, по мнению её харизматичного деспота-отца, служит кормом для червей. Мурк, скорее всего, не любит никого и печётся лишь о материальной выгоде. А всё-таки вернувшийся Краглер, кажется, вернулся не в тот мир, из которого уходил на фронт. Пересказ происходящего вне этого элементарного содержательного стержня больше походит на повторение шутки или сна – так же непонятно и бессмысленно. Связь Бутусова с текстом и коммуникация между спектаклем и зрителем не имеют отношения к информационному полю и протекают в плоскости самых естественных, отчасти физиологических ощущений.

По мере развёртывания смыслов режиссёр то ли пытается запутать нас, то ли показывает, как запутываются сами герои – нас бросает из «реальности» спектакля в «реальность» внетеатральную, когда на задник высвечивают документальные кадры Берлинской стены, из газообразного метафоричного сна в давящую могилу-душу, когда герой закапывает себя вместе со своими надеждами. Вспышками мелькают отвязное кабаре, цирковое шоу, какой-то странный клип в стиле техно. Кто-то смотрит спектакль про активную гражданскую позицию, для других антимилитаристская идея пьесы трансформируется во

всеобъемлющее «анти»: антилюбовь, антиправда, антижизнь, анти, анти, анти...

Ментальная и физическая болезненность героев и выплёскивающаяся энергетика самих артистов создают впечатление конвульсий, смотреть на которые немного стеснительно, но во всех смыслах страшно притягательно.

***

To be or not to be

«Сон в летнюю ночь». Режиссёр Иван Поповски. Театр «Мастерская П. Н. Фоменко», Москва.

«Золотомасочные» спектакли показывали в Новосибирске по два дня, и самый резкий культурный перелом, видимо, случился с теми, кто сразу после оглушительной истерики «Барабанов» нырнул в метафоричный лес «Сна».

Как следует из названия, спектакль основывается на пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», которую режиссёр Иван Поповски оставил практически без изменений. Центральный фокус истории направлен на четверых молодых людей, две пары и их любовные перипетии – отвергнутая любовь, невозможность брака по любви, девичья зависть, соперничество и полный спектр чувств и соответствующих им коллизий, которые полюбились нам ещё в античной комедии. Благодаря фольклорному мотиву помимо плоскости реального, Поповски создал второе сказочное измерение. Художники наполнили его, казалось бы, элементарной, но абсолютно сказочной сценографией, а текст Шекспира – эльфами-виновниками всех комичных сцен.

Если сюжет спектакля кажется очевидным ещё до просмотра, то оформление «Сна» заслуживает отдельного внимания. Декорации по большей части состоят из огромных тканевых полотен во всю высоту «краснофакельской» сцены, на них для большей динамики и полного оживления время от времени высвечивают проекции. За счёт таких бегущих картинок, музыкального оформления и мощи вентиляторов

куски ткани превращаются в диковинные лианы, водяную гладь, порывистый ветер, воздушные качели и много ещё во что.

По традиции, герои комедии масок – очень образные, недетализированные характеры, которые ориентируют зрителя скорее на удовольствие зрелищем и не подразумевают сильного эмоционального подключения. Мастерство актёры демонстрируют в своих прицельных оценках и владении искусством комического – тонкий юмор Шекспира режиссёр приправил современными выражениями.

Классика в постановке Поповски завораживает и притягивает своей художественной эстетикой, внутренней гармонией, мелодикой и метафоричностью. По сравнению с бутусовскими «Барабанами» спектакль «Мастерской» приносит удовольствие вне зависимости от возраста, театральной насмотренности и готовности к эмоциональным экспериментам.

***

Любовных игр не стыдись!

«Корабль дураков». Режиссёр Денис Бокурадзе. Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск.

В ноябре прошлого года в Новосибирске поставили горячую «Лисистрату», спектакль, основанный на классической античной комедии – тогда послышались первые опасения стеснительных зрителей об излишней пошлости на сцене. За три дня до «Корабля дураков» консерваторы уже кипели от «пошлятины» и «безвкусицы» Бутусова. Поэтому в момент, когда, казалось, что удивить нас уже нечем – на «камерной» сцене «Глобуса» плотно посаженные восемь рядов немножко (а кто-то совсем сильно) ахнули, когда режиссёр пообещал показать нечто «средневековое, французское, эротическое».

«Корабль» дураков – это коллаж из пяти историй о любви, сексе, изменах и о том, что отношения – это в первую очередь игра, которая кружит голову и толкает влюблённых на безумнейшие поступки. Помимо очень тонкого прочтения эротики и удивительной работы художников по костюмам (которые, собственно, и получили «Маску» в 2017 году), коллектив из Новокуйбышевска удивил зрителей мастерством перевоплощения – в спектакле задействованы шесть актёров, один из них каждый раз появляется в одном и том же образе, остальные пять за спектакль «примеряют» на себя минимум четырёх героев. Грим, костюмы, накладные грудь и живот, походка, голос, мимика, жестикуляция – тем, кто заранее не изучил информацию в программке, было крайне сложно определить количество задействованных лиц.

Весь спектакль режиссёр Денис Бокурадзе как бы заигрывает со зрителем:

вместо поцелуев – игра теней, вместо любовных сцен – звон колокольчиков.

Пикантности придают длинные текстовые фрагменты, которые режиссёр не стал осовременивать, воспользовавшись переводом восьмидесятых годов прошлого века.

Судя по довольным аплодисментам и улыбкам зрителей, кроме пятерых, покинувших зал на десятой минуте, все выдержали испытание «скользкой дорожкой» средневекового эротического фарса.

***

Россия для русских

«Магазин». Режиссёр Эдуард Шахов. Татарский драматический театр, Альметьевск.


Метаморфозы бесправной рабыни.
Автор книги «Зулейха открывает глаза» – о личном в тексте и о жизни романа после публикации

Помимо общей увлечённости театром у зрителей было минимум два повода отправиться на финальный спектакль фестиваля: он в диковинку сопровождался синхронным переводом с татарского, а главное, новосибирцы уже были знакомы с творчеством Эдуарда Шахова – в этом сезоне на сцене «Старого дома» он поставил спектакль «Зулейха открывает глаза».

Если премьеру по роману Яхиной многие уличили в недостаточности национального мотива, то «Магазину» этого было не занимать. Постановка представляет собой полтора часа абсолютно диалогового действия с участием только двух актрис и практически полным отсутствием сценографии. «В современном мире рабство распространено сильнее, чем, когда бы то ни было. В сегодняшней системе рабства рабы – сменная деталь…» – информация в программке практически полностью передаёт содержательную основу, а детали представляют собой ассоциативный ряд, возникающий при слове «рабство»: унижение, избиение, изнасилование. Беспощадная хозяйка изводит девушек работой, а рождающихся детей продаёт на органы. Связь с внешним миром за пределами Магазина иллюстрируют в коммуникации с мужчинами, которые приходят к хозяйке насиловать её рабынь, с полицейскими, которым хозяйка «платит мзду», и через национальный конфликт с «бритыми» – так, по всей видимости, называют беспощадных нацистов, которые после финальной расправы скандируют: «Россия для русских!». А судя по финальному треку, слушают фашистский марш.

Самой завуалированной в спектакле оказалась роль объектов сценографии. В том, как безумная хозяйка ломала деревянные поддоны, чтобы при помощи гвоздей скреплять фрагменты стены, интересно считывалась её маниакальная идея ломать людей для строительства некой мечтаемой и, очевидно, недостижимой мечети.

Зал заворожённо наблюдал за тем, какую работу – и психологическую, и физическую – проделали актрисы, чтобы только за счёт слова и голоса воплотить все сюжетные коллизии на сцене. Хореограф Алина Мустаева, также участвовавшая в постановке «Зулейхи», наполнила спектакль проникновенной, даже гипнотической пластикой, которая в определённые моменты была гораздо содержательнее слов. Сложность восприятия одновременного перевода каждый определял для себя сам – зрителям, пришедшим на иноязычный спектакль впервые, определённо понадобились время и сильная концентрация для адаптации и подключения.

Начавшись громкими, отчасти преизбыточными «Барабанами», фестиваль «Золотая Маска в Новосибирске» завершился прицельным, минималистичным «Магазином». Можно долго спорить о необходимости и актуальности премии в современных реалиях, однако показы «золотомасочных» спектаклей в регионах как минимум служат удачным поводом заполнить свой культурный пробел.

Автор
Наталья Бортник
журналист
Автор
Наталья Бортник
журналист
Теги: культура театры фестивали рецензии

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