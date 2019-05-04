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Жизнь без преград

Технические приспособления помогают сделать более комфортной жизнь людей с особенностями здоровья
Рубрика: общество

29.05.2019 15:21

фотографии предоставлены МП НАС

Физическая боль – не единственный и зачастую даже не самый неприятный спутник недуга.

Душевные страдания больного человека в некоторых состояниях оказываются даже более мучительными. Когда переживаешь собственную беспомощность или ограниченность в быту, невозможность совершать элементарные процедуры и зависимость от посторонней подмоги. Конечно, много испытаний и хлопот выпадает на долю окружающих, близких людей.

Чтобы хотя бы примерно представить степень неудобств, попробуйте даже всего на полчаса завязать себе глаза непрозрачной тканью, или закрепить одну руку на повязке плотно к телу, как будто она повреждена. И после этого продолжайте просто заниматься обычными домашними делами – готовить еду, делать уборку, переодеваться. Думаю, вы сильно удивитесь, в какой степени беспомощным чувствует себя человек в такой ситуации. Это невозможно представить, не испытав на себе даже в таком «тренировочном» режиме.

Пусть и не полностью свести к нулю, но значительно уменьшить остроту проблемы сегодня помогают современные средства (в том числе технические) для помощи пожилым и больным людям, а также для их реабилитации.

Познакомиться с возможностями таких устройств в Новосибирске сегодня позволяет специальный торгово-выставочный зал «Доступная среда».

Его открыла муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» на базе филиала «Аптека «№6» (ул. Крылова, 15).

Как при помощи одной руки застегнуть пуговицы на рубашке, нарезать хлеб, выдавить на щётку зубную пасту? Как увеличить до комфортного уровня чтения мелкий шрифт или узнать время, если увидеть циферблат часов ты просто не можешь? Системное решение всех подобных бытовых, казалось бы, «мелочей» – а ведь их десятки и сотни – как раз и складывается в понятие «Доступная среда».

Различные приборы и приспособления помогают, например, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, ограничениями зрения и слуха, пациентам после инсультов и так далее.

Адаптированная кухонная утварь и посуда, оборудование для ванных и туалетных комнат, принадлежности для ухода за лежачими больными, поддерживающие устройства для ходьбы, специальные развивающие игры и многое-многое другое.

Товары из ассортимента торгово-выставочного зала «Новосибирской аптечной сети» пригодятся тем, кто живёт вместе с людьми старшего поколения. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Или, например, одиноким пожилым людям, которые хотят обслуживать сами себя и вести максимально независимый, насколько это возможно, образ жизни.

Специалисты муниципальной аптечной сети предоставят всю необходимую информацию и дадут исчерпывающие консультации о том, как можно использовать то или иное специальное приспособление.

Помимо жителей города, торгово-выставочный зал «Новосибирской аптечной сети» работает с предприятиями и организациями Новосибирска. Он стал экспертной площадкой в рамках государственной программы «Доступная среда». Все предлагаемые решения позволяют оборудовать различные общественные пространства Новосибирска, чтобы они становились максимально доступными и удобными для людей с ограниченными физическими возможностями. И если все эти наработки получится массово внедрить на улицах города, на них наверняка появится гораздо больше людей, которые сейчас фактически остаются пленниками в своих квартирах.

 

 

Филиал МП НАС «Аптека №6», город Новосибирск, улица Крылова, 15

Телефон:  8 913 795-99-73

 

Режим работы: с 09:00  до 18:00 

          перерыв с 13:00  до 14:00 

          суббота, воскресенье – по обращению к фармацевту

 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: технологии медицина аптека инвалиды

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