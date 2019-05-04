День, полный надежды

Всего один день в стенах кризисного центра для женщин – среди борьбы и в ожидании светлого будущего

фотографии никиты давыденко

На вопрос «У кого самая ответственная работа?» каждый отличник не задумываясь ответит: у врача, пилота. Однако мы часто забываем о тех, кто так естественно находится рядом – об учителях. На этих людях лежит не меньшая ответственность: с одной стороны, их недоработки могут стать причиной серьёзных ошибок в будущем, а с другой – только они могут помочь выйти из тупика и начать жить заново. Мы провели целый день вместе с куратором-педагогом в кризисном центре для женщин «Надежда»: проверили порядок в шкафах, побеседовали с жильцами, приготовили обед и проследили за исполнением штрафных санкций. Каково это, заново учить жить людей, которые почти потеряли надежду – в материале Сиб.фм.

Утро: как всё начиналось

В 10:30 в центре заканчивается время утренней уборки. У женщин есть чуть больше двух часов, чтобы вытереть пыль, пропылесосить, сложить в шкафах вещи и постирать что-то на руках. После этого начинается обход куратора, который проверяет качество проделанной работы.

Первым делом сотрудница центра поднимается на второй этаж. Крутая деревянная лестница ведёт к небольшому коридору с комнатами, где живут матери с детьми. За первой дверью 19-летняя Катя с новорождённым сыном. Она поспешно отодвигает пылесос, прячет оставшееся бельё в комод. Куратор, Ольга Васильевна Матузная, начинает осмотр. В первом же отсеке шкафа она находит небольшой беспорядок, делает замечание.

Куратор объясняет, что дисциплина в доме довольно жёсткая: трудотерапия, чёткое расписание и штрафные санкции за неисполнение обязанностей.

— Сегодня одна из девочек будет красить забор. Вчера она поссорилась с другой мамой, они ругались, не обращая внимания на куратора. Поэтому одной досталось дисциплинарное наказание, а другой – уведомление на выселение, потому что у неё это уже не первый случай нарушения правил центра. Теперь после 25 мая она должна съехать, – рассказывает Ольга Васильевна.

После обхода наставница беседует с девушками, которых курирует. В это время другие мамы гуляют с детьми, а дежурный по кухне начинает готовить обед.

О том, как появилась «Надежда»

— Центр открылся в 2014 году. До этого с 2008 года мы как соцработники занимались отказами в роддомах, – делится с нами руководитель кризисного центра Надежда Позолотина. – Нам поступал сигнал, что какая-то мама хочет оставить малыша. Мы приезжали со специалистами в роддом, общались с женщиной и пытались понять, есть ли варианты по сохранению ребёнка в семье. Со временем стало понятно, что чаще всего женщина отказывается из-за материальных проблем: ей

некуда идти, никто не ждёт, а одной с ребёнком жить трудно и страшно.

Тогда мы начали искать решение, и благодаря стараниям «Солнечного города» у нас появился свой дом.

— Я начала работать в центре в 2015 году, – рассказывает куратор Ольга Васильевна. – Сначала даже не понимала, куда попала и чем буду заниматься. По образованию я педагог, до «Надежды» работала в реабилитационном центре «Заря», там тоже были мамы с детками, но они приезжали туда лечиться. В первый день дом мне показался огромным, я испугалась: как я буду за всем здесь следить, а ещё столько женщин, у каждой своя проблема, свой характер. Сейчас уже, конечно, втянулась, но до сих пор работа остаётся трудной, непредсказуемой. Выезжая на смену, я не знаю, что может случиться днём: кто-то приедет, кто-то может заболеть, а что-то сломаться – а это всегда стресс.

Обед: когда можно есть

В центре соблюдаются строгие правила: подъём в 7:00, завтрак в 8:00, обед в 12:00, а отбой в 23:00. Вставать женщины обязаны вовремя, за опоздания к завтраку – штрафные санкции, более того – можно совсем остаться без утренней каши.

Куратор объясняет, что есть можно только по расписанию: завтрак, обед, полдник и ужин. В другое время кухня для всех мам, кроме дежурных и кормящих, – закрыта.

— Правила не всем даются легко, – рассказывает директор центра. – Однажды пришла мамочка после 23:00, мы ей сказали, что так нельзя. А она в позу: «Я что, малолетка что ли, что вы меня контролируете по времени?». Я ей ответила, что если бы она жила в общежитии для одиноких женщин без детей, то вопросов бы не было. Но она здесь ради ребёнка. И если её новорождённый малыш должен в 21:00 уже спать, то во сколько же она может вернуться? Асоциальные женщины в центре не живут, просто не задерживаются. Здесь остаются только те, кто готов меняться.

После уборки 19-летняя Катя с малышом спускается в кухню, чтобы приготовить обед. Сегодня по плану: суп с лапшой, гречневая каша с печенью, хлеб, чай. На еду женщины сдают по 1500 рублей в месяц. По словам куратора, чаще всего мамы не работают, а деньги выделяют из своего пособия на детей.

— Все девочки собираются вместе только во время еды, – делится с нами Надя, мама, которая живёт в центре с двухлетним Артёмкой. – Но в обед или за ужином мы между собой особо не разговариваем, мало ли, не поймём друг друга, поссоримся. Зачем детям это видеть? Свои беседы мы ведём уже вечером, если в 22:00 уложила ребёнка, то можно спуститься в кухню и выпить чай с другими мамами, поговорить о своём.

Об агрессии и конфликтах в центре

— Я многое пропускаю через себя, это плохо конечно, но успокоить человека по-другому трудно, – рассказывает Ольга Васильевна. – Нельзя допустить, чтобы ссоры перерастали в скандалы, тем более во вражду, чтобы агрессия нарастала. Потому что у нас прослеживается это всё, такое бывает. Женщины не всегда ведут себя прилежно. Конечно, у них проблемы, нервы – они срываются, на эмоциях могут наговорить чего-нибудь. В такие моменты куратору важно разрешить конфликт, не давя на девочек, потому что иначе они сразу закроются.

Мамы зачастую приходят к нам с мыслью, что в их бедах виноваты все вокруг, что все им должны.

Отсюда агрессия и нежелание следовать правилам. А если серьёзно, ну кто кому должен?

Личное время: книги, стирка и вязание

В 13:00 дети ложатся спать, а у их мам появляется возможность немного отдохнуть. Женщины занимаются рукоделием, шьют, читают и просто слушают музыку в телефоне.

Куратор ведёт нас к маме двух девочек Алисе, которая увлекается вязанием.

— Алиса у нас рукодельница, – хвастается Ольга Матузная. – Покажи, какие вяжешь игрушки. Это уже далеко не все, некоторые выставляются на продажу. Вот буквально вчера она отвозила два заказа. Так что у кого-то сейчас дома тоже стоят такие зайчики.

Кроме занятий для души, личное время подходит для домашних дел. Девушки стирают вещи по графику. Многие делают это как раз в послеобеденные часы. Куратор ведёт нас в подвал, где располагаются овощехранилище, склады и прачечная. В списке на стирку мы заметили необычные имена: Нигора, Мээриме. Как объяснила куратор, центр открыт для каждой нуждающейся женщины с ребёнком. Ольга Васильевна гордо заявляет: «Мы берём всех, кому можем помочь».

О жалости и осуждении женщин

— Я ни в коем случае не осуждаю женщину, осудить – это же проще всего, – делится Ольга Васильевна. – Девчонки, честно говоря, бывает, что друг друга и осуждают. В душу же каждому не залезешь, не объяснишь. Кураторы в принципе больше о жизни мам знают, другие женщины могут быть не в курсе, какие проблемы привели девушку к нам. Захотят поделиться между собой – поделятся, а нет – промолчат. Но поддерживают они друг друга тоже много, причём для самих девочек эти тёплые слова намного ценнее, чем от меня или директора.

Понимаете, у многих из них нет помощи со стороны родителей, и одобрение от членов нашей сборной семьи заменяет им родительскую поддержку. Если про жалость говорить, то это плохое чувство. Я, правда, это уже здесь осознала, но девочкам нельзя показывать всё своё сострадание, жалеть их. Они просто раскиснут, расслабятся и перестанут бороться. А им нужно учиться быть сильными и рассчитывать только на себя.

Вечер: игровая и плакаты

После ужина мамы расходятся с детьми по комнатам, занимаются с ними, ведут купать. Пока все женщины потихоньку поднимаются на второй этаж, мы с куратором, наоборот, спускаемся в подвал. За закрытой дверью прячется игровая. Ольга Васильевна объясняет – в комнате по стене пошёл грибок, пришлось приостановить занятия на время ремонта.

Тёмное помещение с резким запахом сырости заставлено игрушками: в центре теснятся маленькие столики, а на них лежат листы бумаги. Куратор показывает нам детские аппликации: ярко-рыжие лисички и угловатые зайки скачут по страницам.

— У меня здесь, кроме организационной работы, хватает и педагогических дел, – поясняет Ольга Васильевна.– Каждую смену я провожу с детьми занятия. Они их очень любят. Я работаю на развитие у деток внимания, аккуратности, логического мышления. После уроков подсказываю мамам, на что им стоит обратить внимание.

В соседней комнате находится склад с вещами. На полках аккуратно разложены рубашки и юбочки, а на дальних стеллажах виднеются большие плюшевые медведи.

Ольга Васильевна – не только педагог и куратор, она ещё и заведующая складом. По словам наставницы, здесь хранятся вещи для мам и детей разной комплекции и возраста. Здесь же лежат игрушки для общего пользования, которые выдаются по заявкам. Но самым интересным экспонатом были яркие праздничные плакаты, наподобие школьных стенгазет.

— Я любитель красоты – на каждый праздник стараюсь рисовать газету, – делится куратор. – Вот последняя, кажется, к Первому сентября её готовили. Мы этим творчеством занимаемся, чтобы девочки понимали, что даже если очень тяжело и нет денег на праздник, то поднять настроение можно и мелочью.

Об ответственности за советы

— У меня не получается отдыхать в мои выходные, – объясняет Ольга Васильевна.– Не умею выпускать проблемы девочек из головы. Я работаю сутки через трое и понятно, что три дня – это мои выходные, но у мам, которых я курирую, в это время продолжается жизнь. И если им нужно моё мнение, то я должна его высказать. Иногда мне тоже сложно решить, как лучше поступить, тогда спрашиваю коллег – девочки к нашим словам прислушиваются, так что мы не можем их подвести. Советы мы даём с оглядкой на наш опыт: личный и профессиональный, плюс со стороны всегда виднее, где человек чаще спотыкается, так что и помочь ему легче. Но, вообще, это, конечно, очень ответственно. Семья к моей работе относится с пониманием. Как говорится, педагогов бывших не бывает, так что они приучены к тому, что мама принадлежит не только им, что она на боевом посту.

Ночь: отчёты и бессонница

После того, как все чистые и довольные дети уснули, мамы собираются на кухне, пьют чай, общаются. Куратор рассказывает, что сегодня по плану нет лекций – пятница. А вообще по понедельникам и четвергам дежурный наставник готовит какую-то тему для жительниц дома. В основном говорят о простом: о воспитании, контрацепции, отношениях.

Помыв последнюю кружку, мамы поднимаются к детям и ложатся спать. В доме становится совсем тихо. Ольга Васильевна уходит в кабинет. В маленькой комнате на втором этаже стоят чайный столик, компьютер и два узких диванчика для гостей.

— По договору мы работаем сутки без права сна. С утра и до полуночи решаем дела по дому, занимаемся с мамами и детками, а после 24:00 садимся за документацию. Но, честно говоря, здесь особо и не спится. Просто нет сна, – рассказывает куратор.

Каждый наставник после смены должен написать подробный отчёт о прошедшем дне. Ольга показывает нам заполненные таблицы. В каждой строчке имя женщины, а напротив всё, что произошло с ней за день. Эти дневники помогают кураторам не выпадать из происходящего, пока они отдыхают.

Об отношении к абортам и чайлдфри

— Аборт – это не всегда плохо. Если женщина знает, что не сможет выносить или воспитать ребёнка сейчас, то лучше отложить этот шаг, – делится своим мнением Ольга Васильевна. – Конечно, отказ от детей намного хуже. Но я встречала на своей практике случаи, когда даже с нашей поддержкой у матери не просыпались чувства к ребёнку. Тогда в детском доме ему, может быть, смогут больше дать. По той же логике я не осуждаю чайлдфри. Ребёнка надо любить, ждать его. А если человек живёт для себя и это ему нравится, то и не нужны ему дети. Потому что такая семья всё равно не станет счастливой.

О том, за что можно любить работу куратора

— Мы радуемся за каждый даже небольшой успех мамы, как за свой собственный, – рассказывает куратор. – Поменяла она образ жизни, ребёнка в школу устроила, а он там хорошо учится – это всё значит, что наш труд не напрасен.

Когда они выпускаются от нас, то всё равно продолжают писать, звонить иногда. Вчера одна мама прислала нам трогательное сообщение со словами, что тепло нашего дома она не забудет никогда. С праздниками поздравляют, а мы их. Но особенно приятно, когда в WhatsApp приходят голосовые, где ребёнок желает здоровья в Новом году, стихи читает, которые в садике выучил – в такие моменты слёзы бегут от счастья.



Антонина Никулина

журналист Автор