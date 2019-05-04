События выходных: здоровый забег vs пивная миля

Как удержаться от летней хандры без поездки на дачу и на природу

Коллаж Сиб.фм. Использована фотография из сообщества Aktrue на vk.com

Новосибирск празднует День защиты детей – и наслаждается жарким началом лета. Активный отдых и помощь детям предлагают организаторы «Бегущих сердец», крупнейший благотворительный марафон России должен пройти в 60 городах. В это же время организаторы вечеринок придумывают новые хитрости, чтобы поддержать ночные гуляния по барам и танцы под луной. Какие альтернативы есть ЗОЖ и тусовкам – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Фестиваль крафта в Академгородке

Центр сибирского IT – здание новосибирского технопарка, отдадут любителям дегустировать пенное. С 31 мая по 1 июня здесь пройдёт 7-й Сибирский фестиваль крафтового пива, на котором свою продукцию представят десятки пивоварен и магазинов в обмен на условные «жетоны». Развлекать гостей 31 мая должен духовой оркестр «54» и фолк-панк группа Riot Folks, а 1 июня – кавер-группа «Выходной band» и ирландский фолк Street Fiddlers совместно со студией ирландских танцев «Медиваль».

фотография из сообщества «VII Сибирский фестиваль крафтового пива» на vk.com

Организаторы ждут семейных людей и предусмотрели детскую игровую комнату с аниматорами, что особенно важно в День защиты детей. Также предусмотрен фудкорт.

«Сибкрафт фест». Новосибирский технопарк, улица Николаева, 12/2

Открытие фестиваля 31 мая в 17:00; закрытие – 1 июня в 20:00

В субботу:

Забег за счастливое детство

Жители Новосибирска и ещё 59 городов России смогут отдать свои «мили» в помощь маленьким пациентам. Благотворительный марафон «Бегущие сердца» состоится в День защиты детей. Забег от Сбербанка уже стал традицией и пройдёт в Новосибирске в восьмой раз. Три года назад к акции присоединился благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» – взносы за участие в марафоне пойдут в помощь детям с особенностями развития и их семьям, а также на строительство детских площадок.

Организаторы ждут не менее 150 тысяч участников марафона в городах России и планируют собрать на благотворительность не менее 90 миллионов рублей. Участники «Зелёного Марафона» в Новосибирске будут бежать дистанции в 4,2 километра и 10 километров на городской набережной.

Для участия в забеге каждый бегун должен предоставить оригинал медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге, зарегистрироваться можно на месте с 09:00.

«Зелёный Марафон» пригласил паратлетов – пройдут специальные старты для спортсменов-колясочников и слабовидящих и незрячих бегунов. Им предложат старты на 200 метров и 4,2 километра на выбор. Особенностью марафона 2019 года также станут детские забеги на разные расстояния для детей и юниоров от 7 до 13 лет.

иллюстрация с сайта runninghearts.ru

«Зелёный Марафон» в Новосибирске, парк «Городское начало», набережная Новосибирска

1 июня, регистрация с 09:00, старты с 11:00

Танцы под луной и пивная миля

Прогнозы синоптиков оживили тусовщиков, а ночная жизнь постепенно перемещается на улицы Новосибирска. Организаторы многолетних мини-фестивалей Aktrue проводят первую вечеринку лета в Академгородке – тематикой выбран космос, а вход будет свободным. Информация о месте проведения появится в группе Aktrue «ВКонтакте» за несколько часов до мероприятия.

Иллюстрация из сообщества Aktrue на vk.com

Кто не может спастись от жары на даче – как правило, выходит во двор. Так решили новосибирские бары The Rooks и Fry, расположенные в самых популярных «тусовочных» дворах Новосибирска. Для этого был разработан несложный маршрут с простыми условиями – собрать несколько фишек за стакан и получить футболку, носки и бутылку пива. Поддержать легкомысленное настроение должна группа «Молока стакан» и различные диджеи.

Фотография с сайта molokasta.com

Классические условия британской игры «пивная миля» предусматривают посещение сразу нескольких пабов, однако в рамках акции придётся купить только в двух барах по два литра пенных напитков и пройти не менее мили без остановок.

The Rooks pub, Коммунистическая, 45 и ресто-паб FRY, Ленина, 6 к.1

1 июня с 19:00

В воскресенье:

Мичман на корабле актёров

Новосибирский актёр театра и кино, певец Вадим Мичман проведёт творческую встречу в молодёжном центре «Альтаир». Уроженец маленького старого города Куйбышева в Новосибирской области пробился на московскую театральную сцену и с 2008 года играет в столичных мюзиклах и снимается в кино.

Новосибирец сыграл Германа Титова в фильме «Гагарин. Первый в космосе», англичанина в «Экипаже», а также в фильме «Стэп бай стэп». Однако творческая биография актёра в театре гораздо шире. Темой встречи будет разговор «Мечтать. Стремиться. Достигать» в рамках проекта «Диалог на равных»

фотография с сайта vmichman.com

Молодёжный центр «Альтаир», улица Романова, 23

Начало в 16:00, вход свободный

Буйство красок и волшебное детство

Ночная фантазия преобразит парк имени Кирова в небольшой фестиваль детства на один день. В идеале, любой ребёнок сможет почувствовать себя «маленьким принцем» с другой планеты – сперва повеселиться на фестивале красок, затем залезть в гигантский мыльный пузырь, а вечером – попробовать улететь на волшебном воздушном шаре.

Мероприятие начнётся с Фестиваля мыльных пузырей в 15:00, продолжится Фестивалем красок в 17:00 и завершится Фестивалем волшебных шаров в 21:00. С наступлением ночи гостей ждёт фантастическое световое шоу и флешмоб в сопровождении классической музыки.







Фотографии из сообщества «Фестиваль волшебных шаров — Новосибирск» на vk.com

ПКиО имени Кирова, улица Станиславского, 1А

2 июня с 15:00 до 23:00

Кино

Shnit shorts

Швейцарский фестиваль короткометражного кино пройдёт с 30 мая по 9 июня в кинотеатре «Синема». Организаторы обещают восемь ярких мультфильмов из Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Дании, собранных в одну анимационную программу. Например, «Антиподы» о том, как голодная и одинокая белая медведица должен решить, является наивный канадский медведь гризли её едой или её другом.

Золотая перчатка (18+)

Фильм немецкого режиссера Фатиха Акина критики уже прозвали «отвратительным» – из-за талантливого умения рассказать историю со дна немецкого общества. В центре сюжета – убогий неудачник средних лет Фриц Хонка, который находит своё общество в дыре для алкоголиков «Золотая перчатка». Здесь маньяк охотится на опустившихся и отчаявшихся женщин, заводя их в своё логово, где в безобидном с виду уродце просыпается монстр. Фильм получил Немецкую национальную кинопремию за лучший грим в 2019 году.

Тайная жизнь домашних животных-2

Собаки и кошки давно делят власть над миром за нашими спинами – по крайней мере, некоторые любители домашних животных живут с этой мыслью. Продолжение семейной анимационной комедии рассказывает, кто на самом деле в доме хозяин и почему хвост виляет скорее не собакой, а человеком.

Главным злодеем в мультфильме предстаёт жестокий хозяин цирка Сергей с восточноевропейской внешностью – переводчики сделали из него француза.

Также на выходных:

31 мая – «Поминальная молитва» по роману Григория Горина о ссылке в Сибирь. Театр «Красный факел», улица Ленина, 19. В 19:00.

Фотография с сайта red-torch.ru

1 июня – Старт звёздного лета состоится в Планетарии. С 12:30 до 18:30 мастер-классы, эксперименты, наблюдения и научпоп-спектакль. Новосибирский планетарий, улица Ключ-Камышенское плато, 1/1.

2 июня – «Викинги» в филармонии. Лидер и скальд Wardruna, автор музыки к сериалу «Викинги» норвежец Эйнар Селвик даст акустический концерт. Государственный концертный зал имени Каца, в 18:00.



Никита Манько

журналист Автор