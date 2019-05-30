Наследники Сибири

ГК «Стрижи» вывело презентации гуманитарных проектов в Новосибирске на совершенно новый уровень.

Фотографии предоставлены ГК «Стрижи»

О Сибири можно долго рассказывать. Показывать фото, видео. Дарить сибирские сувениры и желать крепкого сибирского здоровья. Но полное понимание Сибири приходит, когда её начинаешь чувствовать. Людям из ГК «Стрижи» удалось сотворить такое волшебство для новосибирцев.

«Когда запели «Маркеловы голоса», спину накрыли мурашки. Русские поют. Русские в Сибири. И всё, понимаешь? Провалились все присутствующие в эту историю», — девушка возбуждённо говорила по телефону возле кинотеатра «Победа». Она только что вышла с презентации книги «Наша Сибирь. Наследие».

Что было на этой презентации? Чистый дух могучей земли и живущих на ней людей. Книга, составленная из историй первопроходцев Сибири и её покорителей, хранителей традиций и творцов новых смыслов, ожила и заполнила всё пространство конференц-зала Центра культуры и отдыха «Победа».







Собственно, презентация – совсем не то слово. Это был талантливо созданный драматический спектакль, начавшийся с Ермака и хана Кучума, противопоставления этих героев Сибири и их единстве в её истории.

О них наизусть, поставленными голосами рассказали два парня в белых рубашках. Потом уже присутствующие узнали, что один из них –студент-историк, участвовавший в написании книги, а другой – профессиональный актёр.







У каждой вехи в истории Сибири был свой рассказчик. Почувствовано, где-то с большой любовью, где-то пронзительно-щемящими фразами юноши и девушки доносили до свидетелей рождения книги «Наша Сибирь. Наследие» неизвестные широкой публике исторические факты.

На смену Ермаку и Кучуму пришёл амурский сокол Ерофей Павлович Хабаров, воплощение вечно ищущей угрюмой удали, дремучего сибирского характера.

Как и он за своей манящей звездой на Дальний Восток, за своим заветным Беловодьем в Сибирь пришли вольные каменщики, бухтарминские старообрядцы. Русь китайская, казахская – всё в тугом жгуте страстей и стремлений сплеталось сильнее и сильнее.

На экране во всю стену исторические иллюстрации сменяли одна другую. Тянули напевы казаки, завораживали чалдоны. Пели простые русские бабы.

А потом бабы голосили. В Сибирь пришла Советская власть. Коллективизация разрушила мир сибирской деревни, смычки города и деревни не случилось.







Женщина в чёрном рассказывала, как расстреливали семьи с детьми, неугодные новому времени. Она говорила об этом немыслимом ужасе в стихах, но этого мало кто заметил. Зал чувствовал жуткую боль душой. Многие плакали, не стесняясь.

Личной трагедией это стало и для тех, кто пришёл в Сибирь с намерением забрать её силой. «Чужие» были отторгнуты самой землёй.

А после была Война. И Сибирь сама отдала на спасение России всё то, что у неё ещё недавно хотели отнять. И приняла, приютила у себя Эвакуацию, переродившись в мощнейший, раскалённый, никогда не спящий тыл Родины.







За высшей точкой – Победой – вдруг последовало не ожидаемое триумфальное строительство Академгородка. Залу дали передохнуть и рассказали о сибирской археологии и далёких временах денисовского человека, о том, что так привлекает зарубежных историков и туристов и почему-то совсем не трогает самих сибиряков.

Академгородк же по прочтению автора исторического спектакля – это вовсе не только великий академик Лаврентьев, но и гениальный учёный Сергей Христианович. А новосибирская музыка не ограничивается блистательным Арнольдом Кацем, она и в восхитительной, несломленной лагерями Вере Лотар-Шевченко.

Когда запели «Маркеловы голоса», спину накрыли мурашки. Эта была песня без слов, напев. Песня вечной Сибири, печальная, улыбчивая, сильная, в которой чётко слышалось «будем жить!». Зал аплодировал стоя.







Книга «Наша Сибирь. Наследие» была задумана археологом Юрием Георгиевичем Белокобыльским. Воплотил её в бумаге и представил в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Эта книга – память о его отце.

«Мы с Юрием Георгиевичем много разговаривали о том, что такое история, геология, важно это или нет в современном мире. Именно в разговоре с ним возникла идея этого проекта. Однако, как всегда, в жизни многое откладываешь на потом. Считаю, что сегодня мы закончили то дело, о котором тогда говорили», — отметил председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

«Реализовывая предыдущие творческие проекты, мы всколыхнули огромный творческий потенциал. Те люди, с которыми мы работаем, создают невероятную творческую атмосферу, которая сама по себе развивается, ей нужен выход. А нам остаётся это поддерживать и держать ноту, чтобы не сфальшивить. Молодые ученые взяли те темы, которые эмоционально близки им и развили их. Мы специально сделали некую мозаичность, чтобы здесь были процессы, например, строительство Транссиба. В этой книге представлены судьбы предпринимателей, ученых, культура», — рассказал Игорь Белокобыльский.







«Издательских проектов у нас много, но хороших и качественных крайне мало. К сожалению, те из них, которые связаны с историей – научные труды. Молодые люди не станут их читать, а то, что создано такими же, как они, будут», — подчеркнул присутствовавший на презентации книги «Наша Сибирь. Наследие» министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.







«В этой презентации – большая заслуга режиссёра Ольги Лазаревой. Сама книга потрясающая! Я уверена, что она многое изменит в сознании людей и откроет в них желание знать и помнить историю малой Родины», — призналась сотрудник ГК «Стрижи» Ольга Дегтярёва.

После окончания презентации все гости получили свой экземпляр книги «Наша Сибирь. Наследие». Многие тут же просили автографы у всех её соавторов – и безотказно получали их.







Почему-то кажется, что эту книгу будут читать. Совершенно точно.



Михаил Глотов

журналист Автор