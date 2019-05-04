Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Новосибирской области?

фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Новосибирской области

Состоявшийся в Карасуке «круглый стол» на тему «Формирование представительных органов муниципальных районов в Новосибирской области: практика и перспективы» стал публичным обсуждением вопроса формирования районных Советов депутатов.

Решение о публичном обсуждении данного вопроса было принято депутатами на апрельской сессии Законодательного собрания Новосибирской области. Тогда депутатам не удалось принять решение по проекту закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области"».

Законопроектом предлагается наряду с прямыми, всеобщими и открытыми выборами представительных органов муниципальных районов добавить ещё один вариант формирования представительных органов – из глав сельских поселений и депутатов сельсоветов. Несмотря на доказательность доклада и предусмотренную законопроектом самостоятельность решения органа местного самоуправление по способу формирования представительного органа власти района, прозвучало предложение провести предварительное обсуждение нового варианта формирования представительных органов в районах области.

«Я благодарен депутатам, что они смогли договориться и услышать друг друга. Можно было, конечно, принять законопроект в первом чтении, но не хочется в таких вопросах, которые касаются людей, огромной нашей территории, идти в лобовую. Не надо этого делать. Решено рассмотрение перенести. Будем проводить круглые столы, выслушаем все стороны», – прокомментировал ситуацию после сессии председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

В обсуждении приняли участие депутаты Заксобрания, представители правительства Новосибирской области, представители районных Советов депутатов, главы районов и представители муниципальных образований области. Расширить возможности муниципалитетов в формировании представительных органов муниципальных районов призван новый областной закон «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области"», принятие которого соответствует федеральному законодательству и решениям Конституционного суда РФ, предоставляющим территориям право выбирать схему формирования представительных органов районов.

По мнению председателя избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, в случае внесения изменений в областной закон избирательные права граждан не будут ущемлены, так как вопрос о способе формирования представительного органа решается гражданами, проживающими на территории соответствующего муниципального района.

«Конституция Российской Федерации закрепляет принцип самостоятельности местного самоуправления. А постановление Конституционного суда Российской Федерации предусматривает возможность установления альтернативных вариантов», – напомнила Ольга Благо.

Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев остановился на правовых основах формирования представительных органов муниципальных районов.

«Представительными органами принимаются важнейшие муниципальные правовые акты, утверждается местный бюджет, устанавливаются местные налоги, контролируется деятельность местной исполнительной власти. Но главное – это представление интересов населения, когда позиция жителей озвучивается, коллегиально обсуждается, и принимаются решения, учитывающие мнение разных общественных коллективов. Поэтому особое значение приобретает форма представительства и способ формирования советов депутатов – с той целью, чтобы они обеспечивали возможность максимального учета мнения жителей», – отметил Игорь Яковлев.

До сих пор представительная схема формирования районного Совета депутатов действовала в трёх районах Новосибирской области. В качестве эксперимента её ввели в Карасукском, Барабинском и Усть-Таркском районах еще в 2015 году. И представители местной власти довольны результатами.

«Мы провели более 60 встреч с жителями во всех населенных пунктах района, включая город Карасук. Мы получили практически полную поддержку жителей, которые высказались за то, чтобы нам сохранили способ формирования представительного органа. Такая схема доказала свою эффективность: депутаты живут на территории, люди с ними общаются каждый день, видят тесную связь между поселковой и районной властью. И депутаты понимают, что им будет стыдно смотреть в глаза людям, если они ничего не будут делать», – рассказал председатель Совета депутатов Карасукского района Юрий Объедко.

Он вспомнил выборы в районный Совет Карасукского района несколько лет назад, когда в депутаты рвались «варяги» со всей области и других регионов.

«Много было желающих стать депутатами из Купинского, Баганского районов, Славгорода, Новосибирска, Кемерова. Даже был один из Калининграда.

Что они могли бы тут решить на территории? И люди говорят: мы хотим голосовать за своего человека», – напомнил председатель.

Единственный недостаток в системе делегирования Юрий Объедко видит в том, что сам Карасук в районном Совете также представляют два депутата, хотя в городе проживают две трети населения района. Эту позицию поддержала председатель Совета депутатов Барабинского района Надежда Роор, куда входят 24 депутата – по два представителя от каждого муниципального образования.

«Конечно, два депутата от города Барабинска – это крайне мало. Но до этого в райсовете были три депутата от района и 22 депутата от Барабинска. Сегодня большинство депутатов райсовета и глава города поддержали идею, чтобы Барабинск в Совете представляли девять человек. Я прошу депутатов Законодательного собрания – приведите в соответствие наш 484-й закон с 131-м Федеральным законом», – считает Надежда Роор.

В поддержку системы делегирования в райсоветы представителей от поселений высказался и депутат Совета депутатов Карасукского района Тарас Твердохлеб.

«При смешанной системе выборов восемь человек будут представлять только город Карасук, четыре депутата – от сельских администраций. Это значит, что четыре депутата будут представлять 56 населённых пунктов. Какой житель приедет за 90 километров к депутату? Остальные 12 депутатов будут идти по партийным спискам. И, как обычно, будут жить в городе Карасуке. Я считаю, что система делегирования эффективна и целесообразна», – отметил Тарас Твердохлеб.

Председатель комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Терепа в своём выступлении акцентировал: выбор варианта – выбирать депутатов или делегировать их от поселений – остаётся на усмотрение районов.

«Какое решение будет принято, зафиксируют в уставах районов. В Новосибирской области 30 муниципальных районов, формирующих представительные органы власти. Сегодня мы видим, что Карасук готов именно к этому – именно таким способом формировал свой представительный орган районного уровня. Остальные районы – в зависимости от их решения. Законодатель открывает возможности, а как ими воспользоваться, будут принимать решение муниципальные районы. Это их право – принять ту или иную форму или отказаться», – подчеркнул Александр Терепа.

По данным, которые привёл первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров, ещё 11 муниципальных районов Новосибирской области вслед за тремя, ранее выбравшими схему делегирования, рассматривают возможность перейти на такой же вариант.

«Мы просто даём право каждой территории определиться с той схемой, которая указана в этом проекте закона. На мой взгляд, наоборот: не давать права территориям решать эти вопросы самостоятельно – это путь в никуда. Поэтому надо ещё раз разъяснить людям, насколько эта система для них хороша или нет. И объяснить, что мы просто даём право выбора в серьезных вопросах – выбора представительных органов на местах.

Говоря простым языком, никто не будет никого заставлять

», – отметил Андрей Панфёров.

По мнению первого вице-спикера Заксобрания, принятие двух вариантов формирования районных Советов будет «взвешенным решением, которое пойдёт во благо избирателей Новосибирской области».

«Подспудно распространяется мнение, что грядут изменения. Значит, всех под одну гребёнку: переходить к отказу от прямых выборов депутатов райсовета к формированию райсовета посредством делегирования. Сегодняшний "круглый стол", мне кажется, опроверг все эти слухи. Сегодня мы оцениваем последствия, которые будут связаны с обсуждением и вступлением в силу, и возможными изменениями в 27 районах Новосибирской области, поэтому необходимо осторожно и взвешенно подходить к этому вопросу и выслушать все точки зрения», – взял слово вице-спикер Заксобрания Владимир Карпов.

По его словам, любые изменения – это всегда обострение разных позиций и от этого никуда не уйти.

«И тот, кто сегодня пытается это загладить, завтра столкнётся с проблемой напрямую, если мы не примем упреждающих мер, чем, собственно, и занимается государственная власть области», – резюмировал Владимир Карпов.

Александр Терепа заверил, что внесённые в ходе «круглого стола» предложения будут учтены. В течение двух недель рекомендации «круглого стола» и результаты публичных слушаний в районах области будут направлены губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и депутатам Заксобрания.