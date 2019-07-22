Жизнь после

Что нужно знать о новосибирских премьерах в Год театра

Фотография со страницы театра «Глобус» в соцсети «ВКонтакте»

Театральный «мёртвый сезон» кажется бесконечно долгим. До сентября еще почти месяц. В ожидании открытия занавеса на больших и малых сценах, Сиб.фм вспоминает о самых ярких премьерах последнего года – как театры экспериментировали с формой и содержанием, кто и почему запомнился новосибирцам. Если кто-то пропустил первые показы этих спектаклей, в предстоящем сезоне будет возможность наверстать упущенное.

Ну и Шут с ним!

«Красный факел», как и полагается, открыл свой 99-й сезон премьерой главного режиссёра Тимофея Кулябина. Спектакль «Дети Солнца» по пьесе Максима Горького продемонстрировал всё тот же звёздный состав, полюбившийся зрителю с «Трёх сестёр», знакомое нам погружение режиссёра в психологический театр, попытку переосмыслить и вписать русскую классику в современный контекст. В сравнении с «Сёстрами» спектакль получился, в хорошем смысле, более доступным – рассчитанным в том числе на зрителя-непрофессионала. «Краснофакельцы» стали к нам ещё ближе. Благодаря уютности камерной сцены и новому освоению пространства первые ряды будто бы сидели в комнате главных героев и поначалу немного смущались.

Фотография из группы театра «Красный факел» «Вконтакте»

«Золотомасочный» предшественник, вышедший несколькими годами ранее, спектакль «Три сестры» в этом сезоне продолжил свою насыщенную гастрольную жизнь очередным европейским триумфом. Постановку главного режиссёра увидели зрители Женевы, Цюриха и Берлина.

Менее заметно вышла детская сказка Артёма Находкина «Высоко» и детективная история «Странный ужин инспектора Раффинга» режиссёра Дениса Азарова. «Главной» премьерой сезона театр неожиданно назвал постановку Тимура Насирова «Шут Балакирев». Такой статус спектакль получил, видимо, благодаря масштабности действия – безразмерная сцена «Факела» с башней из табуреток высотой до боковых балконов, добрая часть труппы и продолжительность около трёх с половиной часов.

Фотография из группы театра «Красный факел» «Вконтакте»

И тут, с одной стороны, безусловно качественные актёрские работы, с другой – содержательные прорехи и неожиданное обилие не всегда уместной обсценной лексики. Новосибирцам постановка Насирова определённо запомнится, но в число «знаковых» вряд ли войдёт.

Социопатом едины

Потягаться с «краснофакельцами» насыщенностью гастрольной жизни в этом сезоне могла только труппа «Старого дома». Постановку главного режиссёра Андрея Прикотенко «Социопат» показали на Сахалине, а благодаря синхронному переводу – на фестивалях в Германии и Румынии.

Фотография со страницы театра «Старый дом» «Вконтакте»

В 85-м сезоне «Старый» отличился смелым набором премьер – все три основываются на современных текстах: «Серёжа очень тупой», поставленный по абсурдистской комедии Данилова, документальный спектакль «Пыль», созданный по реальным историям о Новосибирске и новосибирцах, а также постановка по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», который не только заставил нас поверить в интересность исторического контекста, но и переосмыслил сценическое пространство, превратил его в метафоричный, завораживающий туннель.

Фотография Виктора Дмитриева

Премьеры от главного режиссёра зрители так и не дождались. Зато Андрей Прикотенко обновил состав «Социопата», представив нам нового Гамлета, а также анонсировал свою сентябрьскую премьеру – спектакль по одноимённому роману русского классика «Идиот».

Однако не только сценическая жизнь «Старого» в этом сезоне заслуживала внимания. В этом году благодаря усилиям театра новосибирский зритель узнал о существовании такого феномена, как «off-программа», и неоднократно приобщился к нему.





Фотографии Виктора Дмитриева

Нас приглашали на выставки и лекции в театральном буфете, удивляли перформансами и разного рода коллаборациями – с музыкантами и танцорами. В рамках превью-программы фестиваля актуального театра «Хаос», который обрушится на нас уже в октябре, зрители вместе с артистами путешествовали по барам Новосибирска, смотрели театр на экране и даже занимались фитнесом прямо на сцене.

Перемен требуют наши сердца!

Знакомый и любимый новосибирцам всех возрастов «Глобус», хоть и имеет статус «молодёжного», до прошлого сезона придерживался довольно традиционного курса – пока консервативные мотивы внезапно не сменились постепенной, но ощутимой экспериментальностью.

Первым сюрпризом стал «Русский роман» режиссёра Марата Гацалова. Видеоинсталляции с Анной Карениной в главной роли, безумие Софьи Толстой и откровенные истории о русском классике – зрители «за» после первого акта толпились у гардероба, а остальные с придыханием удивлялись концептуальной сценографии и тому, что «ТАКОЕ» наконец показывают на сцене «молодёжного академического».

Фотография со страницы театра «Глобус» «Вконтакте»

Зимой прогремела во всех смыслах горячая «Лисистрата», поставленная режиссёром Олегом Липовецким. Спектакль, как это обычно бывает с яркими материалами, разделил нас на недовольных консерваторов, которые бубнили про излишнюю «пошлость», и воодушевлённых экспериментаторов, которые наконец с аппетитом распробовали античную комедию, приправленную отличной пластикой и зажигательным актёрским составом.

Следующим открытием малой сцены стал режиссёрский дебют выпускницы НГТИ Полины Кардымон. «Фрагменты любовной речи» мы смотрели в наушниках, удивляясь одновременности четырёх спектаклей-линий влюблённых. Сюжет выбирали не мы – линии распределялись по результатам теста. Спектакль по-хорошему шокировал нас своей самобытной утончённой эстетикой, а главное, предложил новый способ восприятия – считывание идей на уровне первочувств и ощущений.

Фотография со страницы театра «Глобус» «Вконтакте»

Нельзя не сказать и о более материальном, но от этого не менее значимом, достижении театра. Спектакль «Пианисты», поставленный Борисом Павловичем, получил «Золотую Маску» в номинации «Лучший спектакль малой формы». На этом взаимодействие «Маски» и «Глобуса», к нашему счастью, не кончилось. В мае театр выступил в роли организатора самых яркий гастролей сезона. В Новосибирск привезли четыре постановки, отмеченные премией – из Москвы, Новокуйбышевска и Альметьевска.

Театр осилит идущий

«Первый театр» – один из самых молодых коллективов театрального Новосибирска. В последние годы он нащупывал почву и поддевал зрительский интерес то эпатажным «Тартюфом», то противоречивым Blondi, однако именно в этом сезоне, кажется, нашёл подходящий путь для воплощения своих амбиций.

«Первый» всеми силами воспитывал в нас активность и осознанность. Благодаря спектаклю-променаду «Время ожидания истекло» зрители отказались от удобных кресел и отправились в путешествие по мрачным залам модного лофт-парка «Подземка». По правилам режиссёра Алексея Забегина и драматурга Владимира Антипова мы, следуя за «девушками в модных свитшотах», сначала с настороженностью, а потом с радостью и азартом ныряли в слоёный гипертекст отсылок и философских идей.

Фотография из группы «Первого театра» «ВКонтакте»

Яркой вспышкой, возродившей интерес к сторителлингу как к театральному жанру, стал документальный спектакль «Истории великих людей». Куратор, он же представитель московского андеграунда Никита Щетинин, молодой новосибирский режиссёр Варвара Попова и вся труппа «Первого» общались с научными сотрудниками и раз сто, видимо, перечитывали «Википедию». А всё ради того, чтобы доказать, что занудные школьные байки про физиков и математиков неожиданно становятся захватывающим приключением при должном энтузиазме рассказчиков.

Но даже метафоричный променад и откровенный сторителлинг не исчерпали в «Первом» творческого запала. В финале сезона театр не только покинул театральное пространство – он отказался от всех помещений и отправился исследовать окружающую среду.

Фотография из группы «Первого театра» «Вконтакте»

Серия лекций и перформансов в жанре сайт-специфик, организованных в, казалось бы, обычных, но наполняемых особой энергетикой общественных местах, заставила нас поверить, что театр больше, чем мы представляем его, сидя в зрительском кресле – театр среди нас, театр повсюду.



Наталья Бортник

журналист Автор