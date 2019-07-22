Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участком: как придать жизни в городе загородную функцию

Фото предоставлено компанией «Брусника. Сибакадемстрой»

Летние помещения в городских квартирах наполняют их дополнительными функциями и меняют сценарий проживания. Можно выйти на французский балкон и выпить чашку кофе утром, а на террасе отдохнуть с друзьями или почитать книгу в гамаке на свежем воздухе. У жителей появляются новые маршруты и активности. Есть возможность провести время на улице, при этом находясь в собственном доме.

В компании «Брусника. Сибакадемстрой» при проектировании планировочных решений используют разнообразные типы летних помещений: французские и большие открытые балконы, глубокие, прогулочные, угловые и заглубленные террасы, тёплые, холодные и открытые лоджии, террасы на кровле и на соединяющих два блока дома мостах. Выбор летнего помещения зависит от следующих факторов: контекст территории (привлекательность окружающей среды, благоустройство, видовые характеристики), типология жилой застройки, массинг фасада и положение на этаже. Летние помещения усиливают фактуру фасада, делают его интересным и придают визуальную динамику. Здание встраивается в контекст территории и обретает связь с ландшафтом.

Жить в городском доме и чувствовать себя на природе — тренд современных мегаполисов. Для этого девелоперы снижают этажность зданий, создают камерные придомовые пространства, проектируют отдельные входы в квартиры на нижних этажах и террасы в качестве летних помещений. Такие решения реализованы в микрорайоне «Европейский Берег», квартале «Дунаевский» и урбан-виллах на «Никитина».

Квартира с террасой в квартале «Суходольский» (Брусника. Екатеринбург)

Покрытие выполнено террасной доской

Терраса — собственный огороженный участок с выходом из квартиры.Террасы могут быть спроектированы как на нижних, так и на верхних этажах дома и иметь разную площадь — от 8–10 до 30–40 квадратных метров. Покрытие и ограждение отличается. На полу может быть постелена специальная доска или газон с частичным твёрдым покрытием, а ограждение выполняется из металла, матового стекла или дерева в зависимости от концепции проекта.

Квартиры с террасами в «Европейском Береге» (Новосибирск)

Подиум повышает приватность пребывания на террасе

Первые террасы в Новосибирске появились в микрорайоне «Европейский Берег» у квартир на нижних этажах. Они выполнены на подиумах и огорожены матовым стеклом. Их покрытие сочетает газон и настил из террасной доски. Также установлен небольшой навес в виде выдвигающейся маркизы. Большая приватность террасы обусловлена средой: квартал сформирован урбан-блоками, расположенными периметрально, двор закрыт от машин и устроен как общественное пространство с разными функциональными зонами.

Квартиры с террасами в «Европейском Береге» (Новосибирск)

В холодный сезон терраса может стать пространством для зимних забав

В проектах с более приватной средой, где двор выполнен в концепции тихого сада с местами отдыха и прогулок, небольшими детскими зонами, террасы на первых этажах имеют выраженную связь с ландшафтом. Они расположены на небольших возвышениях или на уровне земли. От двора их отделяет зелёная изгородь и ограждение. В этом случае терраса является буфером между двором и квартирой. Она позволяет разместить в квартире окна в пол, сохраняя определенную приватность. Такие террасы достаточно глубокие. Они расширяют пространство жилья, дают возможности для разнообразного досуга — барбекю, площадка для игр детей и отдыха взрослых. Примеры реализованы в квартале «Дунаевский» в Калининском районе.

Квартира с террасой в квартале «Суходольский» (Брусника. Екатеринбург)

Терраса сообщается с пространством двора

Архитектурная концепция «Дунаевского» разработана европейским бюро. Это современные кварталы европейского города, которые объединены сетью пешеходных и автомобильных дорог с зелёным сквером в центре. Четыре П-образных дома «Дунаевского» образуют закрытые дворы, куда не заезжают автомобили и не заходят посторонние люди. Внутриквартальный двор каждого дома — тихий и спокойный. В нём не слышно шума города, жители чувствуют себя уединенно. В центре двора установлены площадки для детей разных возрастов, беседки для стоянки велосипедов и места для спокойного отдыха.

Квартира с глубокой террасой в квартале «Дунаевский» (Новосибирск)

Металлическое ограждение террасы можно украсить садовым виноградом и сделать изгородь зелёной

На первых этажах с внешней и внутренней стороны кварталов расположены террасы. Со стороны улицы они подняты выше пешеходных зон, а во дворе, наоборот, расположены на уровне земли. Двор имеет парковый характер. Здесь высажено много растений: взрослые деревья, кустарники и травы. Растения цветут в разное время года, имеют разную плотность и высоту. Всё это для того, чтобы двор был разнообразным, разноуровневым и в каждое время года имел свой цвет.

Квартира с глубокой террасой в квартале «Дунаевский» (Новосибирск)

Покрытие выполнено газоном и небольшими твёрдыми плитами

Террасы имеют летний и зимний сценарии использования. Летом жители благоустраивают их уличной мебелью для отдыха, устанавливают детские качели и небольшие игровые бассейны. Зимой на террасах ставят новогодние ели и делают горки для катаний, дети лепят снеговиков и играют в снежки. Террасы сообщаются с двором, но в то же время остаются приватным пространством, которое принадлежит жителям. Квартиры с террасами подойдут тем, кто ценит близость к природе, любит наблюдать за окружающим миром и хочет совместить эти функции с комфортом городской жизни.

Квартира с глубокой террасой в квартале «Дунаевский» (Новосибирск)

Перед террасой расположен зелёный буфер в виде кустарников

«Брусника. Сибакадемстрой» постоянно работает над разнообразием летних помещений, в том числе разновидностей террас. Сейчас в компании разработана матрица летних помещений, которая включает более 35 видов. В условиях климатических ограничений такие пространства дают возможность проводить больше времени на открытом воздухе и увеличивают привлекательность квартир. В разработке для будущих проектов находятся остеклённые объёмные балконы, сквозные террасы и лоджии, террасы над первым этажом и заглубленные в цоколе здания.

Брусника. Сибакадемстрой



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор