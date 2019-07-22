ГЭС на ладони

Как новый щит управления изменил жизнь Новосибирской гидроэлектростанции

Фотографии предоставлены пресс-службой Новосибирской ГЭС

Первый главный щит управления (ГЩУ) Новосибирской ГЭС начал функционировать в 1957 году с момента ввода станции в эксплуатацию. За 62 года ГЭС выработала более 116 миллиардов киловатт/часов электроэнергии. Всё это время главный щит управления обеспечивал надёжную и безопасную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования, контролировал ведение водно-энергетического режима ГЭС.

Шли годы, менялось оборудование, вводились новые системы технологического управления… В январе 2018 года начались работы по замене отслужившего свой срок ветерана.

Мы наш, мы новый щит построим

«С середины прошлого века ГЩУ серьёзно не обновлялся, и на сегодняшний день перестал отвечать современным техническим требованиям. В 2017 году было принято решение о его модернизации в рамках создания единой автоматизированной системы управления технологическими процессами ГЭС», – рассказывает куратор проекта, инженер первой категории производственно-технической службы Алексей Кондратьев.

«Отличие нового щита в том, что он обеспечивает гораздо более широкие функциональные возможности для управления всем энергетическим комплексом ГЭС. До модернизации большую часть информации, поступающей на главный щит управления, оперативный персонал отслеживал на мониторах своих персональных компьютеров. Теперь информация со всех автоматизированных систем ГЭС выводится на единый мозаичный щит и две масштабируемые видеостены. Это позволяет видеть, контролировать и управлять непрерывным технологическим процессом выработки электроэнергии, оперативно реагировать на любые нештатные ситуации».

Подготовительные работы стартовали с машинного зала. Там проложили около 100 километров кабелей, установили шкафы для сбора данных со всего оборудования станции и шкафы, предназначенные для питания нового главного щита управления.

Сделали своими руками

«Аналогов нашему ГЩУ в ПАО "РусГидро" нет», – отмечает начальник службы связи, информационных и технологических систем Владимир Шварц, отвечающий за управление всеми информационными системами Новосибирской ГЭС.

При его проектировании специалисты станции знакомились с опытом коллег из других регионов и стран, изучили лучшие практики современных электростанций.

«Мы пришли к мнению, что оптимальным будет комбинированный вариант щита с визуализацией главной схемы станции на мозаичном панно и видеокубами по краям. На принятие взвешенного технического решения по проекту потребовалось полгода. Обсуждали расположение элементов, контрольных приборов, ключей управления, табло индикации, ламп сигнализации, кабельную трассировку, интеграцию подсистем...

Вариантов пятнадцать только одной мнемосхемы было»,

– объясняет Владимир Шварц.

На новом изогнутом щите длиной 14 метров и высотой 2,7 метра с помощью светодиодной матричной индикации представлена мнемосхема электрических соединений Новосибирской ГЭС. Здесь в режиме реального времени отображаются режимы работы станции, аварийная и предупредительная сигнализация при возникновении нештатных ситуаций, сведения о состоянии оборудования и многие другие параметры.

«Сейчас наша ГЭС – как на ладони. Результатом работы довольны все: оперативный персонал, эксплуатация, руководство», – замечает начальник службы связи.

Без права на ошибку

Установка и подключение главного щита заняли порядка семи месяцев. Всё это время ГЭС работала с двумя щитами управления: пока старый демонтировался, новый – создавался. Работа оперативного персонала при этом не останавливалась ни на минуту.

«На большие экраны видеокубов оперативный персонал смены выводит со своих компьютеров всё, что потребуется. Можно даже транслировать картинку технологического телевидения и видеть, что происходит на ГЭС в реальном режиме времени с любой из видеокамер», – поясняет начальник участка службы релейной защиты и противоаварийной автоматики Сергей Попов.

Параллельно с заменой щитов в зале управления устанавливался потолок, ставились кондиционеры, подводилось освещение. Работы велись в комплексе и, как отмечают сотрудники ГЭС, без проволочек. Привлекались и собственные силы, и сторонние подрядчики. Помещение получило новую планировку: стеклянные офисные перегородки разделили его на рабочую зону оперативного персонала, зону отдыха, кухню и учебный класс для спецподготовки.

«Замена главного щита управления Новосибирской ГЭС – это не просто хороший результат совместной эффективной работы специалистов проектной организации, заводов-изготовителей оборудования, подрядчиков, станции – это, в большей мере, технологический прорыв, возможность освоить новый уровень управления производством, получить новые знания и компетенции. Сейчас, оглядываясь назад, даже не представляю, куда делось всё старое», – вспоминает начальник смены станции оперативной службы Евгений Тарасенко.

Люди за щитом

Главный щит управления является местом, куда стекается вся информация о работе ГЭС. Находящиеся на нём сотрудники производят пуск и остановку гидроагрегатов, изменение их мощности. Также с ГЩУ производится управление работой всего вспомогательного оборудования.

С вводом новой системы управления Новосибирской ГЭС снизился риск и так называемого человеческого фактора. На главном щите управления стоят все необходимые блокировки от неправильных действий персонала, а поворотные ключи с фиксацией исключают случайные нажатия.

«Автоматизация доведена до такого уровня, что вести технологический режим в ручном режиме практически не требуется. Но без участия персонала всё равно не обойтись. Те же обходы ежесменно делают люди: машинный зал, подстанция, 110кВ, 220 кВ, водосливная плотина, щитовое отделение. Все отдалённые уголки и самые низкие отметки контролируются оперативным персоналом. Выявленные недочёты фиксируются и берутся на карандаш. Предела совершенству нет», – отмечает начальник смены Евгений Тарасенко.

Смена на Новосибирской ГЭС длится 12 часов, с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00, и всегда должна быть в полном составе – начальник смены станции, начальник смены машинного зала, машинист гидроагрегата, дежурный инженер. Не бывает такого, чтобы кто-то один не вышел.

У оперативников как таковых перерывов на обед нет. Они являются допускающими для подрядных организаций и эксплуатационного персонала. Например, когда требуется техническое обслуживание того или иного оборудования ГЭС, только они имеют право выполнить оперативные переключения, тем самым обеспечив безопасность ремонтной бригады. И неважно, день это или ночь, будни, праздники или выходные.

Служба технологических систем

«Сложнейшее техническое перевооружение прошло гладко, а потребители электроэнергии, уверен, ничего и не почувствовали. Мы стараемся всё делать так, чтобы наша работа была заметна только в одном – бесперебойной подаче электричества», – поясняет начальник смены.



Михаил Глотов

журналист Автор