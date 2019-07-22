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Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послушать музыку моря
Рубрика: афиша, культура

08.08.2019 18:47

Коллаж Сиб.фм

Жара спадёт в Новосибирске, и можно будет спокойно считать звёзды, собирать урожай и наблюдать за метеорными потоками. Начинается сезон сбора ягод, грибов и детей в школу, а улицы и рынки города постепенно заполняют дачники с сезонными овощами. Как провести первые выходные с пользой — в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Белый фестиваль

Выступление классического оркестра в чёрных фраках на жаре подобно интенсивной фитнес-тренировке. Ежегодный «Белый фестиваль» отменяет строгий дресс-код как для артистов, так и для любителей академической музыки. Концерты проходят три дня, одним из заметных событий обещает стать выступление лауреатов международных конкурсов Вероники Токаревой из Санкт-Петербурга и Сергея Майданова из Кисловодска. Наряду с популярной классикой — ариями и увертюрами из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» — мы услышим фрагменты менее известных партитур Моцарта: «Идоменей», «Милосердие Тита», а также освежим в памяти замечательные мелодии романсов, принадлежащих перу русских композиторов. Программа «Белое и чёрное» адресована в первую очередь любителям вокального искусства.

Фотография Виктора Дмитриева

Концерт «Белое и Чёрное». Камерный зал филармонии, Красный проспект, 32
9 августа в 19:00

 

Тропою крыс

Очередной кинопоказ «Кино на траве» будет посвящён анимационной комедии «Рататуй» о талантливом шеф-поваре, который на самом деле — живая крыса. Перед показом традиционно игротека от «Мосигры», розыгрыш пиццы и других подарков, а также концерт гитариста Михаила Зайцева в 20:00. Сам фильм начнётся в 21:00, предыдущий показ пришлось отменить из-за дождя.

Иллюстрация из сообщества «Кино на траве» на vk.com

«Кино на траве» в Нарымском сквере
С 18:00 игротека, в 20:00 концерт, в 21:00 начало показа фильма

 

В субботу:

Остановите город, я сойду

Новосибирский Академгородок уже называют «Велосибирск», но мегаполис пока ещё не готов к велодорожкам и прокату городских велосипедов, как в Москве. Это заставляет фанатов велосипедизма быть активными — и отстаивать каждую инициативу. В этом году общественники остались недовольны маршрутом «Сибирского велопробега», который выносят за город, и решили притормозить на Октябрьском мосту. Участники акции протеста решили выстроиться на тротуаре вдоль моста и на полчаса превратить его в самый длинный митинг августа. Стоит ли это усилий — узнаем из новостей.

Иллюстрация из сообщества «ПРИВЕТ, ВЕЛОСИПЕД» на vk.com

Акция «Велостояние», 10 августа
Пешеходная зона Октябрьского моста, с 12:00 до 12:30

 

Песни обских русалок

Новосибирский композитор и пианистка Рената Миронова известна среди поклонников пианизма как восходящая звезда сибирской неоклассики. Талантливая выпускница Новосибирской государственной консерватории имени Глинки уже успела заслужить дипломы и награды престижный фестивалей, в том числе получить в Испании премию международного конкурса Hola, Espana 2018 в номинациях «Композитор», «Автор стихов». В мае 2019 года Рената выпустила свой дебютный альбом фортепианных экспромтов «Цветы», который она презентует на берегу Обского водохранилища в парке отдыха «Звезда».

Я очень люблю наше фантастическое Обское водохранилище. Только представьте, открытых яхт-клубов, сёрф-станций, кайт-школ на берегах Обского больше, чем в Сочи! А ещё там каждый год в августе можно послушать живое фортепиано», — сообщила Рената Миронова.

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Иллюстрация со страницы Ренаты Мироновой на facebook.com

Концерт «Музыка у моря» 10 августа в 19:00
Парк отдыха «Звезда», ул. Бердский тупик, 9А (концерт состоится возле кайт-школы «Ветру-Да!»)

 

В воскресенье: 

Сериал во сне и наяву

Если дети — «цветы жизни», то актёры — её «наглые фрукты». Пока не начался театральный сезон, они греются в солнцах свадеб и месяцах развлекательных праздников, впитывая летнее веселье другой, не театральной публики. Признанные и опытные артисты театра, такие как Константин Телегин и Елена Жданова, не могут сидеть без сцены — и играют в лёгких комедийных спектаклях вне сцены, где возможен фарс и буффонада. Спектакль «Пришёл мужчина к женщине» обыгрывает беспроигрышный сюжет о встрече двух одиночеств: оператора ЖЭУ Дины Фёдоровны и фармацевта Виктора Петровича, которых решили познакомить друзья. Постановщики обещают мелодраматическую комедию положений в лучших традициях новосибирского театра.

Фотографии с сайта red-torch.ru

«Пришёл мужчина к женщине», 11 августа в 18:00
Сцена «КаФе» театра «Красный Факел», Ленина, 19

 

Поднебесные хулиганы

Известные руферы из Новосибирска Вадим Махоров и Виталий Раскалов привезли на родину проект On the Roofs — снимки с самых высоких небоскрёбов и монументов планеты, в том числе с плеча статуи Христа в Рио-де-Жанейро и памятника «Родина-мать» в Волгограде. Смелые фотографы без страховки покоряют крыши по всему миру, иногда нелегально ради захватывающих дух фото. Более ста работ в экспозиции.

Фотографии со страницы Вадима Махорова на vk.com

Выставка On the Roofs
Городской центр изобразительных искусств, Свердлова, 13

 

Кинопремьеры выходных:

«Время собирать звёзды»

Классик современного кинематографа Квентин Тарантино мог подумать: «Август — время собирать звёзды» — и решил снять очередной фильм со знаменитостями. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо играют своих «предков» — актёров Голливуда в момент заката его золотого века в 1969 году. Актёры играют любимчиков «рациональной Америки», вынуждены адаптироваться к последствиям сексуальной революции, Вьетнамской войны и всеобщего бунта против устоев.

 

«Дора-следопыт»

Пытливая дочка археологов Дора ориентируется в джунглях как Маугли, но в старшей школе она «дикое животное» и объект для травли. Пережить пубертатный возраст помогают неожиданные приключения и верные друзья. Подростки отправляются на поиски таинственно исчезнувших родителей Доры и встречают страшные тайны, тяжёлые испытания и первую любовь. Фильм полон экзотики для своего рейтинга, в одной из ролей снялся Бенисио дель Торо.

 

«Просто добавь воды»

Звёзды корейской поп-музыки BTS возвращаются в кино с документальным фильмом о своём сверхуспешном музыкальном туре Love Yourself и том, что происходило в мужской компании за кулисами. BTS — квинтэссенция массовой корейской культуры, в том числе косметики и культа красоты, потихоньку ломает рамки традиционализма, характерного для всего Востока, и приносит на Запад новые профессиональные стандарты о том, каким должно быть шоу. Даже в Новосибирске бум моды на k-pop, и перед премьерой фильма фанаты устроили массовый танцевальный флешмоб, который отрабатывали как механизм.

***

 

Также на выходных:

  • 10 августа — воркаут для начинающих от специалиста по кросс-фиту и адаптивной физкультуре Сергея Миронова. Площадка ворк-аута на набережной, в 11:00.
  • 10 августа — Настольные игры от «Мосигра». Красный проспект, 45 с 12:00 до 19:00.
  • 10 августа — «Разборчивые дилетанты». Разбор книг философов Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера в ГЦИИ. Свердлова, 13 в 13:00.
  • 11 августа — школа бега I love Running на набережной. Старт в 12:00.
Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: велосипеды музыка фотография выставки кино Театр «Красный факел» афиша

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