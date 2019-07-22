Тайны бирюзовой воды

Когда «Сибирские Мальдивы» откроют для туристов

Фотографии предоставлены пресс-службой СГК. Главное фото - @nskpage на instagram.com

Промышленный туризм сегодня популярен. Людям интересно, как производится тот или иной продукт. Объекты топливно-энергетического комплекса занимают в этом ряду особое место. Они масштабны и интересны сами по себе. Но только у Новосибирской ТЭЦ-5 есть своя изюминка — золоотвал с бирюзовой водой. Она-то и привлекла внимание людей, приезжающих иной раз целыми семьями за эффектными фото. Стоит ли ограничивать «паломничество», если желающих приехать и сфотографироваться с каждым днём всё больше?

«Сибирские Мальдивы» — так окрестили в сети действующий золоотвал ТЭЦ-5. Именно сюда летом начали массово приезжать люди, чтобы сделать эффектные снимки на фоне бирюзовой воды. Предупреждения о возможной опасности желающих не останавливали. Водоем технический и для посещения не предназначен. Но это, похоже, мало волновало тех, кто хотел сфотографироваться и выложить фото в сеть. Интернет сделал свое дело, и вскоре «Сибирские Мальдивы» прогремели на весь мир — о них написали несколько ведущих западных изданий.

Фотография Михаила Решетникова

В итоге руководство Новосибирского филиала СГК было вынуждено выставить охрану. Однако желающих меньше не стало. Двойной запрет наоборот усилил ажиотаж. В среднем в будние дни охранники не пускают на берег 30–40 человек. В выходные же эта цифра вырастает в несколько раз.

Купаться в такой воде нельзя по одной простой причине — у неё высокая минерализация и уровень PH, а дно довольно вязкое. С точки зрения радиации и экологии она безопасна.

«На золоотвале есть жизнь, там много чаек, но бирюзовыми они не становятся. Цвет воды необычный, но он был всегда.

Всё дело в содержании солей кальция в воде и преломлении солнечных лучей в воде.

Оттенки варьируются в зависимости от глубины. На самом деле она прозрачная», — говорит главный инженер ТЭЦ-5 Юрий Скрябин.

Но есть одно обстоятельство, из-за которого свободное посещение золоотвала строжайше запрещено — это гидротехническое сооружение, совершенно не приспособленное для туристов.

Тему несанкционированного посещения технического объекта рассмотрели на выездном совещании с участием руководящего звена Новосибирского филиала СГК и представителей правительства Новосибирской области. Ведь если «бирюзовое озеро» столь популярно, как быть с этим повышенным интересом и обеспечивать безопасность людей?

«Здесь больше технологические сложности: неприспособленный подъезд, крутые берега, работающие насосы, технологическое оборудование, дамба. Но раз население сюда идёт, необходимо найти путь — выделить площадку или проработать механизм посещения. И мы как раз просили бы специалистов СГК рассмотреть такую возможность.

Если процесс сложно или невозможно остановить, его нужно возглавить»,

— предложил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

По мнению региональных властей, если водоём так популярен и уже даже появился бренд «Сибирские Мальдивы», создать условия для легального организованного посещения золоотвала было бы правильно. С другой стороны, нужно понять, как это соотносится с безопасностью и регламентом сложного технологического объекта.

«Я считаю, это задача дальнейшей проработки со специалистами», — резюмировал Нешумов.

Некоторые промышленные и производственные предприятия открывают свои двери, чтобы туристы увидели весь технологический процесс. Так сказать, взглянули на продукт с другого ракурса.

Нечто подобное можно сделать и на новосибирской ТЭЦ-5. Станция имеет все шансы стать объектом промышленного туризма. В комплекте с озером можно показывать, как работает ТЭЦ, как удаляется зола. И главное, что всё это безопасно.

«Бирюзовая вода никак не связана с ассоциациями о Сибири и Новосибирской области. Именно поэтому эта история получила такой резонанс. И она должна сыграть нам на руку, она может развить туристический поток как российских, так и иностранных туристов. Было бы здорово сделать на территории ТЭЦ-5 смотровую площадку, которая привлекала бы организованных туристов. Возможно, установить опредёленные часы посещения. Думаю, что туристические операторы с удовольствием включили бы в свои маршруты посещение данной площадки», — отметила в ходе совещания начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

Фотография с сайта nso.ru

Нужно найти оптимальное место для размещения смотровой площадки, определить, какие локации туристам будут наиболее интересны. Ведь многие сегодня гонятся за красивыми фотографиями, которые потом мотивируют других посетить тот или иной уголок земли. А «Сибирские Мальдивы» уже стали известными без всякой рекламы. Они привлекают туристов, причём не только из России.

Но говорить о том, что ТЭЦ-5 совсем скоро станет объектом промышленного туризма, пока рано. Энергетики взяли время обдумать предложение.

«Насколько это вообще возможно? Ведь в первую очередь нужно проработать все вопросы с обеспечением безопасности. Кроме того, ведь это отвлечение персонала от технологии. К тому же кто-то должен будет водить экскурсии. Мы подумаем над этим предложением», — говорит главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.

Сам по себе золоотвал не природное озеро. В первую очередь это гидротехническое сооружение на опасном производственном объекте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌴Новосибирские Мальдивы 😎🌴 (@maldives_nsk) 7 Июл 2019 в 9:56 PDT

«Если мы решим делать смотровую площадку, то автоматически возьмём на себя ответственность за всех людей, которые будут на ней находиться. Здесь очень крутые берега. Поэтому мы подумаем, может быть, мы действительно к чему-то придём и сделаем смотровую площадку, а также обеспечим безопасность. Только после этого посещение золоотвала станет возможным», — резюмировал Кротов.

К слову, у нынешнего золоотвала есть предшественник, который проработал 22 года и принял 12 млн тонн золошлаков. Сегодня на этом месте растут трава, деревья и кустарники. Действующий, по словам энергетиков, сможет работать долго, так как золошлаковый материал планируется использовать в дорожном строительстве и рекультивации.



Андрей Вержбицкий

журналист Автор