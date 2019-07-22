Тайны бирюзовой воды

5 баллов
+24
65.13 73.04
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

сегодня 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

сегодня 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

сегодня 18:06 Общество 0 Коммент.

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Тайны бирюзовой воды

Когда «Сибирские Мальдивы» откроют для туристов
Рубрика: общество

08.08.2019 16:22

Фотографии предоставлены пресс-службой СГК. Главное фото - @nskpage на instagram.com

Промышленный туризм сегодня популярен. Людям интересно, как производится тот или иной продукт. Объекты топливно-энергетического комплекса занимают в этом ряду особое место. Они масштабны и интересны сами по себе. Но только у Новосибирской ТЭЦ-5 есть своя изюминка — золоотвал с бирюзовой водой. Она-то и привлекла внимание людей, приезжающих иной раз целыми семьями за эффектными фото. Стоит ли ограничивать «паломничество», если желающих приехать и сфотографироваться с каждым днём всё больше? 

«Сибирские Мальдивы» — так окрестили в сети действующий золоотвал ТЭЦ-5. Именно сюда летом начали массово приезжать люди, чтобы сделать эффектные снимки на фоне бирюзовой воды. Предупреждения о возможной опасности желающих не останавливали. Водоем технический и для посещения не предназначен. Но это, похоже, мало волновало тех, кто хотел сфотографироваться и выложить фото в сеть. Интернет сделал свое дело, и вскоре «Сибирские Мальдивы» прогремели на весь мир — о них написали несколько ведущих западных изданий.

Фотография Михаила Решетникова

В итоге руководство Новосибирского филиала СГК было вынуждено выставить охрану. Однако желающих меньше не стало. Двойной запрет наоборот усилил ажиотаж. В среднем в будние дни охранники не пускают на берег 30–40 человек. В выходные же эта цифра вырастает в несколько раз.

Купаться в такой воде нельзя по одной простой причине — у неё высокая минерализация и уровень PH, а дно довольно вязкое. С точки зрения радиации и экологии она безопасна.

«На золоотвале есть жизнь, там много чаек, но бирюзовыми они не становятся. Цвет воды необычный, но он был всегда.

Всё дело в содержании солей кальция в воде и преломлении солнечных лучей в воде.

Оттенки варьируются в зависимости от глубины. На самом деле она прозрачная», — говорит главный инженер ТЭЦ-5 Юрий Скрябин.

Но есть одно обстоятельство, из-за которого свободное посещение золоотвала строжайше запрещено — это гидротехническое сооружение, совершенно не приспособленное для туристов.

Тему несанкционированного посещения технического объекта рассмотрели на выездном совещании с участием руководящего звена Новосибирского филиала СГК и представителей правительства Новосибирской области. Ведь если «бирюзовое озеро» столь популярно, как быть с этим повышенным интересом и обеспечивать безопасность людей?

«Здесь больше технологические сложности: неприспособленный подъезд, крутые берега, работающие насосы, технологическое оборудование, дамба. Но раз население сюда идёт, необходимо найти путь — выделить площадку или проработать механизм посещения. И мы как раз просили бы специалистов СГК рассмотреть такую возможность.

Если процесс сложно или невозможно остановить, его нужно возглавить»,

— предложил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

По мнению региональных властей, если водоём так популярен и уже даже появился бренд «Сибирские Мальдивы», создать условия для легального организованного посещения золоотвала было бы правильно. С другой стороны, нужно понять, как это соотносится с безопасностью и регламентом сложного технологического объекта.

«Я считаю, это задача дальнейшей проработки со специалистами», — резюмировал Нешумов.

Некоторые промышленные и производственные предприятия открывают свои двери, чтобы туристы увидели весь технологический процесс. Так сказать, взглянули на продукт с другого ракурса.

Нечто подобное можно сделать и на новосибирской ТЭЦ-5. Станция имеет все шансы стать объектом промышленного туризма. В комплекте с озером можно показывать, как работает ТЭЦ, как удаляется зола. И главное, что всё это безопасно.

«Бирюзовая вода никак не связана с ассоциациями о Сибири и Новосибирской области. Именно поэтому эта история получила такой резонанс. И она должна сыграть нам на руку, она может развить туристический поток как российских, так и иностранных туристов. Было бы здорово сделать на территории ТЭЦ-5 смотровую площадку, которая привлекала бы организованных туристов. Возможно, установить опредёленные часы посещения. Думаю, что туристические операторы с удовольствием включили бы в свои маршруты посещение данной площадки», — отметила в ходе совещания начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð°Ð½Ð°ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¸Ð²Ð°ÑÐ¸Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð±Ð¸ÑÑÐº

Фотография с сайта nso.ru

Нужно найти оптимальное место для размещения смотровой площадки, определить, какие локации туристам будут наиболее интересны. Ведь многие сегодня гонятся за красивыми фотографиями, которые потом мотивируют других посетить тот или иной уголок земли. А «Сибирские Мальдивы» уже стали известными без всякой рекламы. Они привлекают туристов, причём не только из России.

Но говорить о том, что ТЭЦ-5 совсем скоро станет объектом промышленного туризма, пока рано. Энергетики взяли время обдумать предложение.

«Насколько это вообще возможно? Ведь в первую очередь нужно проработать все вопросы с обеспечением безопасности. Кроме того, ведь это отвлечение персонала от технологии. К тому же кто-то должен будет водить экскурсии. Мы подумаем над этим предложением», — говорит главный инженер Новосибирского филиала СГК Юрий Кротов.

Сам по себе золоотвал не природное озеро. В первую очередь это гидротехническое сооружение на опасном производственном объекте.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🌴Новосибирские Мальдивы 😎🌴 (@maldives_nsk)

«Если мы решим делать смотровую площадку, то автоматически возьмём на себя ответственность за всех людей, которые будут на ней находиться. Здесь очень крутые берега. Поэтому мы подумаем, может быть, мы действительно к чему-то придём и сделаем смотровую площадку, а также обеспечим безопасность. Только после этого посещение золоотвала станет возможным», — резюмировал Кротов.

К слову, у нынешнего золоотвала есть предшественник, который проработал 22 года и принял 12 млн тонн золошлаков. Сегодня на этом месте растут трава, деревья и кустарники. Действующий, по словам энергетиков, сможет работать долго, так как золошлаковый материал планируется использовать в дорожном строительстве и рекультивации.

Автор
Андрей Вержбицкий
журналист
Автор
Андрей Вержбицкий
журналист
Теги: отдых СГК Сибирская генерирующая компания пляжи мальдивы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети

сегодня 19:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пенсионер помогал тайно переправить ребёнка в Киргизию

сегодня 18:44 Общество 0 Коммент.

В сквере за оперным театром в Новосибирске высадят 500 деревьев

сегодня 18:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатил четыре миллиона штрафа из-за страха потерять любимый автомобиль

сегодня 18:06 Общество 0 Коммент.

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в Новосибирске по заказу Минобороны

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Показания приборов учёта нужно передавать до 25 числа

сегодня 16:47 Общество 0 Коммент.

Трое кузбассовцев погибли в погребе

сегодня 16:38 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область стала одним из лидеров по количеству выявленных случаев рака в России

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Первые пять малоэтажных служебных жилых домов будут построены в районах Новосибирской области

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

Двухлетняя девочка попала в реанимацию после отравления таблетками

сегодня 16:05 Хроника 0 Коммент.

Двое суток блуждал по болоту житель Новосибирской области

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

Жительница Новосибирска победила в марафоне «Экодворов»

сегодня 14:24 Общество 0 Коммент.

VII Международный форум и выставка технологического развития «ТЕХНОПРОМ» состоятся в Новосибирске 18-20 сентября

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка

сегодня 13:09 Общество 0 Коммент.

Риелторам и застройщикам расскажут, как увеличить продажи

сегодня 12:58 Афиша 0 Коммент.

Алёна Бабенко расскажет пассажирам «России» о Новосибирске

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
17.05.2019

Романтика большой печи

Кто сегодня идёт в кочегары, и чем привлекает мо...

Читать далее

Новости по теме

В СГК рассказали об экономике ремонтов теплосетей 06.08.2019 Возможность открытия «Сибирских Мальдив» прокомментировали в новосибирском офисе СГК 05.08.2019 Байкал стал самым бюджетным направлением для отдыха в бархатный сезон 02.08.2019 «Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов 02.08.2019

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске