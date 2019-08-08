Я – не бог, просто приглядываю

О том, как Наставники и Подопечные меняют жизни друг друга

Фотографии предоставили фонд «Солнечный город» и Татьяна Клокова

Подростковый возраст – период, когда уже не ребёнок, но ещё не взрослый начинает искать себя, своё увлечение, будущую профессию. Часто на этом этапе он нуждается в ориентире, за которым сознательно или неосознанно можно было бы следовать. Почти каждый из нас вспомнит тренера из спортивной секции, крёстного или мамину подругу – человека, чьё поведение мы пытались копировать, на кого равнялись, к кому шли за советом. Ребятам из детского дома часто не хватает коммуникации с заинтересованными и отзывчивыми представителями разных областей, поэтому в поиске Наставников им помогает детский фонд «Солнечный город». Проект, созданный пять лет назад, соединил уже 308 пар. Журналист Сиб.фм узнала о том, как Наставничество помогает детям и меняет жизни взрослых.

Возраст от 24 лет, заинтересованность и готовность меняться – по словам психологов, такого набора достаточно для первого шага в проект. С формальной точки зрения решение подкрепляется заполнением анкеты, после чего кураторы фонда приглашают на обучение. Участие в нём бесплатно и не обязывает идти до конца – как правило, только 15 человек из 100 добираются до этапа знакомства. Большинство понимают, что не рассчитали силы и свободное время – с подопечным рекомендуют встречаться один раз в неделю. Кому-то кураторы советуют попробовать себя в волонтёрстве, другим рекомендуют сначала выбраться из собственного кризиса.

Психолог «Солнечного города» Вероника Винокурова рассказала, что в Наставничество приходят по двум причинам. Первая, самая хорошая – это история про ресурсных наставников, которые приходят в момент подъёма, когда много энергии, любви, сил – есть чем делиться. Другие идут в проект наоборот, находясь в критической ситуации. Такими людьми руководит ощущение: мне сейчас плохо, пойду туда, где ещё хуже – это меня вытянет. Избавиться от депрессивного состояния или отработать таким образом карму не получится. Психологи в этом случае напоминают о главном правиле воздушного судна: сначала надень маску на себя, потом на ребёнка – такое работает не только во время полёта.

Дети попадают в проект также по личному желанию. Формирование пары зависит в том числе от пожеланий обеих сторон. Взрослые рассказывают, как видят будущее общение, с какими людьми им общаться легко, а с кем невыносимо – дети в силу неопытности чаще просят найти «любого классного!». Единственное ограничение на этом этапе – никаких фотографий до личной встречи, чтобы не поддаться иллюзии первого впечатления.

«Наставничество – это история не про то, чтобы прийти и наставлять. Это про то, что в жизни ребёнка появляется человек с другими моделями поведения, чем это принято в его окружении, – объясняют кураторы проекта. – Когда ребёнок начинает доверять Наставнику, он учится у него всему непроизвольно.

И вообще, самые классные наставники – ленивые.

Они не заморачиваются: а кем ребёнок станет, когда вырастет, а вот бы мне его сводить на какую-нибудь полезную конференцию. Они просто говорят: «Я возьму его на огород – он бегает, бабочек ловит, с собакой играет, а я своими делами занимаюсь». Это самое лучшее для ребёнка – то, что он бывает в другой среде, наблюдает за Наставником. Контакт возникает только через живое общение, когда можно просто сесть попить чаю, не ездить на конференции, не делать бесконечно уроки – а спокойно поговорить».

Первый год в проекте – это период знакомства. На этом этапе психологи советуют ничего не навязывать ребёнку, просто стабильно присутствовать в его жизни, пытаться его узнать. Самые хорошие наставники те, кто искренне хотят познакомиться.

Саян Холмурадов. 1 год в проекте

Ещё до Наставничества я хотел заниматься благотворительностью, но делать регулярные пожертвования не было возможности. О проекте услышал по радио – сразу набрал номер, узнал, куда прийти. Тут не надо бояться, просто делай. Я родом из Тувы, четыре года жил в Красноярске. В Новосибирске – второй год. Новое место, мало друзей – всё это, конечно, сказалось на моём решении участвовать.

После обучения у меня было что-то типа экспериментального варианта. Меня познакомили с шестнадцатилетним парнем, который живёт не в детском доме, а с бабушкой. Но общение у нас не задалось. Там уже своя голова на плечах – я в его возрасте тоже никого не слушал. В один момент он перестал отвечать на мои сообщения. Через какое-то время меня познакомили с моим нынешним подопечным.

Опыт, о котором рассказывает Саян, – одно из новых направлений Наставничества. Бабушки, которые самостоятельно воспитывают внуков, сталкиваются с рядом проблем – от непонимания молодого поколения до чрезмерной загруженности семейными делами. Поэтому они обращаются в фонд, чтобы добавить мужской энергетики в воспитание подростка. Также этот шаг специалисты воспринимают, как профилактику отказа от ребёнка. На такой вид Наставничества соглашаются реже – выстраивать отношения в этом случае приходится не только с подростком, но и с его семьёй.

С января я общаюсь с Витей – довольно скромный парень четырнадцати лет. Он недавно в детском доме – год или два. Бабушка привела его и сказала: «Пусть живёт здесь, к нам его не пускайте». Тем не менее с бабушкой и дедушкой он продолжает общаться, иногда приезжает домой, и рассказывает о них только хорошее.

Помню, на первом знакомстве с Витей я заметил, что у них классная кухня в детском доме, решили в следующий раз приготовить что-нибудь вместе. На вторую встречу я пришёл с запасом продуктов. Остальные ребята были в бассейне, а мы вдвоём готовили пиццу, потом накормили всех. Я в тот день пришёл к нему в плохом настроении, прям не в духе был. Потом понаблюдал за ними, мы посмеялись – вышел с улыбкой на лице. В обычной жизни мы ведь постоянно разговариваем о делах со взрослыми дядями и тётями. А тут такое ничем не напрягающее, непринуждённое общение – полный разгруз.

Виктор увлекается футболом, с девчонками гуляет. Учится плохо, говорит, что на уроки ходит спать. Он общительный, болтает много – больше меня, но секретами пока не делится. Знаю, что матерится с друзьями, но ничего ему не говорю.

Я же не воспитывать пришёл, а дружить.

Когда спрашиваю, чем он хочет заниматься после выпуска, отвечает, что будет слесарем. А я сам после школы семь лет слесарем проработал, знаю, что ничего хорошего там нет! Я бы очень хотел, чтобы он тяготел к чему-то большему. Возможно, этим он бы и меня мотивировал, а я – его. У меня всегда было много планов, задумок каких-то, амбиций, хочу, чтобы он, глядя на меня, тоже начал к чему-то стремиться. Я для этого и пришёл в проект. Ну а если повлиять не получится, я хотя бы просто буду рядом – приглядывать.

По словам психологов «Солнечного города», успешные Наставники сами проходят длинный путь трансформации, меняются одновременно с ребёнком. При этом взрослых учат разграничивать: здесь я могу повлиять, а здесь – нет. Часто причиной выгорания становится то, что Наставники взваливают на себя слишком много. Если ребёнок увлёкся наркотиками – работа с зависимостью никак не входит в задачи Наставника. Если у подопечного заболел зуб, это не обязывает его отдавать последние деньги в стоматологии.

«В этом смысле мы всегда говорим: вы в проекте, но вы тут не одни, – объясняют в "Солнечном городе. – Может быть ваша роль просто в том, чтобы заметить какую-то трудность, которую потом будут решать специалисты. С травмирующим опытом детей работают профессионалы.

Роль Наставников в том, чтобы открыть ему дверь в мир за стенами».

***

Татьяна Клокова. В проекте 5 лет

С Ритой мы познакомились, когда ей было 11. Она домашний ребёнок – попала в детский дом незадолго до нашей встречи. До этого росла в семье – в неблагополучной – но с родителями, с бабушкой.

Она сама по себе очень жизнерадостная, сразу была открытая. Помню, перед знакомством столько мыслей было: а какая она, а как выглядит, а о чём с ней говорить? Это сейчас она уже девушка, закончила первый курс колледжа, живёт в общежитии – решает взрослые проблемы, советуется, у нас появилось больше общих интересов.

Есть такой стереотип, что, когда заходишь в детский дом, дети бегут к тебе с криком: «Мама! Мама!». Ничего подобного я не видела. Никто там не бежит и не кричит, и не ноет. Нет, это обычный человек, с которым ты дружишь. Поэтому я никогда не переживала: а что я могу ей дать, чему научить. Тут сильно думать – вредно.

Я за эти пять лет только пару раз обращалась к психологам. Первая критическая ситуация произошла на начальном этапе. Я просто пришла на встречу, а Рита нет. Мы в тот день договаривались стряпать пирожки. Я впервые в жизни сама завела тесто, взяла его с собой на работу – то есть готовилась со вчерашнего дня, прихожу, а её нет. Дозвониться не могу. Воспитатель сказала, что она о нашей встрече не предупредила, отпросилась с подружками в ТЦ. Ну я оставила тесто и ушла. Позвонила тогда психологу и прям рыдала: было обидно, что про меня забыли. Думала, что она совсем не ценит меня и нашу дружбу. Потом выяснилось, что она просто забыла. Их редко куда отпускают из детского дома, а тут она вырвалась и на радостях закрутилась. А я вообще человек очень категоричный, жёсткий. Если что-то идёт не так – даже разговаривать не стану. Тогда эта внутренняя борьба мне тяжело далась.

Рита сейчас регулярно общается с мамой – та вроде как не пьёт, содержится в каком-то центре. Нам ещё на обучении говорили, что дети в детских домах реально очень любят своих родителей. Так и есть. Поэтому свои мысли на этот счёт я стараюсь держать при себе. Рита каждое воскресенье проводит с мамой – это закон. Когда они начали общаться – нам встречаться стало сложнее. Я по субботам работаю, и после целой недели, бывает, очень устаю – предлагаю перенести нашу встречу на воскресенье. А она мне: «Нет, я встречаюсь с мамой». И всё! Мне в таких случаях, конечно, обидно. Но она никогда встречу с мамой не переносила и не перенесёт.

Надо сказать, нас с Ритой подобрали очень удачно. Она меня напоминает, поэтому понять её довольно легко. Я пытаюсь с ней разговаривать о том, чтобы с мальчиками была аккуратнее, чтобы спиртное не пила. Но запретить-то ей ничего не могу. Помню, на начальном этапе часто ловила себя на мысли, что будто постоянно её чему-то учу. Постоянно спрашивала: «Слушай, ты, наверное, думаешь, что я такая зануда, да?» Она улыбалась, и единственное, что подмечала, что со мной невозможно ходить по магазинам, потому что я очень дотошная. Зато то, что мы покупаем – она этим очень довольна. Всегда говорит: «Таня выбирает, как для себя». Значит, ценит.

Что касается денег – она никогда у меня не просит. Сходить куда-то вместе – в кино, в кафе – это, конечно, я заплачу. Но именно деньгами не даю. Рита знает, что ей надо самой крутиться. Причём это было с самого начала: подходим к киоску с мороженым, говорю, выбирай – она всегда покажет на самое дешевое. Знаю, что некоторые дети более избалованные в этом, на большее рассчитывают. Но она изначально понимала, что я работаю, и деньги просто так не зарабатываются – это мой труд. Мне очень важно и приятно, что она меня не использует. Она рассчитывает только на себя.

Тем, кто задумывается об участии в проекте, но хочет убедиться в правильности своих намерений, психологи советуют ответить на следующие вопросы:

1. Есть ли у вас возможность без ущерба для семьи, друзей и работы встречаться с ребёнком раз в неделю? Оцените ресурсы: время и силы.

2. Насколько вы любите общаться, насколько вам интересны другие люди? Проанализируйте именно общение один на один – вы устаёте от этого или, наоборот, отдыхаете?

3. Готовы ли вы меняться? В этом взаимодействии ребёнок будет давать обратную связь, иногда задавать неудобные вопросы: а сколько ты зарабатываешь, а почему так мало, а почему жены нет – ты готов ответить на них и встретиться, в том числе, с самим собой?

В подростковом возрасте дети всё чаще задумываются: а что дальше? Поэтому Наставничество — проект про будущее. Однако кураторы советуют Наставникам запомнить: «Я не бог». Взрослые могут показать своим подопечным пути развития, последствия того или иного выбора – но дальше подросток выбирает сам.

Сейчас проект «Наставничество» реализуется в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Уфе, Перми, Нижнем Новгороде и Томске. Заполнить анкету на участие можно на сайте nastavnik54.ru



Наталья Бортник

журналист Автор