Сериал «Мост»

Будущий Центральный мост в Новосибирске могут перепроектировать, а перспектива его открытия в срок становится всё туманнее

Фотографии и визуализации с сайтов most.nso.ru и stpr.ru

Группа компаний «ВИС» и областные чиновники обсуждают вариант перепроектирования Центрального моста. Как считают аналитики Центра Деловой Жизни (ЦДЖ), это удлинит и без того затянувшуюся подготовку к стройке и вызовет протесты архитекторов, но, теоретически, может привести к удешевлению работ. Сиб.фм публикует текст обзора, подготовленного информационно-аналитическим агентством.

Реализация самого дорогого инфраструктурного проекта в Новосибирской области увязла в противоречиях. Например, концессионер ищет способ сэкономить на строительстве моста, потому что из-за затянувшегося подготовительного периода его фактическая стоимость, по некоторым оценкам, уже выросла на 1 миллиард рублей; при этом подготовка затянулась как раз из-за попыток сэкономить, навязанных областной Контрольно-счётной палатой, позицию которой неофициально поддержали правоохранительные структуры. Из-за этого ГКУ «Мост» существенно ужало смету работ по подготовке площадки для строительства мостового перехода. На прошлой неделе конкурс по этим работам опять был признан несостоявшимся: уже в третий раз не заявилось ни одного подрядчика.

Источники ЦДЖ предсказывали такое развитие ещё в конце весны. Региональный рынок компаний, способных профессионально выносить коммуникации, очень мал. Для специалистов очевидно, что при ценах работ, предложенных «Мостом» под давлением областного министерства транспорта и КСП, заработать не получится. Плюсом к тому коммерсантов отпугивают «силовые» риски. В сентябре прошлого года две новосибирские компании – «Росстрой» и «СибСтрой Альянс» – взялись побороться за первый контракт по выносу коммуникаций из створа будущего моста. Цена вопроса составляла 338 миллионов рублей. Подряд достался «Росстрою», но он так и не был полностью выполнен. И вряд ли будет: директор компании Константин Михайленко четвёртый месяц сидит в СИЗО как обвиняемый в мошенничестве при строительстве коллектора в Бердске. А директора «СибСтрой Альянса» Александра Ерёмина уже судят за мошенничество при ремонте водовода по контракту МУП «Горводоканал». Намёки участникам рынка предельно понятны.

В январе КСП высказала претензии к контракту, ранее заключённому ГКУ «Мост» с «Росстроем». В частности, аудиторы указали на нецелесообразность использования немецких труб HOBAS при возможности сэкономить на покупке российских аналогов. Новосибирские чиновники прислушались. Однако дело просто встало. Потому что проект утверждён Главгосэкспертизой. Менять трубы – значит менять проект (два-три месяца работы) и пересогласовывать его с Москвой (ещё три месяца). Вносить изменения должен заказчик и владелец проектной документации по мосту. Это учреждённое в 2013 году областными и городскими властями АО «Центральный мост», которое вошло в процедуру ликвидации, так и не передав проектно-сметную документацию своему фактическому правопреемнику – ГКУ «Мост». Почему не передало? Потому, что тогда надо чем-то закрывать в балансе дыру размером более 700 млн рублей, потраченных на проектирование.

У чиновников есть план с помощью ликвидации «Центрального моста» передать ПСД транзитом через областной департамент имущественных и земельных отношений и минтранс концессионеру, но критики этой схемы считают, что и таким путём бесплатно и законно это сделать не получится. То есть до сих пор актуален вопрос легитимности использования проекта моста в целом. На этом фоне, конечно же, никто не занимается изменениями в проекте выноса коммуникаций. При этом минтранс и некоторые силовики навязывают ГКУ «Мост» расторжение контракта с «Росстроем». Юридических оснований для этого нет. В то же время нет и оснований надеяться, что контракт будет исполнен, с учётом всех сложившихся противоречий.

У чиновников есть и более серьёзный повод для головной боли – Москва в любой момент может перекрыть финансирование, а правоохранительные органы – предъявить претензии в связи с путаницей в титулах объекта. В концессионном соглашении между областным правительством и «Сибирской концессионной компанией» в титуле обозначено строительство автомобильного моста через Обь в створе улицы Ипподромской. А в соглашении правительства с Федеральным дорожным агентством, на основании которого идут деньги из бюджета федерации, в титуле мост, нулевой этап и развязки. Из-за этих бюрократических разночтений передача правительством федеральных средств концессионеру весьма сомнительна с точки зрения законодательства.

Эксперты, опрошенные ЦДЖ, считают, что исправить ситуацию можно было бы через суд, унифицировав титул объекта. Но юристы в ведомстве главы областного минюста Натальи Омелёхиной ищут иной способ урегулирования проблемы. Время идёт, проблема остаётся нерешённой. Между тем в прошлом году концессионеру передано уже более 400 млн из федерального бюджета. В августе планируется передать ещё 580 млн, и ещё 1270 млн осенью. А если встанет вопрос о законности передачи и использования этих средств?

Что же касается трижды сорванного конкурса по «нулевому» циклу площадки, четвёртой попытки, скорее всего, не будет. Теперь ГКУ «Мост» может использовать ситуацию, как особые обстоятельства, предусмотренные концессионным соглашением, и передать подряд без конкурса концессионеру. До сих пор структура «ВИС» отказывалась от такого варианта, поскольку вынос коммуникаций требует своей специфики, несвойственной мостостроителям. Но теперь всем уже предельно ясно: если концессионер не возьмётся сам готовить площадку, за него это никто не сделает.

Подсластить пилюлю должны более выгодные, по сравнению с конкурсными, финансовые условия: особые обстоятельства позволят руководству «Моста» отдать СКК полную смету без торга и без «усушки», отпугнувшей коммерсантов от тендеров. Правда, какой-нибудь следователь мог бы усмотреть здесь сговор, направленный на желание поделить разницу между сметной и конкурсной ценой между заказчиком работ и концессионером. Не специально ли для этого тендеры проводились с заведомо непривлекательными условиями?

Но у проекта уже столько проблем, что задумываться над каждым риском участникам просто недосуг.

И мы ещё не закончили перечисление критических моментов.

Вернёмся к фактическому удорожанию моста. Источники ЦДЖ утверждают, что «ВИС» предлагает областным чиновникам пересмотреть проект моста. Да-да, моста в целом. Утверждённый эскиз моста с одним пилоном за последние годы неоднократно видели, наверное, все новосибирцы. Он стал привычным. Однако, как выясняется, среди потенциальных подрядчиков пока нет желающих браться за столь сложную конструкцию. Проще и дешевле строить мост с двумя пилонами.

Такой вариант был в числе эскизов, в своё время вынесенных на обсуждение архитектурно-градостроительного совета мэрии. Но профессиональное сообщество однозначно высказалось в пользу проекта с одним пилоном, символично похожим на букву «Н».

Пересогласование проекта с экспертами и общественностью – не самое страшное. Непонятно другое: изменение проекта вместе с пересогласованием в Главгосэкспертизе займёт как минимум год. Вместе с тем нужно будет вносить изменения в концессионное соглашение и договариваться об этом с Федеральной антимонопольной службой, весьма неохотно согласующей корректировки концессий.

По действующему соглашению мост должен быть построен в течение 5 лет, из которых осталось 3 года и 2 месяца, а работ толком ещё нет. Может быть, истинная цель корректировки проекта в том, чтобы добиться изменения сроков, заложенных в концессии? Впрочем, если противоречия, сложившиеся вокруг проекта, не будут устранены в ближайшее время, процесс может привести к досрочному расторжению контракта между правительством и «ВИС». У областных чиновников, во всяком случае, нет желания подставляться, проявляя инициативу. Про изменения у концессионера мы рассказывали раньше: из учредителей СКК вышел Газпромбанк, а группу «ВИС» покинул Максим Губиев, курировавший проекты в Новосибирской области.