Давиды против Голиафа

Есть ли у малого и среднего бизнеса шансы на успех в борьбе с крупной компанией?

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Закон гарантирует равные возможности для ведения бизнеса в России. Практика нередко показывает обратное. Порой противостояние превращается в неравный бой, если более крупные компании чувствуют себя бесконтрольными и неуязвимыми.

Предприниматели, работающие на территории аэропорта Толмачёво, обвиняют владельцев воздушной гавани в попытках рейдерского захвата их бизнеса. Противостояние, которое тянется уже несколько месяцев, вышло на новый уровень. Владельцы кафе и автостоянки заявили о блокировке их малых предприятий. Бизнесмены пожаловались в редакцию Сиб.фм, что под предлогом реконструкции привокзальной площади рабочие вырубают деревья, перекапывают дороги и прилегающую территорию, устанавливают заграждения и тем самым ограничивают возможность проезда, используется спецтехника. При этом все просьбы показать разрешения на проведение работ они игнорируют.

Для предприятий такие действия грозят финансовой катастрофой – клиенты, поставщики, обслуживающие организации просто не могут до них добраться.

«На единственной дороге к адресу по проспекту Мозжерина, 101а выложены бетонные блоки, которые сузили проезд и, соответственно, мусоровоз без трения боками о заградительные блоки проехать не может. В связи с этим ООО "Капитан-Газ" уведомляет Вас о том, что если не будут созданы условия для проезда мусоровоза, не убраны железобетонные блоки или не приведены параметры дороги по ширине в соответствие, мы вынуждены будем отказаться от вывоза мусора с Вашего адреса», – говорится в письме в адрес директора ООО «Бриз», подписанном директором компании по вывозу твёрдых бытовых отходов.

В службе по связям с общественностью аэропорта Толмачёво в ответ на запрос сообщили, что строители появились на территории в связи с началом масштабной реконструкции привокзальной площади. Также подчёркивается, что плана ликвидировать парковки – нет.

«Подготовка подъездных путей, реконструкция и оборудование парковок являются предварительным этапом реконструкции терминального комплекса аэропорта, которая начнётся в 2020 году», – говорится в письме.

Предполагается, что на этом участке будет организовано кольцевое движение автомобилей по привокзальной площади аэропорта, расширена автодорога, уложены новые коммуникации. Тендер на эти работы выиграло нижегородское ООО «ЛМС». Завершить их подрядчик должен до конца 2019 года. А уничтожение 29 деревьев является частью этого плана.

«Вырубка деревьев осуществлялась на основании порубочного билета в соответствии с утверждённой проектной документацией», – сообщается в ответе представителей Толмачёво.

Однако при этом, как заявляют представители малого бизнеса, они получили от муниципальных властей официальный ответ, в котором сообщается, что разрешений на проведение работ на этой территории чиновниками не выдавалось.

Предприниматели сообщили, что обратились в администрацию города Оби, на территории которого формально располагается аэропорт Толмачёво, а также в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию. Среди адресатов – прокуратура области, Новосибирска и города Оби, следственный комитет, а также региональное управление ФСБ. Однако заметной реакции с их стороны пока не последовало.







Ранее та же группа предпринимателей уже жаловалась на давление со стороны администрации аэропорта. В частности, они заявили, что им поступило предложение ликвидироваться или продать свой бизнес. При этом предложенные суммы компенсаций не превышали кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в частной собственности.

На одной стороне конфликта оказались организации с малоизвестными широкой публике названиями: ООО «Астек-сервис», ООО «Бриз» и ООО «РоялФлайт». На другой – «Новапорт Холдинг», контролируемый AEON Corporation, управляющейся активами олигарха Романа Троценко. Под управлением компании сейчас находятся почти полтора десятка аэропортов России. Сам господин Троценко, согласно данным русской версии журнала Forbes, имеет состояние в 1,6 миллиарда долларов и занимает 59 место в списке самых богатых бизнесменов России в 2019 году.

В текущем году он запомнился, в частности, предложением внести залог на сумму до 1 млрд рублей за бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей из энергетической отрасли Сибири.

Примечательно, что конфликт в Новосибирской области не является исключительным случаем. Так, в Мурманске индивидуальный предприниматель Геннадий Машков несколько лет боролся за сохранение автостоянки рядом с аэропортом, вошедшим в состав холдинга «Новапорт». Бизнесмен тоже жаловался на давление со стороны новых владельцев воздушной гавани. В итоге парковку, проработавшую почти четверть века, признали незаконной и опасной для воздушного сообщения. В мае 2019 года она была снесена. При этом, как заявил её владелец, пока шли разбирательства, на территории появились новые парковки. К ним претензий ни у кого не возникло.

Чтобы понять, почему в Новосибирске небольшие компании тоже настойчиво вытесняют за периметр аэропорта, достаточно нескольких цифр. Ежегодный пассажиропоток Толмачёво на данный момент составляет около шести миллионов человек. А в планах владельцев, которые неоднократно озвучивались на всех этапах подготовки реконструкции, довести этот показатель как минимум до 10 миллионов пассажиров в год. Это втрое больше количества жителей Новосибирской области и сопоставимо с населением Москвы. А с учетом обслуживающего персонала, сотрудников сервисных служб и тех, кто встречает-провожает своих родных и близких, общее количество людей, проходящих через территорию комплекса можно оценить не менее чем в 20 миллионов человек. Такой поток клиентов стоит того, чтобы попытаться взять под контроль их всех.

Прямолинейность и решительность, демонстрируемая «Новапортом» для достижения этой цели, долгое время не вызывала у правоохранительных органов никого интереса. Но в какой-то момент градус конфликта повысился настолько, что в процесс включились общественные организации. Игнорировать запросы, посыпавшиеся со стороны незаинтересованных структур, стало уже невозможно.

Так, после обращения общественной организации «Гражданский патруль» прокуратура Новосибирской области провела проверку, по результатам которой было установлено нарушение закона при вырубке деревьев. Новосибирскому транспортному прокурору передана вся информация. Осталось дождаться, будут ли приняты какие-то меры прокурорского реагирования.

А в понедельник, 12 августа, на воздушную гавань Новосибирска всё-таки пришлось обратить внимание и Следственному комитету. В зоне проведения начального этапа реконструкции аэропорта произошло ЧП. Нескольких рабочих, занимавшихся расширением траншеи, предназначенной для коммуникаций, завалило грунтом. Все они оказались гражданами азиатских государств. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавшие отделались травмами различной степени тяжести и были доставлены в больницу города Оби. На место происшествия выехала следственная группа регионального СКР. Следователи изъяли документы со стройплощадки, опросили очевидцев. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.



Александр Борисов

журналист Автор