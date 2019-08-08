События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Жаркий август радует новосибирцев загаром, а романтиков — метеорным потоком Персеиды. Пока труженики копают землю и собирают урожай, политики стремятся задержать людей в городе на подольше – и поднимают социальные вопросы. Горожане слетаются на любые праздники на природе как пчёлы на мёд – город полон разрытых улиц и перекрытых дорог. Как не сгореть в неоновом свете реклам и не утонуть в ночной духоте мегаполиса – в афише выходных Сиб.фм.

В пятницу:

Добрая волна Новосибирска

Любой концерт для детей и родителей может быть по-настоящему классным, особенно если его организует школа известного композитора по фамилии Крутой. Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» третий год подряд собирает талантливых детей с ограниченными возможностями по всей России. Такие дети особенно усердны в творчестве и несут свой взгляд на мир – тонкий, проникновенный и заставляющий забыть о будничных и бытовых проблемах. Вчера около ста участников из семи городов Сибири проходили кастинги в финал федерального этапа проекта – а сегодня победители отборочного тура устроят гала-концерт в Российско-Немецком доме. Детей поддержит своим выступлением победительница международного конкурса красоты для слабослышащих «Тихая красота-2019» Кристина Меркулова.

Фотография с сайта dobrayavolna.ru

Гала-концерт фестиваля «Добрая волна». 16 августа с 19:00 до 21:00

Российско-немецкий дом, улица Ядринцевская,68

Мушкетёры кисти и холста

История России и Франции – череда войн, научных открытий и актов культурного обмена. Российский коллекционер и основатель фонда In Artibus Инна Баженова привезла в Новосибирск работы Оноре Домье, Жоржа Сёра, Адольфа Монтичелли и других живописцев XIX и начала ХХ века. Через полвека плеяда «сезаннистов» повлияла на многих русских художников середины ХХ века. Ещё одной частью экспозиции стали работы Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Аристарха Лентулова.

Иллюстрация с сайта nsartmuseum.ru

Выставка французской и русской живописи «Под одним небом»

Новосибирский государственный художественный музей, Свердлова,10

В субботу:

Казарма длиною в жизнь

Новосибирский военный городок постепенно выносят за город – заброшенные корпуса осваивают застройщики, а иногда современные художники. Исторический парк «Россия – моя история» отпразднует День Военного городка, посвященный 109-й годовщине его основания. С 15:00 начнутся бесплатные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы», а в 18:30 начнётся экскурсия по территории Военного городка. Перед самим зданием парка откроется выставка ретро-автомобилей под музыку ансамбля «Сибирский брасс». Довершат мероприятие курсы военного дела, исторические танцы и так далее.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

«День военного городка» в историческом парке «Россия – моя история»

Василия Старощука, 24 с 15:00

Трезвые ирландцы

Любой сосед снизу боится пожара, потопа и ирландских танцев. Открытый чемпионат по спортивному танцу Siberian Summer Open Feis 2019 вновь соберёт около 150 танцоров со всей Сибири в спорткомплексе «Электрон». За годы развития ирландской культуры школа Siberian Irish Dance Academy воспитала танцоров – призёров европейских соревнований, и объединила взрослых и детей в умении зрелищно прыгать.

Фотография из сообщества Siberian Summer Open Feis 2019 на vk.com

Чемпионат Сибири по ирландским танцам в СК «Электрон»

Учительская, 42а с 10:00

В воскресенье:

Ты выглядишь так несовременно рядом со мной

Новосибирск трудно назвать городом поклонников Виктора Цоя – судя по творчеству местных групп. Организаторы фестиваля «Очевидность» решили собрать молодую рок-сцену Новосибирска в одном месте – и это отличный способ услышать, что нужно молодёжи.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/7624227/track/53366937">Туманность</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/7276594">Hâle De Mars</a> на Яндекс.Музыке

Далеко не песни без матов, политики и протеста создают ощущение застоя в новосибирской рок-музыке, а отсутствие понятия новосибирского рок-клуба и общего помещения для творчества. Девять групп подряд, виниловые пластинки, тату и мерч идут в комплекте, выступают: «Радио Марс», «Хиколда», Hale De Mars и так далее.

Фотография из сообщества «ОЧЕВИДНОСТЬ» на vk.com

Рок-фестиваль «Очевидность» в Нарымском сквере

С 13:00 до 22:00

Русский народный сладкоежка

Медовары и пчеловоды пережили тяжёлое лето – в регионе стали массово гибнуть пчёлы. Собрав лучший продукт от трудолюбивых насекомых, они отправились на первый Сибирский форум пчеловодов и разбили лагерь на площади перед ГПНТБ. Ярмарка мёда предлагает бесплатные чаепития и дегустации, конкурсы на русские народные темы и консультации апитерапевтов почти каждый день. Например, в это воскресенье здесь подведут итоги детского конкурса рисунков «Пчёлка-труженица» и устроят детский концерт.

Фотография из сообщества «МЕДОВАЯ ЯРМАРКА в Новосибирске» на vk.com

«Ярмарка отборного мёда» на площади Пименова

Ул. Восход, 15 с 10:00 до 20:00

Кинопремьеры выходных:

А был ли мальчик?

Джон Сноу убил Дейнерис Таргариен, а сценаристы «Игры Престолов» – финал самого ожидаемого сериала. Кит Харрингтон вновь играет роль бастарда – теперь уже признанного поп-идола, который вынужден скрывать свою гомосексуальность. Боясь довериться кому-либо ещё, герой Харрингтона Джон Донован устраивает переписку с 11-летним малознакомым мальчиком, и вынужден заплатить за это признание слишком высокую цену. В психологической драме одну из заметных ролей играет Натали Портман, до этого отказавшаяся от участия в последних «Мстителях».

Экзотик турс

В разгар сезона отпусков чопорные британцы обычно отправляются на юг Европы, где показывают местным жителям почём фунт лиха. Режиссёр «Синей бездны» Йоханнес Робертс решил продолжить кормить своих морских монстров публикой, которая не поехала на море, – и снял ужастик в стиле «Челюсти». Три подруги-дайвера спускаются в подводный древний город, где их поджидают гигантские акулы. Даже повсеместный пластик в мировом океане не убил этих чудовищ, и девушкам приходится активно работать ногами.

Цой жив

Российские кинотеатры вернули на экраны «Иглу» – легендарный фильм о борьбе героя Виктора Цоя с наркомафией в Алма-Ате под звуки перестройки. Красной линией проходит любовная нить сюжета – Моро пытается спасти бывшую любовь Дину из лап преступников. Классика советского кинематографа, даже знаменитая «Звезда по имени Солнце» была записана во время съёмок фильма. Отреставрированная лента вновь в прокате с 15 августа – даты смерти музыканта.

Также на выходных:

16 августа – кино на траве в Нарымском сквере. Показ фильма «Мы купили зоопарк» в 21:00.

в 21:00. 16 августа – турнир по Mortal Combat в анти-кафе «Бродвей» . Новогодняя, 24/2, с 20:00.

в анти-кафе . Новогодняя, 24/2, с 20:00. 16 августа – кавер-вечер группы «Кино» в London Bar. Фрунзе, 244/2, с 21:00.

в London Bar. Фрунзе, 244/2, с 21:00. 17 августа – вечеринка Action x Crazy Generation в лофт-парке «Подземка». Красный проспект, 163, с 18:00

в лофт-парке «Подземка». Красный проспект, 163, с 18:00 17 августа – «Разборчивые дилетанты» . Встреча-читка книги Паоло Вирно «Грамматика множества». ГЦИИ, Свердлова, 13. С 13:00 до 14:30.

. Встреча-читка книги Паоло Вирно «Грамматика множества». ГЦИИ, Свердлова, 13. С 13:00 до 14:30. 17 августа – «Хаос на экране». Разбор киноспектакля «Запертая дверь» в «Потоке». Депутатская, 46 с 19:00



Никита Манько

журналист Автор