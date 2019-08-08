События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

3 балла
+18
66 73.22
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

сегодня 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

сегодня 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

сегодня 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

сегодня 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

сегодня 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

сегодня 14:28 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: дожди с грозами могут испортить отдых

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей

сегодня 12:36 Недвижимость 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосибирске
Рубрика: афиша, культура

16.08.2019 18:19

Коллаж Сиб.фм

Жаркий август радует новосибирцев загаром, а романтиков — метеорным потоком Персеиды. Пока труженики копают землю и собирают урожай, политики стремятся задержать людей в городе на подольше – и поднимают социальные вопросы. Горожане слетаются на любые праздники на природе как пчёлы на мёд – город полон разрытых улиц и перекрытых дорог. Как не сгореть в неоновом свете реклам и не утонуть в ночной духоте мегаполиса – в афише выходных Сиб.фм.

В пятницу:

Добрая волна Новосибирска

Любой концерт для детей и родителей может быть по-настоящему классным, особенно если его организует школа известного композитора по фамилии Крутой. Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» третий год подряд собирает талантливых детей с ограниченными возможностями по всей России. Такие дети особенно усердны в творчестве и несут свой взгляд на мир – тонкий, проникновенный и заставляющий забыть о будничных и бытовых проблемах. Вчера около ста участников из семи городов Сибири проходили кастинги в финал федерального этапа проекта – а сегодня победители отборочного тура устроят гала-концерт в Российско-Немецком доме. Детей поддержит своим выступлением победительница международного конкурса красоты для слабослышащих «Тихая красота-2019» Кристина Меркулова.

Фотография с сайта dobrayavolna.ru

Гала-концерт фестиваля «Добрая волна». 16 августа с 19:00 до 21:00
Российско-немецкий дом, улица Ядринцевская,68

 

Мушкетёры кисти и холста

История России и Франции – череда войн, научных открытий и актов культурного обмена. Российский коллекционер и основатель фонда In Artibus Инна Баженова привезла в Новосибирск работы Оноре Домье, Жоржа Сёра, Адольфа Монтичелли и других живописцев XIX и начала ХХ века. Через полвека плеяда «сезаннистов» повлияла на многих русских художников середины ХХ века. Ещё одной частью экспозиции стали работы Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Аристарха Лентулова.

Иллюстрация с сайта nsartmuseum.ru

Выставка французской и русской живописи «Под одним небом»
Новосибирский государственный художественный музей, Свердлова,10

 

В субботу:

Казарма длиною в жизнь

Новосибирский военный городок постепенно выносят за город – заброшенные корпуса осваивают застройщики, а иногда современные художники. Исторический парк «Россия – моя история» отпразднует День Военного городка, посвященный 109-й годовщине его основания. С 15:00 начнутся бесплатные экскурсии по экспозициям «Рюриковичи» и «Романовы», а в 18:30 начнётся экскурсия по территории Военного городка. Перед самим зданием парка откроется выставка ретро-автомобилей под музыку ансамбля «Сибирский брасс». Довершат мероприятие курсы военного дела, исторические танцы и так далее.

Фотография с сайта phil-nsk.ru

«День военного городка» в историческом парке «Россия – моя история»
Василия Старощука, 24 с 15:00

 

Трезвые ирландцы

Любой сосед снизу боится пожара, потопа и ирландских танцев. Открытый чемпионат по спортивному танцу Siberian Summer Open Feis 2019 вновь соберёт около 150 танцоров со всей Сибири в спорткомплексе «Электрон». За годы развития ирландской культуры школа Siberian Irish Dance Academy воспитала танцоров – призёров европейских соревнований, и объединила взрослых и детей в умении зрелищно прыгать.

Фотография из сообщества Siberian Summer Open Feis 2019 на vk.com

Чемпионат Сибири по ирландским танцам в СК «Электрон»
Учительская, 42а с 10:00

 

В воскресенье:

Ты выглядишь так несовременно рядом со мной

Новосибирск трудно назвать городом поклонников Виктора Цоя – судя по творчеству местных групп. Организаторы фестиваля «Очевидность» решили собрать молодую рок-сцену Новосибирска в одном месте – и это отличный способ услышать, что нужно молодёжи.

Далеко не песни без матов, политики и протеста создают ощущение застоя в новосибирской рок-музыке, а отсутствие понятия новосибирского рок-клуба и общего помещения для творчества. Девять групп подряд, виниловые пластинки, тату и мерч идут в комплекте, выступают: «Радио Марс», «Хиколда», Hale De Mars и так далее.

Фотография из сообщества «ОЧЕВИДНОСТЬ» на vk.com

Рок-фестиваль «Очевидность» в Нарымском сквере
С 13:00 до 22:00

 

Русский народный сладкоежка

Медовары и пчеловоды пережили тяжёлое лето – в регионе стали массово гибнуть пчёлы. Собрав лучший продукт от трудолюбивых насекомых, они отправились на первый Сибирский форум пчеловодов и разбили лагерь на площади перед ГПНТБ. Ярмарка мёда предлагает бесплатные чаепития и дегустации, конкурсы на русские народные темы и консультации апитерапевтов почти каждый день. Например, в это воскресенье здесь подведут итоги детского конкурса рисунков «Пчёлка-труженица» и устроят детский концерт.

Фотография из сообщества «МЕДОВАЯ ЯРМАРКА в Новосибирске» на vk.com

«Ярмарка отборного мёда» на площади Пименова
Ул. Восход, 15 с 10:00 до 20:00

 

Кинопремьеры выходных:

А был ли мальчик?

Джон Сноу убил Дейнерис Таргариен, а сценаристы «Игры Престолов» – финал самого ожидаемого сериала. Кит Харрингтон вновь играет роль бастарда – теперь уже признанного поп-идола, который вынужден скрывать свою гомосексуальность. Боясь довериться кому-либо ещё, герой Харрингтона Джон Донован устраивает переписку с 11-летним малознакомым мальчиком, и вынужден заплатить за это признание слишком высокую цену. В психологической драме одну из заметных ролей играет Натали Портман, до этого отказавшаяся от участия в последних «Мстителях».

 

Экзотик турс

В разгар сезона отпусков чопорные британцы обычно отправляются на юг Европы, где показывают местным жителям почём фунт лиха. Режиссёр «Синей бездны» Йоханнес Робертс решил продолжить кормить своих морских монстров публикой, которая не поехала на море, – и снял ужастик в стиле «Челюсти». Три подруги-дайвера спускаются в подводный древний город, где их поджидают гигантские акулы. Даже повсеместный пластик в мировом океане не убил этих чудовищ, и девушкам приходится активно работать ногами.

 

Цой жив

Российские кинотеатры вернули на экраны «Иглу» – легендарный фильм о борьбе героя Виктора Цоя с наркомафией в Алма-Ате под звуки перестройки. Красной линией проходит любовная нить сюжета – Моро пытается спасти бывшую любовь Дину из лап преступников. Классика советского кинематографа, даже знаменитая «Звезда по имени Солнце» была записана во время съёмок фильма. Отреставрированная лента вновь в прокате с 15 августа – даты смерти музыканта.

 

Также на выходных:

  • 16 августа – кино на траве в Нарымском сквере. Показ фильма «Мы купили зоопарк» в 21:00.
  • 16 августа – турнир по Mortal Combat в анти-кафе «Бродвей». Новогодняя, 24/2, с 20:00.
  • 16 августа – кавер-вечер группы «Кино» в London Bar. Фрунзе, 244/2, с 21:00.
  • 17 августа – вечеринка Action x Crazy Generation в лофт-парке «Подземка». Красный проспект, 163, с 18:00
  • 17 августа – «Разборчивые дилетанты». Встреча-читка книги Паоло Вирно «Грамматика множества». ГЦИИ, Свердлова, 13. С 13:00 до 14:30.
  • 17 августа – «Хаос на экране». Разбор киноспектакля «Запертая дверь» в «Потоке». Депутатская, 46 с 19:00
Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: музыка еда танцы концерты кино

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

сегодня 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

сегодня 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

сегодня 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

сегодня 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

сегодня 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

сегодня 14:28 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: дожди с грозами могут испортить отдых

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей

сегодня 12:36 Недвижимость 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее

Новости по теме

Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей сегодня 12:36 Новосибирская группа попала в сериал «России-1» про домохозяек вчера 18:49 Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино вчера 15:46 Романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе 14.08.2019 Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири 12.08.2019

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске