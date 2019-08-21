Видеопроект «Я отыщу себя везде»: Арина Литвиненко

Актриса «Глобуса» – о неловких ситуациях на сцене, о «Мастерской» и Мастерах

Фотография и видео Алины Скитович

27 марта в России отметили День театра. Специально к этому событию Сиб.фм создал видеопроект, в рамках которого новосибирские актёры и режиссёры поделились воспоминаниями о своём первом зрительском опыте, рассказали о волнении перед сценой и о том, сложно ли находить себя в каждой новой роли.

Арина Литвиненко – актриса театра «Глобус», резидент «Мастерской Крикливого и Панькова», независимого арт-пространства, созданного выпускниками НГТИ и их Мастерами соответственно. Многие узнали об Арине благодаря яркой роли Маргрете Ирене в «Пианистах» — постановку Бориса Павловича «Золотая маска» назвала «Лучшим спектаклем малой формы». В прошедшем сезоне Арина запомнилась зрителям своими ролями в спектаклях «Фрагменты любовной речи», «Лисистрата», участием в проектах «Мастерской».

В специальном проекте Сиб.фм Арина рассказывает о том, как и к чему готовят в театральном, о слёзах на сцене и создании «Мастерской».



Наталья Бортник

журналист Автор