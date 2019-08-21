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Видеопроект «Я отыщу себя везде»: Арина Литвиненко

Актриса «Глобуса» – о неловких ситуациях на сцене, о «Мастерской» и Мастерах
Рубрика: культура

28.08.2019 14:20

Фотография и видео Алины Скитович

27 марта в России отметили День театра. Специально к этому событию Сиб.фм создал видеопроект, в рамках которого новосибирские актёры и режиссёры поделились воспоминаниями о своём первом зрительском опыте, рассказали о волнении перед сценой и о том, сложно ли находить себя в каждой новой роли.

Арина Литвиненко – актриса театра «Глобус», резидент «Мастерской Крикливого и Панькова», независимого арт-пространства, созданного выпускниками НГТИ и их Мастерами соответственно. Многие узнали об Арине благодаря яркой роли Маргрете Ирене в «Пианистах» — постановку Бориса Павловича «Золотая маска» назвала «Лучшим спектаклем малой формы». В прошедшем сезоне Арина запомнилась зрителям своими ролями в спектаклях «Фрагменты любовной речи», «Лисистрата», участием в проектах «Мастерской».

В специальном проекте Сиб.фм Арина рассказывает о том, как и к чему готовят в театральном, о слёзах на сцене и создании «Мастерской».

Автор
Наталья Бортник
журналист
Автор
Наталья Бортник
журналист
Теги: театр женщины Театр «Глобус» актриса

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сегодня 14:15 Хроника 0 Коммент.

Обрушение здания в Новосибирске: двое погибли, девять остаются под завалами

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

Под завалами могут быть 11 человек: в Новосибирске рухнула стена на стройплощадке

сегодня 13:23 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Выселяемые из квартир семьи военных в Новосибирске вышли на очередной пикет

сегодня 11:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

«Котёнок-инопланетянин» ищет дом в Новосибирске

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

«Хочешь проехать бесплатно!»: кондуктор в Новосибирске нагрубила пассажирке

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Дима Билан обнажился ради тушения пожаров в Сибири

сегодня 09:47 Общество 1 Коммент.

Фото в купальниках разрешили выкладывать в сеть учителям

сегодня 09:36 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:04 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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Следующим агентом 007 может стать женщина

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