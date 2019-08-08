Ремонт под контролем общественников

Новосибирские общественники встретились с энергетиками, чтобы лично проконтролировать ход ремонтной кампании на городских тепломагистралях

Фотографии предоставлены пресс-службой СГК

В конце прошлой недели новосибирские активисты и блогеры посетили один из участков капитального ремонта теплосетей на улице Мира, ознакомились с технологиями диагностики и замены труб, а также задали энергетикам самые важные и острые вопросы, которые волнуют новосибирцев.

На выездном совещании обсуждалось состояние всего теплосетевого комплекса города. Энергетики всерьёз обеспокоены тем, что число повреждений растёт. Ежегодно необходимо менять чуть более трёх процентов труб, а совместная с муниципалитетом ремонтная программа предусматривает замену менее одного процента. Чтобы ситуация не усугублялась, ремонтов нужно делать в три раза больше, уверены в СГК.

«Сегодня в Новосибирске порядка 70 % трубопроводов выработали свой ресурс. Они должны быть запрещены к эксплуатации и заменены, но в полуторамиллионном городе это невозможно.

Ежегодно необходимо менять по 28—30 километров магистралей, а если с внутриквартальными сетями, то все 100.

Тогда это позволит ситуацию законсервировать, чтобы она не становилась хуже», – уточнил Валерий Монастырев.

Как признались общественники, они получили новую информацию, но нужно тщательно изучить и другие вопросы.

«Экскурсии на места ремонтов важны, – отметил представитель общественности Андрей Гладченко. – Но они не заменят следующего этапа взаимодействия, а именно кабинетного – сухих, угрюмых разборов относительно цифр, фактов по тарифу».

Как доложили энергетики, в этом году в Новосибирске впервые за долгое время ремонтируют 12 проблемных участков, их общая протяжённость свыше пяти километров. В рамках текущих ремонтов энергетики также заменят 22 километра трубопроводов. На эти цели заложен 721 миллион рублей. Сумма в сравнении с прошлым годом увеличена почти вдвое.

«В этом году в приоритете магистральные тепловые сети. Дефекты на них зимой гораздо существеннее, чем на внутриквартальных сетях – без тепла и горячей воды остается большое количество жителей. Как правило, такие участки расположены в труднодоступных местах – под трамвайными путями и оживлёнными магистралями», – поясняет директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Участок на улице Мира – типичный. Часть магистральных труб находится под дорогой с интенсивным движением. И чтобы полностью его не перекрывать и не создавать транспортный коллапс, все работы поделены на пять этапов, в том числе с заменой труб под дорожным полотном.

Сейчас подрядчики вскрыли канал теплотрассы длиной 122 метра, демонтировали 169 метров старых труб и на данный момент уже уложили 66 метров новых. При этом для комфорта жителей близлежащего района на период ремонта горячая вода подаётся по временной схеме.

Этой тепломагистрали почти полвека – она была построена в 1971 году. За последние три года здесь произошло шесть серьёзных аварий. А участок очень ответственный – к нему подключены более 170 многоквартирных домов, восемь школ, 15 детских садов, три медучреждения и более 30 общественных зданий.

Во время визита на объект лидеры новосибирской общественности задавали вопросы, которые им присылали горожане в соцсетях.

В частности, о том, почему иногда энергетики ремонтируют сети на одном и том же месте каждый год. Специалисты пояснили, что устраняют дефекты, которые, как правило, располагаются недалеко друг от друга. При текущих ремонтах удаётся ремонтировать трубопроводы небольшими участками – обычно 2-3 метра. Больших капитальных ремонтов не проводили несколько лет. При этом повреждаемость сетей в Новосибирске выше, чем в других сибирских городах. Для более масштабной замены труб нужны инвестиции.

В этой ситуации большое внимание нужно уделять диагностике состояния теплосетей – найти место повреждения энергетикам помогают и передовые технологии. Ждать, когда рванёт, бессмысленно – последствия могут быть очень тяжёлыми. Проблему проще предотвратить, и для этого есть целый арсенал средств.

Несколько приборов энергетики продемонстрировали общественникам. И первый – одна из самых современных отечественных разработок – робот, определяющий состояние трубопроводов, расположенных в труднодоступных местах. Технология позволяет собрать всю необходимую информацию по дефектам, а также понять, какие участки нужно ремонтировать в первую очередь, а с какими можно и повременить. Это удобно и позволяет сэкономить время и деньги – точно известно, где нужно рыть траншею и вскрывать трубу. Выявить дефекты энергетикам также помогают разработанный сибирскими учёными бесконтактный магнитометрический метод и акустический томограф. С их помощью в этом году было обследовано порядка двух тысяч участков. Сейчас данные анализируются и обобщаются.

«Точечную диагностику мы считаем очень важным направлением. Она помогает нам определять наиболее "больные" участки и "лечить" их», – подчеркивает директор Новосибирской теплосетевой компании СГК Валерий Монастырёв.

Главный бич магистральных труб – коррозия. На один дефект внутри приходится три дефекта снаружи. Но не только время изнашивает магистрали. Отсутствие нормальной ливнёвки, высокий уровень грунтовых вод, кислотность почв, блуждающие токи – у железа много природных и технических «врагов». Энергетики нашли свой метод своевременного выявления проблем – «умные трубы». Этими трубами заинтересовались пользователей соцсетей, которые следили за прямой трансляцией работы группы общественного контроля.

«Это труба с предизолированной тепловой изоляцией из пенополиуретана и встроенным кабелем наружно-диспетчерского контроля, который дает сигнал о её намокании. В тепловой камере будет установлено специальное считывающее устройство. Раз в месяц специалисты службы коррозийного контроля будут ездить по объектам, снимать данные, систематизировать и архивировать их. Мы очень надеемся, что в перспективе эта труба будет уложена на большинстве участков Новосибирска», – пояснил Антон Баев.

Устройство «умной» трубы изнутри

Он также добавил, что эти трубы используются при проведении капремонтов магистральных теплосетей не только на улице Мира, но и на Обской и Фабричной.

Итоги первой встречи подвёл общественник Сергей Дьячков. Он выразил мнение, что монополия, которая служит обществу, должна идти с ним на контакт.

«На самом деле происходящее сегодня по большому счету – наша заслуга, следствие того, что мы сделали. Я уверен, что что-то не показывают, наверное, можно придраться. Но это первый шаг. Мы получили много полезной информации. Это не одноразовое мероприятие, практику общения с горожанами нужно продолжать», – пожелал активист.



Андрей Вержбицкий

журналист Автор