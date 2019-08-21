Депутатское лобби строителей

На политической арене Новосибирска может появиться новый крупный игрок

Фотография с сайта nso.ru

Холдинг СДС официально подтвердил участие в строительстве новой ледовой арены в Новосибирске. Как сообщает Центр деловой жизни, теперь эксперты ждут проявления команды Михаила Федяева в политической жизни региона с прицелом на участие в выборах депутатов в 2020 году. Сиб.фм публикует аналитический материал без сокращений.

После того как московское ООО «Элинальфа» в конце мая выиграло конкурс на строительство арены в новосибирском левобережье, власти анонсировали начало масштабных работ на объекте уже в июле. Но на пути к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023 оказался комплекс дополнительных трудностей. Несколько раз пересматривалась концепция завоза песка для арены и дорог к ней. Главгосэкспертиза завернула в первой редакции проект станции метро «Спортивная». На тендер по определению подрядчика для строительства дорог к арене, организованный МУП УЗСПТС, не нашлось желающих.

Фотография с сайта nso.ru

Последовательность таких новостей породила сомнения, подхваченные паникёрами, будто сроки подготовки уже сорваны, и к чемпионату-2023 определённо не успеть. Укрепить моральный дух для понимающей аудитории должны были опубликованные на прошлой неделе рядом СМИ официальные комментарии пресс-службы СДС об участии холдинга в строительстве арены. Читатели ЦДЖ помнят, что мы ещё два месяца назад рассказывали о том, что вхождение Федяева в проект – вопрос решённый. Однако на тот момент официальных подтверждений не было, поскольку олигарх стремился сохранить некоторую свободу для манёвров.

Михаил Федяев. Фотография с сайта hcsds.ru

Строительство и оснащение арены несёт много рисков для подрядчика. Сейчас на торгах разыграна лишь первая часть контракта – собственно возведение коробки с максимальной ценой 5,7 миллиарда рублей. Далее предстоит разыграть ещё 5 млрд на чистовую отделку и оснащение. Депутаты Законодательного собрания в конце весны обсуждали как реальную перспективу возможное удорожание объекта в процессе строительства на 50 %. Особенно остры здесь валютные риски, связанные с закупкой импортного оборудования. «Это могло бы показаться проблемой подрядчика, взявшегося строить за те деньги, которые были предложены на тендере. Но разумные люди во власти понимают, что подрядная организация скорей обанкротится, чем влезет в невозвратные долги. А это значит, что есть риск сорвать сроки строительства арены, которая должна быть полностью готова к концу 2022 года», – писали мы в июне.

Иллюстрация с сайта inforceproject.ru

«Элинальфа» изначально вызывала вопросы из-за неактуального сайта с неработающими контактами. К слову, уже три месяца прошло с тех пор, как компания выиграла тендер на строительство арены в Новосибирске, а информация об этом на сайте так и не появилась.

Скриншот с сайта elinalfa.ru. Кликните, чтобы развернуть на весь экран

СДС в плане надёжности выглядит поавантажней. Холдинг вырос в структуру федерального масштаба за счёт угольных активов в Кузбассе, но строительные проекты СДС вполне масштабны сами по себе и охватывают несколько сибирских регионов.

В Новосибирске СДС известен экономичным жилым комплексом «Венеция». Также холдинг владеет гигантским участком земли на территории бывшего аэропорта Новосибирск-Северный. Компания «Абажур» оценивает здесь возможную для застройки территорию в 215 гектаров. В начале 2018 года источник в новосибирской мэрии утверждал, что СДС рассматривает возможность построить там порядка 2 миллионов квадратных метров недорогого жилья.

ЖК «Венеция». Фотография с сайта sds-finance.ru

Прошлой весной тот проект был на слуху, поскольку команда Федяева хотела использовать политическую ситуацию для решения проблем в своём бизнесе. Земля в аэропорту расположена выгодно, возле Красного проспекта, вблизи к площади Калинина. Но этот актив как чемодан без ручки. Бросить жаль, поскольку деньги уплачены и доплачивать приходится каждый год. А застроить территорию многоэтажками не получается. Для этого нужно землю перезонировать. И это задача посильная, но следующее препятствие сложней. Это соседство с аэродромом Росгвардии, обрекающее на неудачу любые строительные проекты. Авиатехнику росгвардейцев нужно переселять к другому аэродрому, а для этого, кроме денег, нужны серьёзные политические усилия.

Обеспечить нужную поддержку властей могло бы сплетение коммерческих интересов СДС с социально значимым проектом. Таким, как строительство новой арены. В начале прошлого года были заметны усилия лоббистов перенести проект будущего дворца спорта в аэропорт «Северный». Этот вариант активно поддерживали профильные чиновники мэрии, также его продвигал Виктор Толоконский, работавший тогда главным советником мэра. Участники строительного рынка опасались, что под прикрытием социальной важности проекта их конкурент из другого региона получит необоснованные преимущества, переложив расходы на транспортную и инженерную инфраструктуру на бюджеты региона и города. Пусть инфраструктура будет возведена для арены, но фактически ей воспользуется весь новый микрорайон СДС.

Попытки провести идею строительства арены в аэропорту меж жерновов намечавшейся конкуренции Андрея Травникова и Анатолия Локтя на губернаторских выборах оказались обречёнными на провал. Главы региона и областной столицы внезапно стали одной командой, Толоконский ушёл из мэрии, а место под арену окончательно утвердили в левобережной пойме Оби. Тем не менее, за прошедший год СДС всё же пришёл к необходимости строить ЛДС. Что подразумевает наличие определённых договорённостей с областной властью.

Фотография с сайта nso.ru

Эксперты, знакомые со стилем СДС в других регионах (прежде всего, в Кузбассе), считают, что руководство холдинга будет стремиться подстраховать свои договорённости с властью, став частью власти. За прошедшие годы команда Федяева уже насмотрелась, как делаются дела в Новосибирске. Широко разрекламированные «конструктивные отношения» между правительством, Законодательным собранием и городским руководством на деле оборачиваются целесообразностью везде держать своих лоббистов.

Особенного когда речь о реализации масштабного проекта на бюджетные средства, одинаково важного для области и для Новосибирска. А также когда инвестор рассчитывает на алаверды в виде решений отдельных чиновников не вполне рыночного характера, что может быть болезненно воспринято коллегами по отрасли, многие из которых пользуются депутатскими полномочиями или своими депутатами. Из-за особенностей принятия решений в местных органах власти команде Федяева могут быть в равной степени полезны представители в заксобрании и городском Совете. Выборы в эти органы пройдут в сентябре 2020 года, и кампания фактически уже начинается.