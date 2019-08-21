События выходных: первый снег и трио фестивалей

Лента новостейПредложить новость
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме
Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
События выходных: первый снег и трио фестивалейКак не уехать по грибы и набраться впечатлений на зиму
Рубрика: афиша, культура
23.08.2019 17:17
Коллаж Сиб.фм
Новосибирцы точат ножи для тихой охоты – скоро начнётся сезон грибов. Волонтёры поисковых отрядов просят серьёзно подготовиться и следить за детьми – чтобы сотни человек не прочёсывали лес с фонариками. Удержать людей в городе помогут сразу три оригинальных фестиваля – средневековье, экстрим и «Затулинка». Как не превратиться в домашнее варенье и снять с города пенку – в афише событий Сиб.фм.
В пятницу:
Хозяйка бисерной горы
Сибирские мастера и мастерицы нечасто становятся героями репортажей в СМИ – а затем буквально «взрывают» интернет своими работами, как это произошло с серией кукол «Дорогие мои старики» Ирины Верхградской. Краеведческий музей открывает выставку работ 20 новосибирских мастеров, сочетающих традицию и современность в жанрах батик, флористика, художественная ковка, фьюзинг, пэчворк, панно из кожи, новосибирская тоновая пирография, лаковая миниатюра и других. На выставке представлены работы Николая Гладенко в уникальной технике выжигания, Татьяны Быковой в авторской технике вязания «бларед», художественные работы Татьяны Арслангареевой, освоившей технику «золотого шитья». При поддержке Ассоциации современных народных художественных промыслов Сибири.
«Мы три короля» работа Николая Гладенко
Выставка «Сибирское ожерелье» работает с 23 августа
Новосибирский краеведческий музей, Красный проспект, 23
В субботу:
Первый снег уже здесь
Новосибирск вечно куда-то «несётся», и центр вечно заставлен припаркованными авто. Велосипедисты, скейтеры, самокатчики, хип-хоп-танцоры оживляют своими трюками запруженные автомобилями пространства и не дают потоку прохожих скиснуть и зазеваться на пути к своей цели. Фестиваль «Врывайся» соберёт на Михайловской набережной любителей экстремального спорта: bmx pro, bmx flow, MTB, паркура, воркаута и сноуборда.
Гостей ожидает шестичасовой танцевальный баттл по семи направлениям – от классического хип-хопа до чувственного vogue. Но самым шоковым для зрителей будет снег посреди лета – искусственный материал пойдёт на строительство трассы и соревнования по сноуборду.
Фотография из сообщества «ВРЫВАЙСЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» на vk.com
Open-air фестиваль «Врывайся» на набережной Новосибирска
С 12:00- 21:00 , главная сцена Михайловской набережной
На словах – Лев Толстой, а на деле променад непростой
Фестиваль уличных театров «Три вороны» продолжает поражать новосибирскую публику и даже местных актёров. В прошлые выходные московские актёры чуть не вторглись на репетицию новосибирского театра «Трамвай № 13» перед кинотеатром «Победа» – экспериментальная прогулка могла превратиться в культурное противостояние. В этот раз новосибирцы поедут в поле около посёлка Элитный, чтобы увидеть воплощённые воззрения Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Санкт-петербургский режиссёр Семен Александровский и драматург Михаил Дурненков хочется проверить мировоззрение Толстого взглядами современного мужчины и современной женщины. Всем любителям «подставить щёку» рекомендуется не жалеть клещей и репеллентов от этих паразитов.
Фотографии с сайта pervyy-teatr.timepad.ru
Спектакль с длинным названием. Доставка автобусами от БЦ «Время», улица Кирова, 46 (станция метро Октябрьская)
Начало в 17:00 и в 19:00, старт автобусов в 16:00 и в 18:00
В субботу и воскресенье:
Благородный дон поражён в пятку
Заельцовский бор – не просто земля с элитными коттеджными посёлками, застроенными современными «замками» в три этажа. Здесь проходит ежегодный фестиваль реконструкторов «Княжий двор» с настоящими рыцарями и нешуточными схватками. Фанаты Средневековья едут на фестиваль со всей Сибири и Казахстана – чтобы вкусить тяжесть доспехов, настучать по шлему противнику и поесть мяса. В промежутке между боями проходят соревнования по старинным танцам и Irish Dance. Для метких стрелков откроется тир, для самых маленьких – «Детский мир Средневековья». Самой зрелищной частью турнира будут массовые битвы в доспехах на 24 человека.
Фестиваль «Княжий двор» в Заельцовском парке
24 и 25 августа, с 10:00 до 20:00
В воскресенье:
Hangover disco
Утро воскресенья бывает особенно тяжёлым – если засыпал под грузом новосибирской богемы. Для более стойких и менее богемных новосибирский и московский поэты Андрей Жданов и Егор Зайцев устроят променад со стихами и небольшим спектаклем про самих себя. Опытный новосибирец и недавний московский студент смотрятся вместе, как конфликт отцов и детей в литературе, поэзии, да и вообще. Тусоваться с поэтами придётся круглые сутки – сперва онлайн, затем – офлайн.
Фотография с сайта nso.ru
Променад «Индивидуальные переживания» в рамках театрального фестиваля «Три вороны»
Начало и место старта будет сообщено зарегистрировавшимся зрителям за 24 часа до начала
Кино на выходных:
Питер на пару
Новосибирск называют городом киберпанка из-за обилия неона, а Санкт-Петербург вполне себе стимпанк из-за архитектуры и свиста кофемашин. Создатели российского фэнтези «Эбигейл» обыграли город на Неве даже в сюжете – блокада из-за эпидемии загадочной болезни, скрытая магия двориков, и будто подстриженные в барбершопах актёры.
Босс-обсос
Самопровозглашённый «император Голливуда», киномагнат Харви Вайнштейн оказался не Цезарем, а Калигулой. Вся слава в одночасье рухнула под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Жертвы, разоблачители и бывшие коллеги рассказывают историю, которая стала символом борьбы за права женщин и запустила волну фем-протеста по всему миру.
Русский народный косплей
Криминальная драма про 90-е – что-то вроде отдельного жанра в российском кино. Молодой ВГИКовец Борис Акопов снял свой первый фильм – и сразу выиграл «Кинотавр-2019». В драме о жизни «пацанов» из бедных районов в 90-е особенно постарался художник по костюмам, будто бы родившийся на новосибирской барахолке. В отличие от балабановских «Жмурок», здесь гораздо больше хмурости, напряжённости – и политики, а также кинофильтров на картинке.
Также на выходных:
- 23 августа. Экскурсия «По старой площади» от Музея Новосибирска. Старт в 18:30, Красный проспект, 15.
- 23 августа. Кино на траве в Нарымском сквере. «Гарри Поттер и Философский камень» в 21:00.
- 24 августа «Ночь кино» в кинотеатре «Победа». «Домовой», «Полицейский с рублёвки», «Балканский рубеж». С 20:00 до 24:00. Улица Ленина, 6.
- 24 августа Фестиваль городских окраин Ultima Thule в Затулинском парке. С 12:00 до 23:00.
- 24 августа. Экскурсия по новосибирской ГЭС от Музея Новосибирска. Предварительная запись по телефонам 228-75-47 и +7 913 735-03-37.
Комментарии
Лента новостей
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме
Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»
Как удержать лето за хвост и послуш...
Новости по теме
Популярное