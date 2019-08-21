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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Следующим агентом 007 может стать женщина

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Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

События выходных: первый снег и трио фестивалей

Как не уехать по грибы и набраться впечатлений на зиму
Рубрика: афиша, культура

23.08.2019 17:17

Коллаж Сиб.фм

Новосибирцы точат ножи для тихой охоты – скоро начнётся сезон грибов. Волонтёры поисковых отрядов просят серьёзно подготовиться и следить за детьми – чтобы сотни человек не прочёсывали лес с фонариками. Удержать людей в городе помогут сразу три оригинальных фестиваля – средневековье, экстрим и «Затулинка». Как не превратиться в домашнее варенье и снять с города пенку – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Хозяйка бисерной горы

Сибирские мастера и мастерицы нечасто становятся героями репортажей в СМИ – а затем буквально «взрывают» интернет своими работами, как это произошло с серией кукол «Дорогие мои старики» Ирины Верхградской. Краеведческий музей открывает выставку работ 20 новосибирских мастеров, сочетающих традицию и современность в жанрах батик, флористика, художественная ковка, фьюзинг, пэчворк, панно из кожи, новосибирская тоновая пирография, лаковая миниатюра и других. На выставке представлены работы Николая Гладенко в уникальной технике выжигания, Татьяны Быковой в авторской технике вязания «бларед», художественные работы Татьяны Арслангареевой, освоившей технику «золотого шитья». При поддержке Ассоциации современных народных художественных промыслов Сибири.

«Мы три короля» работа Николая Гладенко

Выставка «Сибирское ожерелье» работает с 23 августа
Новосибирский краеведческий музей, Красный проспект, 23

 

В субботу:

Первый снег уже здесь

Новосибирск вечно куда-то «несётся», и центр вечно заставлен припаркованными авто. Велосипедисты, скейтеры, самокатчики, хип-хоп-танцоры оживляют своими трюками запруженные автомобилями пространства и не дают потоку прохожих скиснуть и зазеваться на пути к своей цели. Фестиваль «Врывайся» соберёт на Михайловской набережной любителей экстремального спорта: bmx pro, bmx flow, MTB, паркура, воркаута и сноуборда.

Гостей ожидает шестичасовой танцевальный баттл по семи направлениям – от классического хип-хопа до чувственного vogue. Но самым шоковым для зрителей будет снег посреди лета – искусственный материал пойдёт на строительство трассы и соревнования по сноуборду.

Фотография из сообщества «ВРЫВАЙСЯ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» на vk.com

Open-air фестиваль «Врывайся» на набережной Новосибирска 
С 12:00- 21:00 , главная сцена Михайловской набережной

 

На словах – Лев Толстой, а на деле променад непростой

Фестиваль уличных театров «Три вороны» продолжает поражать новосибирскую публику и даже местных актёров. В прошлые выходные московские актёры чуть не вторглись на репетицию новосибирского театра «Трамвай № 13» перед кинотеатром «Победа» – экспериментальная прогулка могла превратиться в культурное противостояние. В этот раз новосибирцы поедут в поле около посёлка Элитный, чтобы увидеть воплощённые воззрения Льва Николаевича Толстого на женскую и мужскую роль в создании и хранении мира, взаимодействие полов и правильный уклад семьи. Санкт-петербургский режиссёр Семен Александровский и драматург Михаил Дурненков хочется проверить мировоззрение Толстого взглядами современного мужчины и современной женщины. Всем любителям «подставить щёку» рекомендуется не жалеть клещей и репеллентов от этих паразитов.

Фотографии с сайта pervyy-teatr.timepad.ru

Спектакль с длинным названием. Доставка автобусами от БЦ «Время», улица Кирова, 46 (станция метро Октябрьская)
Начало в 17:00 и в 19:00, старт автобусов в 16:00 и в 18:00

 

В субботу и воскресенье:

Благородный дон поражён в пятку

Заельцовский бор – не просто земля с элитными коттеджными посёлками, застроенными современными «замками» в три этажа. Здесь проходит ежегодный фестиваль реконструкторов «Княжий двор» с настоящими рыцарями и нешуточными схватками. Фанаты Средневековья едут на фестиваль со всей Сибири и Казахстана – чтобы вкусить тяжесть доспехов, настучать по шлему противнику и поесть мяса. В промежутке между боями проходят соревнования по старинным танцам и Irish Dance. Для метких стрелков откроется тир, для самых маленьких – «Детский мир Средневековья». Самой зрелищной частью турнира будут массовые битвы в доспехах на 24 человека.

Фестиваль «Княжий двор» в Заельцовском парке
24 и 25 августа, с 10:00 до 20:00

 

В воскресенье:

Hangover disco

Утро воскресенья бывает особенно тяжёлым – если засыпал под грузом новосибирской богемы. Для более стойких и менее богемных новосибирский и московский поэты Андрей Жданов и Егор Зайцев устроят променад со стихами и небольшим спектаклем про самих себя. Опытный новосибирец и недавний московский студент смотрятся вместе, как конфликт отцов и детей в литературе, поэзии, да и вообще. Тусоваться с поэтами придётся круглые сутки – сперва онлайн, затем – офлайн.

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Фотография с сайта nso.ru

Променад «Индивидуальные переживания» в рамках театрального фестиваля «Три вороны»
Начало и место старта будет сообщено зарегистрировавшимся зрителям за 24 часа до начала

 

Кино на выходных:

Питер на пару

Новосибирск называют городом киберпанка из-за обилия неона, а Санкт-Петербург вполне себе стимпанк из-за архитектуры и свиста кофемашин. Создатели российского фэнтези «Эбигейл» обыграли город на Неве даже в сюжете – блокада из-за эпидемии загадочной болезни, скрытая магия двориков, и будто подстриженные в барбершопах актёры.

 

Босс-обсос

Самопровозглашённый «император Голливуда», киномагнат Харви Вайнштейн оказался не Цезарем, а Калигулой. Вся слава в одночасье рухнула под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Жертвы, разоблачители и бывшие коллеги рассказывают историю, которая стала символом борьбы за права женщин и запустила волну фем-протеста по всему миру.

 

Русский народный косплей

Криминальная драма про 90-е – что-то вроде отдельного жанра в российском кино. Молодой ВГИКовец Борис Акопов снял свой первый фильм – и сразу выиграл «Кинотавр-2019». В драме о жизни «пацанов» из бедных районов в 90-е особенно постарался художник по костюмам, будто бы родившийся на новосибирской барахолке. В отличие от балабановских «Жмурок», здесь гораздо больше хмурости, напряжённости – и политики, а также кинофильтров на картинке.

 

Также на выходных:

  • 23 августа. Экскурсия «По старой площади» от Музея Новосибирска. Старт в 18:30, Красный проспект, 15.
  • 23 августа. Кино на траве в Нарымском сквере. «Гарри Поттер и Философский камень» в 21:00.
  • 24 августа «Ночь кино» в кинотеатре «Победа». «Домовой», «Полицейский с рублёвки», «Балканский рубеж». С 20:00 до 24:00. Улица Ленина, 6.
  • 24 августа Фестиваль городских окраин Ultima Thule в Затулинском парке. С 12:00 до 23:00.
  • 24 августа. Экскурсия по новосибирской ГЭС от Музея Новосибирска. Предварительная запись по телефонам 228-75-47 и +7 913 735-03-37.
Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: театр выставки кино афиша

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