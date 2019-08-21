Первому игроку приготовиться

Как стать успешным блогером в городе киберпанка

Фотографии из Instagram-аккаунтов героев публикации

«Новосибирск – город, устремлённый в будущее» – так называется известный документальный фильм 1979 года. Будущее уже наступило, а молодое поколение представляет себе Новосибирск, как город киберпанка – где грязные подъезды и старые автобусы соседствуют с уличными телевизорами, повсеместной неоновой рекламой, цифровыми технологиями и высокоскоростным мобильным интернетом. Каждый десятый стремится стать блогером – и научиться зарабатывать на своём цифровом мире. Корреспондент Сиб.фм узнал последние тренды и лайфхаки от местных цифровых тружеников, а также спросил – причём тут мобильный оператор Tele2.

«Вторая жизнь Живого журнала»



Михаил Докукин – фотограф, путешественник и руководитель PR-агентства «Business Event». Член Союза журналистов России, куратор субботника «Блогер против мусора» в Новосибирске

Блогер и автор Михаил Докукин застал серебряный век «рунета»: «падонкафф», «Превед, Медвед!» и популярность «Живого журнала». В середине «нулевых» интернет считался общественным благом, а над блогами витали музы – и множество авторов устраивали чинные дуэли в комментариях. Прошло 10 лет – и «Живой журнал» практически превратился в подшитую «Роман-газету», а пишущим авторам пришлось искать новые платформы.

«Сейчас повсеместно распространен стереотип, что блогеры – это инстаграмщики. С 2005 года я вёл ЖЖ, потом этот сервис "подустал", и я перешёл на Яндекс.Дзен. Это было сложно – другой формат платформы потребовал почти год работы над блогом, пока стали понятны интересы аудитории. Аудитории Яндекса интересен развлекательный контент, и сервис помогает донести его до читателей. Не нужно искать взаимных друзей, как было в ЖЖ, и договариваться о кросс-постинге. Дзен не любит угрюмый контент, а локальные темы совсем не собирают пользователей. Поэтому я пишу на всю Россию, за пару суток посты набирают по 15 тысяч просмотров», – рассказал Сиб.фм Михаил Докукин.

Алгоритмы Яндекса помогают автору определить, что нужно читателю, но не любят плагиата текстов и фотографий. Михаил Докукин отметил – нужна периодичность публикаций, не реже трёх раз в неделю, а ещё – сервис не любит неграмотных. Рецепт блогера – тексты не менее трёх тысяч знаков и качественные фото, которые нужно хорошо обработать.

«Яндекс.Дзен – не только удобный сервис для монетизации уникальных текстов, это отчасти моя философия. Сейчас мой блог читает от 25 до 70 тысяч человек, многие приходят по рекомендациям самой платформы. Я знаю много коллег, и среди авторов не ощущается конкуренции – у каждого своя тематика. Из других соцсетей я активен на Facebook, там меня читают профильные сообщества из PR и СМИ, и для них мои посты», – рассказал Михаил Докукин.

У блогера сразу два смартфона и два мобильных оператора – для звонков и для мобильного интернета. На SIM-карте Tele2 – 25 гигабайтов трафика, неизрасходованный интернет переносится на следующий месяц – это большой плюс. Тарифный план Михаилу подобрал «искусственный интеллект» от мобильного оператора Tele2.

«Девочки, хайпим!»



Для имиджборд (англ. imageboard — «доска изображений») характерно анонимное общение с помощью изображений и своего собственного сленга

Блогер Кристина Nanny в реальной жизни – обычная девочка из Бийска, которая недавно переехала в Новосибирск. С 16 лет девушка раскручивала группы с имиджбордами, создавала тренды на «Дваче», набирая по 100 и 200 тысяч подписчиков. Основным направлением ее проектов была эстетика, контентом – лукбуки и имиджевые картинки, взятые с Tumblr. Локальность провинции не мешает в цифровом мире – основные читатели приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, много русскоязычных пользователей из-за рубежа – как из Азербайджана, так и даже из Венеции.

«Я начинала с того, что просто писала в директ незнакомым аккаунтам и предлагала помощь имиджбордам, в итоге это обеспечило мне знакомства и выход на взаимный пиар. Создав блог, я набрала за два месяца две тысячи подписчиков, а за неделю получила 30 тысяч просмотров на сайте с трансляциями. На трансляции уходит по полтора часа в день, и ты также можешь столкнуться с травлей из-за внешнего вида. К тому же я не хочу получить "деанон" и никогда не показываю лицо на трансляциях», – рассказала Сиб.фм Кристина Nanny.

Поработав с соцсетями шесть лет, Кристина рассказала, на что нужно обратить внимание начинающему блогеру. По её словам, соцсеть «ВКонтакте» уже «умирает», в том числе из-за большого количества запретов и банов за неправильные шутки про власть – аудитория уходит в Instagram. Соцсеть для трансляций Periscope тоже давно «умерла», и там остались только «олды», как на популярном некогда имиджборде «Двач». Вместе с Instagram вновь возрождается популярность «Твиттера» – из-за большого количества новостей. Развивается и развлекательная соцсеть TikTok, но блогерша Nanny советует иметь для этого хорошую камеру.

«Сейчас в Instagram очень много мужской аудитории, которая не производит контент, но потребляет его терабайтами. Наверное, их привлекает то, что я выгляжу моложе, чем есть на самом деле. Я отвечаю на вопросы, освещаю темы на злобу дня и зарабатываю минимум тысячу в день на донатах во время трансляций. Главное, выдерживать всё в едином стиле (одежда, камера, фото, фильтры, татуировки) и производить собственный контент. Пытаясь копировать кого-то, ты лишь получишь волну негодования. Если не можешь выработать свой стиль – бери у западных блогеров, которых ещё не скопировали», – призналась Кристина.

Базовый набор «инстаграмщика» – это обработанные фото, видео без обработки и хэштеги. Камера может быть даже древняя, но тогда придётся выдержать блог в стилистике 2000-х. А вот постоянные трансляции требуют по шесть гигабайтов трафика и выше каждый день, к тому же соединение должно быть стабильным. Переехав в Новосибирск, Кристина перешла на Tele2. В первую очередь – из-за скорости мобильного интернета и покрытия. Кристина может вести трансляции даже в какой-нибудь глуши – никаких «торможений» на видео.

«Мне нравится Сервис личной поддержки Tele2 в мессенджерах и соцсетях, особенно помогает при переезде в другой город. Я 22 года прожила в Бийске, мой город в пять раз меньше, а у прохожих я спрашивать ничего не хочу – боюсь в ответ получить грубость или оценку своего внешнего вида. Мне непросто было разобраться с картами метро – и я написала в Tele2. Ребята помогли мне разобраться. Приятное дополнение к быстрому мобильному трафику», – рассказала блогер.

Кстати: компания Tele2 вошла в 100 российских брендов с лучшим клиентским сервисом и стала первой в телекоммуникационном сегменте. Tele2 достался «Оскар» в абонентском обслуживании – награду в семи номинациях премии «Хрустальная гарнитура» 2019 года, вручаемую в индустрии контактных центров в России и странах СНГ. Операторы контактного центра помогают выйти из леса заблудившимся грибникам, выручают на трассе зимой водителей, у которых закончились средства на счёте телефона, даже подсказывают кулинарные рецепты, если есть такая просьба.

«Голос улиц в Инстаграме»

Улицы Новосибирска полны ярких граффити и запоминающихся муралов, среди которых сотни символов с надписью: «КYM Сияй». Их автор – молодой рэп-исполнитель Karman Yo Man, за годы творчества прочувствовал шум этого города и вносит в общий бит свою частицу позитива. Уличный поэт из андеграунда убеждал людей офлайн, но год назад начал развивать свой аккаунт, в которых «звучит новый голос улиц».

«Уже девять лет я занимаюсь рэпом – и всё пошло потихонечку вверх. Сначала мы делали всё для "пацанов с района" в Амурской области, никакого интернета не было. Потом я переехал в Новосибирск – и начал подрастать в рэпе. Участвовал в интернет-баттлах, в оффлайн-баттлах, например, в клубе "Щука". Сейчас я продвигаю музыку в Instagram и "ВКонтакте", буквально вчера освоил агрегатор и выложил трек, который вскоре должен появиться во многих музыкальных пабликах. Я пробовал разные способы для продвижения своего творчества в сети, попадал на мошенников – это меня не остановило», – рассказал Karman Yo Man.

В жизни больше респекта, чем в соцсетях – уверен уличный поэт. Последние месяцы он работает в молодёжном центре, помогая трудным и одиноким подросткам «правильно пользоваться музыкальными инструментами и микрофоном». Клауд-рэп, уличное творчество – один из главных трендов 15-16 летних, но главный лайфхак – делать музыку по зову сердца. Сейчас субкультурные разговоры про «тру» и «фейк» – не более чем вкусовщина, уверен Karman Yo Man. Главные каналы для продвижения рэпа – это «ВКонтакте» и Instagram, но контент-план, посты и Stories могут отнять много времени.

«Я уже старый, и не особо в этом разбираюсь. Для этого артисту нужна команда, если кто-то хочет в мою команду – погнали! Я двигаюсь "по-советски" – кому-то мой рэп лечит душу, кому то нравится моя одежда и они покупают её. Я занимаюсь рэпом не потому, что это приносит деньги или внимание. Это просто я, неотъемлемая часть меня. Рэп для меня как йога, концентрация моих знаний, опыта и переживаний, которые я запечатлеваю в текстах и фристайле, как напоминалку», – уверен Karman Yo Man.



Флексить (англ. flexible – гибкий) – хвастаться, «понтоваться» раскачиваться в ритм музыки

Новосибирец решил побывать на концерте мечты – и отправился в Москву на выступление легендарных Wu Tang Clan через Екатеринбург. Творческий трип с концертами требует много мобильного трафика, а Instagram – свежих «сторис», поэтому KarMan Yo Man уже девять лет пользуется Tele2. Ему близка концепция «других правил», которую продвигает оператор – в создании тарифов и новых опций, в клиентском сервисе, в своем позиционировании. Нравится, что компания старается говорить на языке абонента, даже пока тот «флексит». Нравится, что, если возник вопрос, необязательно звонить в контактный центр, можно написать Tele2 в Viber или официальный аккаунт в социальных сетях. Это ценят абоненты, поколение Z – уж точно. Не зря по итогам 2018 года известная международная аудиторско-консалтинговая компания KPMG признала Tele2 лучшей в плане клиентского сервиса.



Никита Манько

журналист Автор