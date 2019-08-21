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«Стиратели» захватят «Пятёрочку»

Как научить детей помогать взрослым с помощью подарков от MARVEL
Рубрика: общество

27.08.2019 17:01

Фотографии предоставлены PR-СЛУЖБОЙ X5 RETAIL GROUP

Помощь взрослым в рутинных домашних делах не воодушевляет ни одного ребенка. Но обязанность ходить в магазин была, есть и будет всегда. Наша редакция придумала, как сделать из повседневной обязанности интересный квест для ребёнка с помощью акции «Стиратели-2» в «Пятёрочке».

В потоке будничных дел именно дети становятся опорой: и продукты закупить помогут, и еду приготовить, и домашние дела сделать. Недавно аналитики доказали, что новосибирцы – одни из самых трудолюбивых в стране, наш город поставили на пятое место в России по этому показателю. Данный факт подтверждает потребность взрослых сибиряков в поддержке подрастающего поколения. Дети лучше некоторых взрослых разбираются в современных технологиях, поэтому они, например, могут найти приложение со скидками и отзывы о новом продукте. Вот только цифровые технологии не гарантируют быстрого взросления – каждый ребёнок остаётся ребёнком, который хочет играть и развлекаться.

Специально для того, чтобы поход за продуктами вызывал у детей только приятные эмоции, 20 августа для всех маленьких помощников папы и мамы торговая сеть «Пятёрочка» запустила федеральную акцию «Стиратели-2», которая продлится до 7 октября. За каждые 555 рублей в чеке покупатель получает игрушку-штампик в виде одного из 16 супергероев: от Человека-Паука и Железного человека до Таноса и даже его Перчатки бесконечности. Всего за 119 рублей на кассе магазинов можно приобрести ещё и специальный альбом для коллекционирования с красными и синими чернилами для печатей, чтобы ставить штампы на бумаге и посылать «супергеройские» записки на уроке в школе или оставлять записки родителям. При этом новые «Стиратели» – это не просто штампики, некоторые из них ещё и ластики.

«Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе», – отмечает руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова. 

Создатели акции радуют детей и в виртуальном пространстве: в рамках акции создан специальный сайт стиратели2.рф. Он регулярно пополняется новым развлекательным контентом, супергеройскими играми и конкурсами.

Полный список героев Marvel в акции «Стиратели-2»: Енот Ракета, Халк, Воитель, Человек-Паук, Танос, Капитан Америка, Капитан Марвел, Чёрная Пантера, Железный Человек, Человек-Муравей, Чёрная Вдова, Доктор Стрендж, Соколиный Глаз, Небула, Тор. А также знаменитая Перчатка бесконечности.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: торговля акции ритейл пятёрочка

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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