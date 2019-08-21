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Мэр и остальные

Дебаты показали, что в городе есть настоящий лидер
Рубрика: политика

29.08.2019 18:13

Фотографии со страницы Анатолия Локтя на vk.com

Несмотря на горячую предвыборную страду, а до голосования на выборах мэра Новосибирска осталось совсем немного, Анатолий Локоть продолжает, как принято говорить, держать руку на пульсе городского хозяйства.

Старая аксиома: чем лучше дорожники и прочие службы благоустроительного комплекса поработают летом и осенью, тем легче мегаполис пройдет через зиму.

Некоторые оппоненты действующего мэра даже стали спекулировать на том, что мэр не готов общаться с другими кандидатами, поскольку сказать ему нечего. Однако записным критикам вчера пришлось спрятать свои аргументы поглубже, поскольку мэр Новосибирска принял участие в дебатах на «Городской волне». По общему мнению, они оказались и самыми интересными, и самыми содержательными.

Спектр мнений был достаточно широк: вместе с мэром свои взгляды излагали кандидаты от ЛДПР, Аграрной партии и партии Дела. Корреспондент Сиб.ФМ пообщался с теми, кто внимал доводам кандидатов на «Городской волне». Общее мнение оказалось на удивление монолитным: мэр Новосибирска на дебатах оказался, по их мнению, на голову выше тех, с кем ему довелось обсуждать городские проблемы. И дело не в погружённости в цифры и детали, а в том, что у Локтя есть реальное понимание, как обстоят дела в городе и куда надо двигаться в дальнейшем.

При этом мэр показал, что не надо путать божий дар с яичницей – в данном случае политику с экономикой. Собственно говоря, таков и был принцип управления в «пятилетку Локтя». А судя по оценкам экспертов и данным соцопросов, которые проводили различные структуры, мэр получит возможность воплотить в жизнь лозунг динамичного развития еще на одну пятилетку. Благо, все ходы записаны и дело за тем, чтобы дальше правильно строить партию в целом.

Даже задавая вопросы кандидатам, мэр формулировал их именно в прагматическом плане, как бы проверяя собственные выкладки: насколько они выверены, не нужно ли что-то подправить? Например, у Олега Викторовича он поинтересовался относительно очень важной для города темы – даже не на будущее, а на сегодня – «Какие три вопроса необходимо решить, чтобы подготовить Новосибирск к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею?».

Алексея Крестьянова, который недавно вызывающе обозначил свой интерес к проблеме мусора, Локоть попросил конкретно, а не с помощью демонстративных акций раскрыть тему утилизации твёрдых коммунальных отходов: «С помощью какого оборудования, каких технологий и на какие средства предполагается решить эту проблему?».

Евгений Лебедев не прочь поговорить о необходимости строить метро дальше, как, впрочем, и любой горожанин. Но когда-то же надо от общих слов переходить к делу. Мэр рассказал, что завершение строительства второго тоннеля до станции «Золотая нива» может обойтись в 800-900 миллионов рублей, а реализация всего проекта Дзержинской ветки оценивается примерно в 18 миллиардов рублей. И вопрос представителю ЛДПР Анатолий Локоть задал логичный: «Каковы источники, на ваш взгляд, финансирования столь дорогостоящих проектов?». В общем, дал понять, что пора уже перейти от положительных деклараций в стиле «А давайте строить метро!» к конкретике. И здесь все мнения будут ценны.

© newsib.net

Вопросы на дебатах, естественно, задавал не только мэр – спрашивали и его. О том же ЛДС, без упоминания о котором, похоже, не обходится ни одна дискуссия. Олег Викторович поинтересовался: «Планируете ли вы сохранить элементы естественной окружающей среды на месте строительства ЛДС, в частности, пойму реки Тула в месте её впадения в Обь?»

Анатолий Локоть начал с истории вопроса, напомнив, что еще с 60-х годов прошлого века эта территория планировалась к освоению именно как спортивно-рекреационная. То есть, там уже хотели построить большой спортивный комплекс. Что касается дня нынешнего, то сохранится горнолыжный комплекс и муниципальные спортивные школы. Появится целая инфраструктура для занятий спортом. У крупных инвесторов есть интерес к этой территории, так что станция «Спортивная» будет загружена плотно, и вовсе не только во время проведения спортивных мероприятий в новом ледовом дворце. Экология пострадать не должна – это принцип.

Анатолий Локоть напомнил, что очень много сил приложили к тому, чтобы Новосибирск получил право на проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года. При этом, знакомились с опытом других городов – Казани, Челябинска, Красноярска. Их опыт и показал, что нужна дата, нужно событие, для того чтобы привлечь инвестиции, которые могут сработать на развитие Новосибирска. Теперь появилась реальная возможность изменить Новосибирск: изменить его облик, его инфраструктуру. Мэр согласился с Алексеем Крестьяновым, что Новосибирск – общий дом, и к нему надо относиться бережно. Именно поэтому участие горожан крайне важно, нужно всячески его приветствовать.

Спросили у Анатолия Локтя и насчет недостроев – темы очень серьезной. Локоть призвал «не жонглировать» цифрами, которые, как правило, весьма отличаются от реальных. Почему никто из кандидатов не говорит о том, что муниципалитет постоянно работает в направлении завершения проблемного строительства? Ведь за пять лет при поддержке областного бюджета введено 63 объекта.

Конкретный пример рядом – под окнами студии, где проходили дебаты, и перед глазами всех жителей Левобережья: наконец, очнулась от летаргического сна гостиница-долгострой «Турист». Сейчас там активно ведутся работы, о чем недавно и мечтать боялись.

В общем, дебаты получились. Мэр рассказал о своем видении будущего города и о том, как мэрия намерена решать проблемы, волнующие горожан. Его оппоненты производили впечатление заинтересованных статистов, не более того.

Автор
Андрей Медведев
журналист
Автор
Андрей Медведев
журналист
Теги: мэрия мэр выборы Локоть Анатолий

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