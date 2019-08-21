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Маленькая Куба

Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о защите от крупного бизнеса
Рубрика: бизнес

30.08.2019 11:38

Фотографии, видео и документы предоставлены представителями пострадавших компаний

Малый бизнес в аэропорту Толмачёво продолжает держать круговую оборону. Однако кольцо с каждым днём сжимается всё теснее, и предприниматели в шутку начинают сравнивать себя с Островом Свободы – маленькой территорией, которая пытается противостоять мощному соседу, на чьей стороне сила, связи и уверенность в собственном праве диктовать свои условия любому, кто слабее (а значит, считай, почти всем).

Напомним, в июле несколько малых предприятий, работающих на территории аэропорта Толмачёво – ООО «Астек-сервис», ООО «Бриз» и ООО «РоялФлайт» – пожаловались на самоуправство администрации воздушной гавани, принадлежащей крупному холдингу «Новапорт», под управлением которого находятся почти полтора десятка аэропортов страны.

Бизнесмены пожаловались, что структуры 48-летнего долларового миллиардера Романа Троценко вытесняют их с территории, где они методично отстраивали и развивали свой малый бизнес на протяжении многих лет. Под предлогом подготовки реконструкции воздушной гавани в одночасье строительная техника начала крушить асфальт, ломать деревья. Рабочие стали копать какие-то траншеи.

Поставщики и клиенты лишились возможности добраться до предпринимателей. По сути, это называется блокада.

А в августе строительная техника появилась уже буквально перед входом в здание, где находятся офисы предпринимателей. 

Смелости строителям придал лист бумаги формата А4. Аэропорт официально прислал бизнесменам уведомление о том, что работы ведутся в рамках реконструкции и продлятся до ноября. Людей поставили перед фактом – привычный маршрут проезда к ним будет закрыт как минимум до ноября.

Перспектива, конечно, грустная. Но даже в этой негативной новости, как настоящие оптимисты, представители компаний увидели позитив.

Письмо пришло на бланке с логотипом АО «Аэропорт Толмачёво», а подписал его и. о. генерального директора В. Н. Кнороз. Обычное, вроде бы, дело – печать, подпись, дата – стандартные элементы официального документооборота. Но примечательно в этом то, что впервые за всё время противостояния была получена официальная бумага, а не заявления на словах.

До этого любые попытки выяснить план работ и их легитимность наталкивались на информационный вакуум. На все жалобы приходили только отписки.

Вот один из примеров.

«В прокуратуре Новосибирской области рассмотрен ваш запрос от 16.08.2019 о предоставлении информации о проверке в связи с допущенными при реконструкции аэропорта Толмачёво нарушениями. Сообщаю, что запрашиваемые Вами сведения относятся к компетенции Западно-Сибирской транспортной прокуратуры», – говорится в ответе прокуратуры Новосибирской области.

И таких пустых бумаг за лето набралось с десяток. А теперь всё конкретно – организация, должностное лицо, подтверждение плана работ.

Но вместо полной ясности документ породил новую волну вопросов. Например, где и когда состоялось собрание акционеров, на котором было принято эпохальное решение приступить к многомиллиардному проекту, рассчитанному на несколько лет? И было ли оно вообще. Почему, наконец, нигде не фигурирует инициатор проведения реконструкции – ООО «Новапорт холдинг»?

Многочисленные юристы, помогающие предпринимателям в этом конфликте, за несколько месяцев поисков в Москве и в Сибири подтверждения принятия каких-либо официальных решений не нашли. Более того, по полученным данным проект, возможно, ещё находится в стадии разработки. Как можно начинать подготовительные работы к тому, что ещё не утверждено, остаётся вопросом. Ответ на него, возможно, знает тот самый «и.о. генерального директора В. Н. Кнороз».

Представители пострадавших компаний намерены добиться этих ответов, даже если придется делать это через суд.

С помощью Фемиды они намерены также добиваться и возмещения ущерба от всех строительных работ, которые стремительно ведут их на грань разорения. Сумму убытков установит независимая экспертиза в Москве.

Помимо судебных инстанций, предприниматели рассчитывают на поддержку и другой ветви власти – исполнительной. Пройдя муниципальный уровень и не получив никаких внятных объяснений, они написали открытое письмо губернатору Новосибирской области с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить их от давления структур холдинга «Новапорт».

«Мы ничего не имеем против развития аэропорта, который неслучайно называют воздушными воротами столицы Сибири, но мы считаем, что мы живем в правовом государстве, где должны быть защищены интересы всех, а не только отдельных граждан и компаний», – говорится в обращении, которое напоминает крик души.

Текст на трёх страницах не только обнародован в открытых источниках, но и направлен в здание регионального правительства.

Поднявшись на этот уровень, притесняемые предприниматели останавливаться, видимо, уже не будут и при необходимости пойдут ещё выше. Потому что уверены в своей правоте. А ещё в том, что в России по-прежнему применима простая житейская мудрость – «Работай усердно, и будешь вознаграждён за свой труд».

Главное, чтоб работать не мешали.

Автор
Александр Борисов
журналист
Автор
Александр Борисов
журналист
Теги: Толмачёво аэропорты губернатор малый бизнес коррупция

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