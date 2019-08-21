События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для будущего города

Коллаж Сиб.фм

Горожане жалуются на разрытый Красный проспект и сильно обрезанные деревья, а политики добавляют грязи и критики в соцсетях – предвыборная гонка за кресло мэра уже в активной стадии. Пока родители готовят детей к 1 сентября, обходя школьные базары, – молодые горожане сажают деревья и устраивают фестивали здорового образа жизни. Как уйти от вездесущей предвыборной агитации и провести последние выходные лета – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Банька, ужин, рок-н-ролл!

Известная рок-звёздам формула отдыха «Sex, drugs, rock’n’roll» отправлена на свалку истории, зато тренд на здоровый образ жизни и правильное питание попал на почву сибирских традиций. Классический банный комплекс «Сандуны Сибирь» предлагает весь набор удовольствий – от горячих веников в руках чемпионов пара России и Европы до гастрономических ужинов и живой музыки. Фестиваль продлится все выходные – в пятницу бренд-шеф ресторана «Сандуны Сибирь» представит высокий полёт сибирской кухни, в субботу чемпионы пара устроят незабываемое приключение для здорового тела, особенно экстремально выглядят высшие мужские разряды парения в больших кабинах. По замыслу организаторов, фестиваль должен повысить культуру посещения бани и ресторана, а также правильно познакомить с веником различные части тела.

Фотография с сайта sibir.sanduny.ru

Фестиваль «Пир&Пар» в банном комплексе «Сандуны Сибирь»

С 30 августа по 1 сентября; улица Каменская ,19а

Наивная муза мещанства

Граффити – «наивное искусство» XXI века, которое поражает своей гротескностью критиков, а прохожих простотой. Однако классическая традиция наивного искусства предполагает пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые композиции на стыке «высокого профессионализма» и фольклора. Краеведческий музей представит более 30 работ известных «художников-наивнистов» – Сергея Степанова, Виктора Шнайдера, Алексея Кашигина, а также немецкого мэтра и воспевателя мещанства Франца Йозефа Гриммейзена. «Наивный реализм» – инстинктивное отношение к окружающему миру, основанное на жизненном опыте. Оно признаёт мир таким, каким он непосредственно представляется человеку. Наивные художники при яркой творческой индивидуальности каждого объединены реалистическим подходом к изображаемому, для них реализм – это правдивость, честность, отсутствие фальши.







Иллюстрации с сайта culture.ru

Выставка «Великая реальность наива»

Новосибирский краеведческий музей, с 29 августа

В субботу:

Посади своё дерево



Соня Соловьёва, ВИА «Дальше в лес», Ансамбль «Сибиряки», а также мэтр сибирского бита DJ Mankoni выступят на экологической акции «Посади своё дерево»

Даже коренные москвичи слышали про лесные пожары в Сибири, ну а новосибирцы сполна надышались дымом горящих лесов. Помимо местных акций протеста, городские активисты забыли, что лучший способ борьбы за экологию – высаживать деревья и делать окружающую среду лучше. Редакция интернет-журнала Сиб.фм вместе с питомником декоративных растений «Маково» решили облагородить один из незаслуженно забытых скверов прямо за театром оперы и балета в самом центре Новосибирска. Любой гость праздника «Посади своё дерево» может сделать город лучше – вместе мы будем высаживать почти полторы сотни саженцев деревьев и кустарников, создавая яркий сиреневый сквер. Гостей праздника ждут мастер-классы, угощения и выступления рок-групп – полная программа доступна по гиперссылкам в тексте. Пусть центр Новосибирска запахнет весной!

Экологический праздник «Посади своё дерево» в сквере за театром оперы и балета

31 августа с 14:00 до 19:00

Белка здорового человека

Посадив дерево, можно продолжить спасать Новосибирск уже от мусора. Ежемесячная акция «Зелёная белка» объединила сотни новосибирцев, которые выступают за раздельный сбор отходов и их переработку – достаточно рассортировать мусор и оставить в определённой точке маршрута экомобилей. Строго в отведённое время экологи заберут вашу сортировку и пустят на переработку – в том числе на поделки и арт-инсталляции. Подробный маршрут, время и список принимаемых отходов доступен в группе акции.

Иллюстрация из сообщества «Акция по раздельному сбору отходов Зеленая белка»

Экологическая акция «Зелёная белка»

31 августа с 11:00 до 13:30

В воскресенье:

«Супер Зина» вернулась домой

Чемпионка Европы и бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Алёна Заварзина возвращается в родной Новосибирск. Молодая спортсменка успела достичь высот в женском сноуборде, завоевав не только медали, но и сердце американского медалиста Вика Вайлда, на данный момент – самого успешного олимпийца в этом экстремальном виде спорта. После череды скандалов с финансовой поддержкой от Минспорта РФ «Супер Зина» решила уйти с олимпийской арены и занялась графическим дизайном, а также мотивацией и тренировками молодых спортсменов.

Фрагмент постера к фильму «Слалом»

В рамках крупного фестиваля здорового образа жизни на Михайловской набережной Алёна Заварзина проведёт несколько открытых тренировок, представит персональную выставку Trophies и автобиографический фильм «Слалом».

Тренировка для новичков ABS&LEGS пройдёт на Михайловской набережной с 11:00 до 12:00. Автограф-сессия – в 13:30. Инсталляция Trophies и спецпоказ «Слалом» с дискуссией в лофте «Мельница» по адресу Фабричная, 31. Начало в 21:30.

Фестиваль Love & Health, Михайловская набережная Новосибирска 1 сентября с 11:00 до 20:00, полная программа в группе «ВКонтакте».

«Несчастный случай» на «Стрижах»

Алексей Кортнев любит Новосибирск, а Новосибирск любит «Несчастный случай». Хедлайнер нескольких Дней города, известная рок-группа бесплатно выступит на дне рождения микрорайона «Стрижи» в День знаний. За 36 лет творческого пути коллектив воспитал несколько поколений слушателей и подарил российской культуре песни для комедийного шедевра «День выборов», где Алексей Кортнев сыграл лучший собирательный образ российского казачества – Атамана Парамонова. Долгожители ироничного рока исполнят для слушателей новую программу и хиты, включая «Генералы песчаных карьеров».

Группа «Несчастный случай» в день рождения микрорайона «Стрижи»

1 сентября в 20:00, ТЦ «Стрижи» на улице Кубовой, 103\2

Кинопремьеры недели:

«Бригада на пенсии»

Изобретённый в Голливуде жанр вестерна не даёт спокойно спать режиссёрам по всему миру. Режиссёр знаменитой «Бригады» и «Дальнобойщиков» Александр Велендинский решил снять свою версию «Хорошего, плохого, злого» – с любимыми актёрами «Улиц разбитых фонарей» и других российских сериалов. По сюжету Моряк, Пахан и Салажонок устраивают перестрелку в 1945-м и всю жизнь думают, что двое других противников погибли – но судьба вновь сводит их в современном Владивостоке. Настоящий «остерн» с глубокими характерами.

«Вот это грибы»

Супружеская пара решила отправиться в лес «по грибы», или же просто побродить в тишине природы. В лесу герои игривого фильма ужасов «Коко-ди Коко-да» попадают в руки артистов бродячего цирка – злобных клоунов, которые любят плохо шутить. Люди искусства делают из невинного трипа замкнутый круг и заставляют супругов плясать по арене испытаний под дудочку безумного воображения. Злой кот тоже в деле.

«Ириски на батарейках»

Французская электронная сцена подарила миру уникальный дуэт музыкантов Daft Punk, чьё творчество во многом поменяло электронную музыку в целом. Дуэт Justice пошёл по их стопам – и десять лет назад покорил поклонников хауса и электро по всему миру. Французы не поскупились сделать один из величайших электро-концертов – шоу Woman Worldwide, а одноимённый альбом группы Justice справедливо взял главную музыкальную премию мира – «Грэмми-2019». Iris: A Space Opera by Justice – адаптированная версия известного шоу, которое обещает космический полёт в мир технологий будущего.

Также на выходных:

30 августа. Драма «Воин» от «Первого театра». Дом Актёра, Серебренниковская, 35. Начало в 19:00.









Фотографии с сайта 1-teatr.ru

30 августа. Тяжёлый рок от группы Never Dies в «Питерском дворике». Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 20:00.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3610886/track/29939400">Never Dies</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4488276">Eugene Junior</a> на Яндекс.Музыке

30 августа. Girls! Play! Please! Пять девушек-диджеев на вечеринке электронной музыки. Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 22:00.

Пять девушек-диджеев на вечеринке электронной музыки. Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 22:00. 31 августа. Лекция об ошибках продвижения в Instagram от руководителя «Ё-маркетинг» . «Ситицентр», бар «Поток», улица Депутатская, 46. Начало в 19:00.

. «Ситицентр», бар «Поток», улица Депутатская, 46. Начало в 19:00. 1 сентября. Theatre HD: «Ромео и Джульетта».

Киноверсия знаменитой оперы в кинотеатре «Победа», Ленина, 7. Начало в 15:00.



Никита Манько

журналист Автор