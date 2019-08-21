События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

7 баллов
+25
66.49 73.38
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

сегодня 17:27 Культура 0 Коммент.

Минтранс заказал проект новой системы защиты аэропортов от птиц

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

сегодня 16:42 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города

сегодня 14:49 Афиша 0 Коммент.

Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

сегодня 14:28 Политика 0 Коммент.

Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внуком

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск уступил Бердску в рейтинге самых чистых городов

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Сибирячку возмутила камера в примерочной магазина

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Поиски пенсионера и ребёнка в тайге: обнаружены машина и следы

сегодня 12:24 Общество 0 Коммент.

Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для будущего города
Рубрика: афиша, культура

30.08.2019 14:24

Коллаж Сиб.фм

Горожане жалуются на разрытый Красный проспект и сильно обрезанные деревья, а политики добавляют грязи и критики в соцсетях – предвыборная гонка за кресло мэра уже в активной стадии. Пока родители готовят детей к 1 сентября, обходя школьные базары, – молодые горожане сажают деревья и устраивают фестивали здорового образа жизни. Как уйти от вездесущей предвыборной агитации и провести последние выходные лета – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Банька, ужин, рок-н-ролл!

Известная рок-звёздам формула отдыха «Sex, drugs, rock’n’roll» отправлена на свалку истории, зато тренд на здоровый образ жизни и правильное питание попал на почву сибирских традиций. Классический банный комплекс «Сандуны Сибирь» предлагает весь набор удовольствий – от горячих веников в руках чемпионов пара России и Европы до гастрономических ужинов и живой музыки. Фестиваль продлится все выходные – в пятницу бренд-шеф ресторана «Сандуны Сибирь» представит высокий полёт сибирской кухни, в субботу чемпионы пара устроят незабываемое приключение для здорового тела, особенно экстремально выглядят высшие мужские разряды парения в больших кабинах. По замыслу организаторов, фестиваль должен повысить культуру посещения бани и ресторана, а также правильно познакомить с веником различные части тела.

Фотография с сайта sibir.sanduny.ru

Фестиваль «Пир&Пар» в банном комплексе «Сандуны Сибирь»
С 30 августа по 1 сентября; улица Каменская ,19а

 

Наивная муза мещанства

Граффити – «наивное искусство» XXI века, которое поражает своей гротескностью критиков, а прохожих простотой. Однако классическая традиция наивного искусства предполагает пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые композиции на стыке «высокого профессионализма» и фольклора. Краеведческий музей представит более 30 работ известных «художников-наивнистов» – Сергея Степанова, Виктора Шнайдера, Алексея Кашигина, а также немецкого мэтра и воспевателя мещанства Франца Йозефа Гриммейзена. «Наивный реализм» – инстинктивное отношение к окружающему миру, основанное на жизненном опыте. Оно признаёт мир таким, каким он непосредственно представляется человеку. Наивные художники при яркой творческой индивидуальности каждого объединены реалистическим подходом к изображаемому, для них реализм – это правдивость, честность, отсутствие фальши.

Иллюстрации с сайта culture.ru

Выставка «Великая реальность наива»
Новосибирский краеведческий музей, с 29 августа

 

В субботу:

Посади своё дерево


Соня Соловьёва, ВИА «Дальше в лес», Ансамбль «Сибиряки», а также мэтр сибирского бита DJ Mankoni выступят на экологической акции «Посади своё дерево» 

Даже коренные москвичи слышали про лесные пожары в Сибири, ну а новосибирцы сполна надышались дымом горящих лесов. Помимо местных акций протеста, городские активисты забыли, что лучший способ борьбы за экологию – высаживать деревья и делать окружающую среду лучше. Редакция интернет-журнала Сиб.фм вместе с питомником декоративных растений «Маково» решили облагородить один из незаслуженно забытых скверов прямо за театром оперы и балета в самом центре Новосибирска. Любой гость праздника «Посади своё дерево» может сделать город лучше – вместе мы будем высаживать почти полторы сотни саженцев деревьев и кустарников, создавая яркий сиреневый сквер. Гостей праздника ждут мастер-классы, угощения и выступления рок-групп – полная программа доступна по гиперссылкам в тексте. Пусть центр Новосибирска запахнет весной!

Экологический праздник «Посади своё дерево» в сквере за театром оперы и балета
31 августа с 14:00 до 19:00

 

Белка здорового человека

Посадив дерево, можно продолжить спасать Новосибирск уже от мусора. Ежемесячная акция «Зелёная белка» объединила сотни новосибирцев, которые выступают за раздельный сбор отходов и их переработку – достаточно рассортировать мусор и оставить в определённой точке маршрута экомобилей. Строго в отведённое время экологи заберут вашу сортировку и пустят на переработку – в том числе на поделки и арт-инсталляции. Подробный маршрут, время и список принимаемых отходов доступен в группе акции.

Иллюстрация из сообщества «Акция по раздельному сбору отходов Зеленая белка»

Экологическая акция «Зелёная белка»
31 августа с 11:00 до 13:30

 

В воскресенье:

«Супер Зина» вернулась домой

Чемпионка Европы и бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Алёна Заварзина возвращается в родной Новосибирск. Молодая спортсменка успела достичь высот в женском сноуборде, завоевав не только медали, но и сердце американского медалиста Вика Вайлда, на данный момент – самого успешного олимпийца в этом экстремальном виде спорта. После череды скандалов с финансовой поддержкой от Минспорта РФ «Супер Зина» решила уйти с олимпийской арены и занялась графическим дизайном, а также мотивацией и тренировками молодых спортсменов.

Фрагмент постера к фильму «Слалом»

В рамках крупного фестиваля здорового образа жизни на Михайловской набережной Алёна Заварзина проведёт несколько открытых тренировок, представит персональную выставку Trophies и автобиографический фильм «Слалом».

Тренировка для новичков ABS&LEGS пройдёт на Михайловской набережной с 11:00 до 12:00. Автограф-сессия – в 13:30. Инсталляция Trophies и спецпоказ «Слалом» с дискуссией в лофте «Мельница» по адресу Фабричная, 31. Начало в 21:30.

Фестиваль Love & Health, Михайловская набережная Новосибирска 1 сентября с 11:00 до 20:00, полная программа в группе «ВКонтакте».

 

«Несчастный случай» на «Стрижах»

Алексей Кортнев любит Новосибирск, а Новосибирск любит «Несчастный случай». Хедлайнер нескольких Дней города, известная рок-группа бесплатно выступит на дне рождения микрорайона «Стрижи» в День знаний. За 36 лет творческого пути коллектив воспитал несколько поколений слушателей и подарил российской культуре песни для комедийного шедевра «День выборов», где Алексей Кортнев сыграл лучший собирательный образ российского казачества – Атамана Парамонова. Долгожители ироничного рока исполнят для слушателей новую программу и хиты, включая «Генералы песчаных карьеров».

ÐÐµÐ½Ñ Ð Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¸ÐºÑÐ¾ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ð° Ð¡ÑÑÐ¸Ð¶Ð¸

Группа «Несчастный случай» в день рождения микрорайона «Стрижи»
1 сентября в 20:00, ТЦ «Стрижи» на улице Кубовой, 103\2

 

Кинопремьеры недели:

«Бригада на пенсии»

Изобретённый в Голливуде жанр вестерна не даёт спокойно спать режиссёрам по всему миру. Режиссёр знаменитой «Бригады» и «Дальнобойщиков» Александр Велендинский решил снять свою версию «Хорошего, плохого, злого» – с любимыми актёрами «Улиц разбитых фонарей» и других российских сериалов. По сюжету Моряк, Пахан и Салажонок устраивают перестрелку в 1945-м и всю жизнь думают, что двое других противников погибли – но судьба вновь сводит их в современном Владивостоке. Настоящий «остерн» с глубокими характерами.

 

«Вот это грибы»

Супружеская пара решила отправиться в лес «по грибы», или же просто побродить в тишине природы. В лесу герои игривого фильма ужасов «Коко-ди Коко-да» попадают в руки артистов бродячего цирка – злобных клоунов, которые любят плохо шутить. Люди искусства делают из невинного трипа замкнутый круг и заставляют супругов плясать по арене испытаний под дудочку безумного воображения. Злой кот тоже в деле.

 

«Ириски на батарейках»

Французская электронная сцена подарила миру уникальный дуэт музыкантов Daft Punk, чьё творчество во многом поменяло электронную музыку в целом. Дуэт Justice пошёл по их стопам – и десять лет назад покорил поклонников хауса и электро по всему миру. Французы не поскупились сделать один из величайших электро-концертов – шоу Woman Worldwide, а одноимённый альбом группы Justice справедливо взял главную музыкальную премию мира – «Грэмми-2019». Iris: A Space Opera by Justice – адаптированная версия известного шоу, которое обещает космический полёт в мир технологий будущего.

 

Также на выходных:

  • 30 августа. Драма «Воин» от «Первого театра». Дом Актёра, Серебренниковская, 35. Начало в 19:00.

Фотографии с сайта 1-teatr.ru

  • 30 августа. Тяжёлый рок от группы Never Dies в «Питерском дворике». Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 20:00.

  • 30 августа. Girls! Play! Please! Пять девушек-диджеев на вечеринке электронной музыки. Бар The Rooks, Коммунистическая, 45. Начало в 22:00. 
  • 31 августа. Лекция об ошибках продвижения в Instagram от руководителя «Ё-маркетинг». «Ситицентр», бар «Поток», улица Депутатская, 46. Начало в 19:00.
  • 1 сентября. Theatre HD: «Ромео и Джульетта».

Киноверсия знаменитой оперы в кинотеатре «Победа», Ленина, 7. Начало в 15:00.

 

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: экология музыка театры концерты кино

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ХК «Сибирь» продал все билеты на первый матч

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Отряд прекрасных амазонок шокировал селян под Новосибирском

сегодня 17:27 Культура 0 Коммент.

Минтранс заказал проект новой системы защиты аэропортов от птиц

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников: Новосибирская область поддержит создание математического центра мирового уровня на базе Института математики имени Соболева СО РАН и НГУ

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

Священники Сибири пытаются вылечить рак святой водой

сегодня 16:42 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске появится спортивно-оздоровительный комплекс под патронажем Фетисова

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников поручил построить вертолётные площадки для санавиации в каждом районе

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отпустили за 200 тысяч

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Голубоглазая девушка-подросток пропала в Новосибирске

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские парни станцевали стрип на главной площади города

сегодня 14:49 Афиша 0 Коммент.

Губернатор-коммунист не выполнил поручения президента: начата доследственная проверка

сегодня 14:28 Политика 0 Коммент.

Живы и здоровы: найдены пропавшие в тайге пенсионер с внуком

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск уступил Бердску в рейтинге самых чистых городов

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

Экс-директора новосибирского Биотехнопарка задержали за взятку

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Сибирячку возмутила камера в примерочной магазина

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Видео: новосибирские врачи бросили пациентов ради распродажи йогурта

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Поиски пенсионера и ребёнка в тайге: обнаружены машина и следы

сегодня 12:24 Общество 0 Коммент.

Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Две крепких сибирячки удержали опасного преступника

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.08.2019

События выходных: первый снег и трио фестивалей

Как...

Читать далее
Image
16.08.2019

События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...

Читать далее

Новости по теме

«Посади своё дерево»: новосибирские музыканты высадят сирень в сквере за Оперным сегодня 09:15 Опасные химикаты испортили плодородную землю в Сибири вчера 14:07 Солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева вчера 11:34 «Сиреневый платок для Оперного» – какие деревья будут на акции «Посади своё дерево» 28.08.2019 «Несчастный случай» дважды бесплатно выступит в Новосибирске в сентябре 28.08.2019

Популярное

Image

«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не усту...

Image

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосиби...

Image

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы...

Image

Линейки вернули 1 сентября после протеста родителей в Бердске

Image

«Ходи и оглядывайся»: новосибирцу угрожают после скандала с берем...

Image

Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

Image

Новосибирец превратил ванную в сауну и проиграл соседям в суде

Image

Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

Image

Самолёт новосибирских разработчиков может заменить легендарный «к...

Image

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

Image

Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

Image

Камень вдвое дороже золота открыли учёные в Сибири

Image

Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для...