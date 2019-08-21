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Явка о взятке в Биотехнопарке

Бывшему директору управляющей компании инновационного кластера грозит долгий тюремный срок
Рубрика: экономика

02.09.2019 15:01

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта btp-nso.ru

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту получения взятки на 2,5 миллиона рублей в отношении экс-директора УК Биотехнопарка Владимира Кожевникова. Уволенному в 2018 топ-менеджеру госпредприятия грозит до 15 лет тюрьмы. Сиб.фм публикует материал Центра деловой жизни о развитии коррупционной истории.

Управляющая компания Биотехнопарка в Кольцове подконтрольна областным властям. В начале 2018 года депутаты Законодательного собрания, основываясь на выводах Контрольно-счётной палаты, жёстко поставили вопрос о целесообразности бюджетной поддержки предприятия на фоне сомнений в финансовой эффективности и перспективах. Комиссия под руководством первого вице-премьера Владимира Знаткова взялась проверять финансово-хозяйственную деятельность предприятия. По итогам ревизии последовали оргвыводы – Владимир Кожевников, проработавший директором УК с 2014 года, был уволен в прошлом июне.

В то время материалами проверки КСП уже занимались правоохранительные органы. По инициативе общественника Владимира Кириллова полиция провела доследственную проверку законности использования бюджетных средств. «Из рассекреченных и представленных результатов оперативно-розыскных мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров директора ООО "МедХолдингГрупп" Франк Татьяны Станиславовны установлено, что к возможному хищению бюджетных денежных средств мошенническим путем, выделенных АО "УК "Биотехнопарк" для оснащения лаборатории, имеют непосредственное отношение генеральный директор АО "УК "Биотехнопарк" Кожевников В. Н. и директор ООО "Биотехнопарк-эксперт" Гутова Елена Александровна. Таким образом, в действиях Кожевникова В. Н., Гутовой Е. А., Франк Т. С., возможно, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ», – написано в постановлении, подписанном 27 июля 2018 года и переданном по итогам проверки из полиции в Следственный комитет.

9 октября 2018 года СК возбудил дело в отношении Франк и неустановленных лиц по статье за мошенничество в особо крупном размере. Поводом стал контракт на поставку оборудования и материалов для опытно-производственного участка твёрдых и жидких лекарственных форм на 104,316 млн рублей, заключённый в ноябре 2015 года УК «Биотехнопарк» в лице гендиректора Владимира Кожевникова и ООО «МедХолдингГрупп» в лице Татьяны Франк. Договор подписали без конкурса, как с единственным поставщиком.

13 июня 2019 года в СК подписано постановление – признать УК «Биотехнопарк» потерпевшим по вышеупомянутому делу. По версии следствия, изложенной в постановлении, Франк необоснованно увеличила торговые надбавки для части оборудования, включив в стоимость сервисную поддержку на 605 тысяч рублей, не предусмотренную договором. Следствие решило, что указанным преступлением УК «Биотехнопарк» причинён существенный имущественный ущерб.

На этом фоне 4 июля был в плановом порядке переизбран совет директоров УК «Биотехнопарк». Председателем остался депутат заксобрания Глеб Поповцев. В марте он досрочно сменил в этом кресле основателя Биотехнопарка Андрея Бекарева, который, как и обещал, не стал претендовать на продолжение работы в проекте. Чуть позже директором УК был назначен Александр Иванов, до того работавший в Агентстве инвестиционного развития, а ранее в Следственном комитете.

У Биотехнопарка, как мы и предсказывали, июньский поворот в развитии событий стал не последним в уголовной истории. 29 августа СУ СК по Новосибирской области возбудило дела в отношении Кожевникова и его знакомого Павла Шелеметьева. Первому вменили часть 6 статьи 290 УК – получение взятки должностным лицом по предварительному сговору группы лиц в особо крупном размере, второму – часть 4 статьи 291– дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору.

Поводом для возбуждения дел стала явка с повинной одного из фигурантов – Татьяны Франк. В новой обвинительной редакции история того самого контракта на поставку оборудования на 104,316 млн рублей выглядит иначе. Из постановления о возбуждении дел следует, что Кожевников якобы замыслил в 2015-2016 годах получить через посредника взятку за собственное попустительство при приёмке оборудования, поставленного компанией «МедХолдингГрупп», подконтрольной Франк. С этой целью экс-директор УК обратился к своему знакомому Шелеметьеву, предложив выступить посредником и получить от Франк деньги на счёт своей подконтрольной организации. Согласившись, Шелеметьев привлёк директора ООО «Бастион» Зуева для перечисления и последующего перевода денег на счета неких других организаций.

Следствие считает, что в начале февраля 2016 года Кожевников предложил Франк перечислить не менее 2,5 млн на счёт организации, который ей сообщит Шелеметьев. Реквизиты и счета на 1 633 750 и 1 032 608 рублей за оплату строительных материалов ООО «Бастион» поступили по электронной почте с ящика, который якобы использовал Шелеметьев. Первый счёт Франк оплатила в феврале 2016 года, второй в августе. Таким образом, считает следствие, Кожевников получил от Франк через Шелеметьева взятку в особо крупном размере за попустительство по службе при приёмке оборудования от «МедХолдингГрупп».

Мера пресечения для фигурантов пока неизвестна: на момент написания статьи с ними велись следственные действия. Если в первом деле по Биотехнопарку Франк была основным фигурантом, то в новом она стала ключевым свидетелем обвинения. Вероятно, статус предпринимательницы, взявшейся вдруг активно сотрудничать со следствием, в первом деле может измениться. Взяточничество очень жёсткая статья. Кожевникову грозит штраф от 80 до 100-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет. Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе также рассматривается УК как серьёзное преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.

Теги: технологии преступность чиновники коррупция Биотехнопарк

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