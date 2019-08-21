«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снять хоккейное заклятье

Фотографии с сайта hcsibir.ru

ХК «Сибирь» три года подряд останавливался в шаге от попадания в плей-офф, а многотысячная армия болельщиков раз за разом разочаровывалась в тренерах, хоккеистах и вообще в игре любимой команды. Новый сезон – шанс прервать череду неудач и положить конец шуткам о «вечно девятых». Успех в дебютном матче сезона – случайность или повод для оптимизма? Ситуацию проанализировал спортивный обозреватель Сиб.фм.

Давать прогнозы – дело неблагодарное, скажет любой, кто хоть раз пытался и не угадал. Особенно когда дело касается такого вида спорта, как хоккей, да ещё и в КХЛ. Ведь результат в турнирной таблице зависит от десятков команд. В каждой множество игроков, которые по ходу чемпионата могут терять и набирать форму, конфликтовать друг с другом, тренерами или банально переживать периоды неудач. Разобраться, кому и что светит к весне – в конце сезона, – в такой многосоставной схеме почти невозможно, но мы попытаемся.

Состав

Первое, по чему судят о перспективах любой команды в любом виде спорта, это подбор игроков – так что начнём с него. «Сибирь сохранила своих лидеров» – эта фраза, редко применимая к новосибирской команде в межсезонье, этим летом актуальна как никогда. Ушедшие иностранцы, очевидно, результат команды не обеспечивали. Легионеры Карон, Принс и Тейлор не были стабильны и совершенно не выделялись на фоне отечественных мастеров клюшки. Жильбер Брюле – исполнитель другого уровня, но явно имел проблемы с мотивацией и не выкладывался на 100 процентов. Ушедшие игроки с российским паспортом? Уверен, мало кто из поклонников сибиряков сожалеет о потере Климонтова или Пешехонова, а многие даже не заметят их отсутствия. Особняком стоит контракт воспитанника «Сибири» Максима Игнатовича с «Нефтехимиком» – но минувший сезон защитник провёл не лучшим образом, став одним из главных объектов критики, и в таких условиях, очевидно, и сам чувствовал дискомфорт. Так что смена обстановки – то, что нужно для перезагрузки карьеры.

При этом в составе остались и ярко сверкнувший вчерашний юниор Михайлов, и проведшие лучшие сезоны в карьере Саюстов с Романцевым. В строю и с капитанской нашивкой лидер обороны Логинов, остался в родном клубе и любимец болельщиков Миловзоров. В этом же ряду, безусловно, должна быть и фамилия Демидова, но травма, полученная на сборах, надолго вычеркнула креативного защитника из игры, так что помочь «Сибири» Николай сможет не скоро.

Александр Логинов

Усиливалась для выполнения задачи на сезон Сибирь последовательно, точечно и с умом. На позицию номер один подъехал так и не прижившийся за океаном, но ярко сверкавший в составе «Витязя» Харри Сятери. Финн должен надёжно закрыть вратарский вопрос в клубе, заодно замотивировав на конкуренцию и притормозившего в своём росте Алексея Красикова.

Харри Сятери

Ударная связка из «Нефтехимика» Пуустинен-Руохомаа здорово проявила себя в минувшем сезоне в Нижнекамске, а Пуустинен и вовсе стал участником «матча звёзд» КХЛ. Вместе с уже имеющимся в Новосибирске Юккой Пелтола финны должны составить ярко выраженное первое звено, при этом не провальное с точки зрения игры в обороне – отрабатывать в защите эти парни тоже умеют.

Из отечественных игроков атаку Сибири пополнили экс-автомобилисты Чесалин и Торченюк – первый давно перерос Высшую лигу и имеет за плечами солидный опыт, да и в КХЛ не терялся. Например, на счету новобранца новосибирской команды есть хет-трик в ворота «Витязя» в минувшем сезоне. Торченюк – яркий форвард, карьеру которого притормозила травма, полученная на сборах прошлым летом. В Новосибирске с такими игроками умеют работать.

Кроме того, из «Автомобилиста» в столицу Сибири перебрался и защитник Николай Тимашов – цепкий, агрессивный и качественный игрок. Может, новобранец не слишком ярко действует у чужих ворот, но в обороне такой хоккеист необходим каждой команде.

Ещё двое новобранцев-защитников, Ярослав Хабаров и Андрей Ермаков. Воспитанник магнитогорского хоккея – двукратный обладатель Кубка Гагарина, что уже говорит о его уровне. Правда, минувший сезон Хабаров провёл без контракта, поддерживая форму в любительских лигах. Так что его текущее состояние – пока загадка. Зато приход Ермакова в Новосибирск однозначно порадовал и клуб, и болельщиков, и самого игрока. Пленник резерва ЦСКА уже произвёл фурор в свой первый приход в Сибирь, сходу проявив свои атакующие навыки, отыграв сверхрезультативно. Так что теперь в Новосибирске ждут продолжения банкета.

Юрки Йокипакка

Ну и заключительное приобретение. Юрки Йокипакка – пятый финн в составе Сибири, подписанный под занавес предсезонки. Его приход был оформлен странным образом. Еще пару недель назад легионерское место в защите занимал Сэм Лофквист, но американец, заключивший контракт ещё в мае, наигрывался в состав всё лето, но внезапно был отвергнут. В клубе уверяют, что исключительно по спортивным соображениям. Впрочем, вряд ли эта ситуация может повлиять на микроклимат в команде, так что в сухом остатке «Сибирь» приобрела изобретательного спортсмена для организации выхода из обороны и поддержки атак. Кроме того, на стороне защитника – опыт игры в НХЛ и хорошая статистика в континентальной хоккейной лиге. Вопрос – в какой форме будет к началу сезона финн, пропустивший сборы с командой.

Предсезонная подготовка

Со стороны оценить работу в межсезонье практически невозможно – болельщики видят лишь контрольные матчи, но они никогда не могут дать точного представления о форме команды. Тем более учитывая длительный сезон и все нюансы, которые отрабатываются летом. Матчи в европейской части предсезонки «Сибирь» провела против клубов иного уровня, одерживала победы, уступив лишь еще одной команде КХЛ – «Йокериту». Турнир Ромазана в Магнитогорске, напротив, по результату получился безрадостным, включив в себя разгром 0:6 от хозяев. Но главное, что мы знаем о сборах команды, это не счёт на табло в товарищеских матчах, а слова капитана, Александра Логинова. Он сказал, что предсезонка этим летом была намного тяжелее, чем в прошлом году. Памятуя о провале на старте того сезона, можно надеяться, что кардинально иная подготовка может привести и к противоположному результату.

Тренерский штаб

Николай Заварухин – человек, которого в Новосибирске ждали. Несмотря на дебют в роли главного тренера на уровне КХЛ, в нашем городе представитель хоккейной династии Заварухиных оставил яркий след в качестве наставника молодёжной команды – сначала впервые обеспечив выход «Сибирских снайперов» в плей-офф, а затем и вовсе завоевав бронзу молодёжной лиги. Николай Николаевич всю жизнь в хоккее, не один сезон в КХЛ работал в тренерском штабе «Нефтехимика» и «Автомобилиста» и сам давно созрел для дебюта в новом статусе.

Естественно, что вместе с новым главным в «Сибирь» пришли и другие специалисты. Ассистент Олег Ореховский. Тренер по физподготовке, работа которого будет видна в первую очередь, Алексей Рябков. И новый человек, а точнее первый представитель новой должности в Новосибирске, – тренер-аналитик Вячеслав Гусов. Появление специалиста, отдельно отвечающего за видеоразборы, – шаг в современность, который показывает, что Сибирь не отстаёт от ведущих клубов лиги в плане методов работы тренерского штаба.

Соперники

Вот тут-то и кроется главный очевидный минус в перспективах Сибири. В грядущем сезоне новосибирцы будут выступать в непривычном для себя дивизионе Харламова. Это значит – большее число матчей с такими клубами, как «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист», «Трактор» и «Нефтехимик». Напомним, раньше соперниками по дивизиону у Сибири были «Амур», «Адмирал», «Куньлунь», «Барыс» и «Авангард». Что называется, почувствуйте разницу. Наиболее близкими по силам для сибиряков из нынешних конкурентов видятся «Трактор» и «Нефтехимик» – челябинцев мы уже видели на турнире Ромазана – команда явно неприятная, да ещё и под руководством Петериса Скудры – известного мотиватора и сторонника максимально плотного хоккея. Нижнекамский клуб в первом туре уже успел обыграть минское «Динамо» и, с неплохим, пусть и не слишком глубоким составом, наверняка сможет покусать любого соперника.

Вообще по предсезонным раскладам на Востоке складывается очень ровная ситуация, когда почти каждый клуб в отдельно взятом матче имеет шансы набрать очки с любым соперником – в роли аутсайдеров можно предположить лишь дальневосточные клубы, да и то в случае «Сибири» серьёзно стоит подходить к каждому сопернику.

Прогноз

Учитывая колоссальную, а главное последовательную и системную работу, проделанную в клубе в это межсезонье, перемены в команде выглядят перспективно и сулят позитив. Тем более учитывая реконструкцию домашней площадки с переходом на финский формат – судя по всему, в «Сибири» рассчитывают строить модель игры в домашних матчах и с учётом этого фактора. Агрессивно, плотно и быстро.

Важнейшим отрезком чемпионата станет его начальный этап. Об этом говорили и главный тренер Николай Заварухин, и генеральный директор Кирилл Фастовский – обжёгшись на провальном старте в прошлом году, в Новосибирске рассчитывают теперь на диаметрально противоположный результат. Сразу осенью создать запас очков – то, о чём в команде говорят вслух.

Главное ощущение от нынешнего межсезонья: в «Сибири» постарались избавиться от любых внутренних факторов риска и подводных камней, сделав ставку на то, что точно должно сработать – и легионеры с опытом в КХЛ, и тренерский штаб, работающий в едином русле.

Не обнадёживают результаты товарищеских матчей с клубами лиги и неприятный трёхлетний опыт поражений под руководством разных тренеров. Кроме того, и многие соперники по конференции межсезонье провели активно. Оценить результат их работы можно будет только в очных матчах.

Тем не менее, оптимизм побеждает. Учитывая домашний старт сезона против вполне удобных «Амура» и «Адмирала», «Сибирь» вполне может добиться поставленных целей и наконец-таки пробиться в плей-офф. Причём даже не с последнего, восьмого места. Называйте меня безудержным романтиком и оптимистом. Но мой прогноз – шестое место в конференции и классный хоккей, по которому так соскучились новосибирские болельщики.



Александр Шерудило

спортивный обозреватель Автор