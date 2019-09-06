Это непередаваемое чувство полного хозяина положения

Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Сибирь Девелопмент»

Почему многие любят Новосибирск? Он по большей части удобный. Проснулся, оделся в костюм супергероя – и полетел свершать великие дела. Вернулся вечером домой довольный, выдохнул: хорошо!

Ещё лучше, когда суперспособностями обладает твой собственный дом. Красивый, технологичный, по уму спланированный, начинённый современными «фишками» и, в идеале, удачно расположенный.

Некоторые застройщики принципиально выбирают для реализации своих проектов именно такие участки. «Располагайтесь удобнее, здесь всё для вас», – словно говорят эти локации.

И это действительно круто.

Принцип работы компании «Сибирь Девелопмент» – строить по СМАРТу. Каждая буква здесь имеет своё значение, и «Р» – как раз расположение.

Цивилизация: здесь и сейчас

Вот, к примеру, Калининский район Новосибирска. Самый молодой, разношёрстный и по большей части «непричёсанный». Здесь, на пересечении улиц Объединения и Богдана Хмельницкого, зарождается «Цивилизация». Так назван строящийся жилой комплекс комфорт-класса, и в это имя вложен конкретный смысл: новые дома здорово прокачают местную «цивилизацию» и в эстетическом, и в инфраструктурном плане, а особенно – в плане комфорта. Ведь домов такого качества и концептуальности Калининский район, пожалуй, пока не видел.

Тут будет всё для людей. Две девятиэтажки расположатся в форме двух букв «П» и закроют двор от посторонних взглядов. Это находка строителей – невысокие по нынешним меркам здания и множество деревьев и кустарников создадут особую атмосферу уюта и покоя. Сам двор будет разумно разделён на места для активных игр детей, спортивные площадки и места отдыха. Каждый найдёт что-то себе по душе.

ЖК «Цивилизация»

«Мы решили взять участок площадью 4,8 гектара и создать на нём классное пространство для жизни. Внутреннюю территорию комплекса специально запроектировали очень просторной – чтобы места хватило всем и двор был полноценной составляющей "Цивилизации", её системообразующей частью.

Главным приоритетом в этом проекте для нас стал комфорт жителей, чтобы у них всё было, как говорится, под рукой.

Поэтому в каждом из восьми подъездов наших девятиэтажек мы сделали просторные вестибюли и колясочные. Первые этажи зданий отвели под магазины, кафе и заведения сферы обслуживания. Да, так сегодня делают многие, но мы пошли дальше и решились вынести на обсуждение с потенциальными жителями формат и назначение всей инфраструктуры комплекса. Люди включатся в процесс обсуждения, какие услуги они хотят получать, буквально не выходя из дома. Прачечные, химчистки, ателье, ветклиники, детские кружки или клубы по интересам.

«Здесь и сейчас» – слоган «Цивилизации». Это значит, что можно не уезжать за покупками или развлечениями в «цивильные места» – всё уже тут, на месте, под рукой.

Кроме собственной инфраструктуры, в шаговой доступности есть две школы, два детских сада, парк «Сосновый бор», детский оздоровительный центр с бассейном. Идеальный вариант для семей с детьми. Для взрослых имеются фитнес-клубы, «качалки» и салоны красоты в изобилии.

Закупаться продуктами и товарами – это в ТРЦ «Голден Парк» с любимым Ашаном, гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен», ТЦ «Колорлон» и массу сетевых магазинов.

ЖК «Цивилизация» появится в 200 метрах от улицы Богдана Хмельницкого, центральной артерии Калининского района. Отсюда на общественном транспорте можно без пересадок попасть практически в любую точку города: к ближайшей остановке приписан 21 маршрут.

Для автомобилистов (к их услугам, кстати, большая бесплатная наземная парковка в комплексе) цифры другие, тоже убедительные. До ПКиО «Сосновый бор» – 5 минут, до ТРЦ «Голден Парк» и «Ашана» – 8 минут. До станции метро «Заельцовская» чуть подольше, около 20 минут. Зато по пути будут ДК «Горького», бассейн «Нептун» и ЛДС «Сибирь», и вообще вся прекрасная Богданка.

Из «Цивилизации» будет удобно стартовать по своим делам, а вечером – с удовольствием возвращаться домой. Превосходный дом для городских супергероев.

А можно и вообще никуда не ездить. Собственно говоря, застройщик ориентируется в основном на жителей Калининского района, которые привыкли жить и работать здесь, но хотели бы сменить свой старый дом на современный и суперкомфортный.

«Прекрасное должно быть величаво»

Как сказал А. С. Пушкин – классик и наше всё. Жилой комплекс бизнес-класса Classic строится в 700 метрах от станции метро Заельцовская. 5 минут ходьбы от Красного проспекта, 10 – от метро: с расположением у этого дома – полный порядок. Согласно разрешению на строительство, ЖК Classic располагается именно на улице Красный проспект – но немного в его глубине, так, что до всего близко, но не слышно уличного шума, а глаз радуют утопающие в зелени дворы. Респектабельный и монументальный, этот дом будет выделяться своей «столичной» архитектурой, продуманным придомовым пространством. Его предназначение – бережно хранить покой и гармонию будущих жильцов.

ЖК Classic

«Это жильё для тех, кому важно душевное равновесие. Дом неслучайно назван Classic – ведь "классический" в том числе значит "стремящийся к спокойствию, порядку, чёткости, мере и гармонии". Здесь удобнейший "выход в город" сочетается с возможностью полноценного отдыха. Также тут будет огромный великолепный двор. Мы запланировали масштабное озеленение, несколько просторных современных игровых и спортивных площадок с безопасным покрытием. Парковка на 227 мест станет бесплатной для жителей комплекса. От двора мы её отделим, концепция "двор без машин" распространяется на все наши жилые комплексы», – рассказал застройщик.

В шаговой доступности есть несколько торговых комплексов, муниципальная поликлиника, больница, два дома культуры и образовательные учреждения для всех возрастов – школы, гимназия, детские сады и вузы, кафе и пекарни. Аллея Ветеранов посередине «тихого» Красного проспекта специально создана для неспешных долгих прогулок, а Тимирязевский сквер отлично подходит для семейного отдыха на природе. Новосибирский зоопарк тоже рядом, до него можно дойти за четверть часа. Транспортная развязка одна из самых удобных в Новосибирске: и до центра города, и за город – вопрос нескольких минут.

В общем, вся богатая инфраструктура площади Калинина в полном распоряжении жителей ЖК Classic.

Для комфортной семейной жизни

А вот – ЖК «Заельцовский», бизнес-класс, любимец публики – и всей компании «Сибирь Девелопмент» (многие её сотрудники, кстати, выбрали для себя квартиры именно здесь). Этот красавец уже сдан. В продаже осталось лишь несколько квартир, что неудивительно: жилые комплексы такого класса и расположенные настолько удачно являются для Новосибирска штучным товаром и настоящим сокровищем.

ЖК «Заельцовский»

«Под каждый объект мы формируем свою идею, которая должна людей заинтересовать. При этом мы стараемся не навязывать своё видение, а гармонично включить нашу концепцию в уже сложившуюся среду – то есть дать людям то, что они хотят именно здесь, в конкретном месте – такой наш главный принцип», – отмечают в «Сибирь Девелопмент».

Недалеко от комплекса находятся зоопарк, дендрарий, Тимирязевский сквер, ТЦ «Ройял Парк». Эта часть Заельцовского района отличается развитой транспортной инфраструктурой, а до метро идти минут пять.

«Супер дом. Свой двор, своя парковка. Всё рядом», – вот такой ёмкий комментарий на ЖК «Заельцовский» размещён в 2ГИС 14 апреля 2019 года.

Положение обязывает

Жилой комплекс премиум-класса Prime House известен многим новосибирцам – устремлённую в небо футуристическую стеклянную башню на площади Кондратюка заметно сразу. Новостройка расположена в «месте силы» Новосибирска – на славной своей историей площади Кондратюка. В первой половине прошлого века здесь был сад «Альгамбра» — центр культурного притяжения горожан. К осени этого года строители воссоздадут его в виде сквера. Да, у ЖК Prime House будет уникальная прогулочная территория.

ЖК Prime House

Также рядом с комплексом находятся Центральный парк и Нарымский сквер. До станций метро «Красный проспект», «Площадь Ленина» и «Площадь Гарина-Михайловского» мешком минут 5-10. Здесь рядом всё – школы, бассейны, стадион, учреждения культуры, здравоохранения и прочее.

Это самый центр города и пересечение его основных магистралей. Весь Новосибирск для жителей Prime House как на ладони.

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В стремительно развивающемся Новосибирске находить удачные места для новых жилых комплексов всё сложнее. Поэтому многие игроки рынка уходят на периферию города или осваивают труднодоступные территории. Однако примеры «Цивилизации», Classic, «Заельцовского» и Prime House подтверждают: новостройки с действительно удачным расположением от «Сибирь Девелопмент» продолжат появляться.



Михаил Глотов

журналист Автор