События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пропустить выборы и напугать себя как следует: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм

Новосибирск проводил лето и встретил новый учебный год под робкие осенние дожди. На прошлой неделе горожане сажали деревья в сквере за оперным вместе с Сиб.фм, а теперь готовятся посадить в кресло мэра Новосибирска одного из 15 кандидатов на следующие пять лет. Театры начинают открывать новый сезон, а торговцы обувью – заставлять женщин мечтать о новых сапогах. Самые интересные концерты, пьесы и кинопремьеры – в афише выходных от Сиб.фм.

В пятницу:

Чики и каблуки

Обувь – это культ для всех поколений: молодёжь готова драться за редкие кроссовки, дамы постарше «воспламеняются» при виде сапогов, а седовласые мужчины берегут ботинки, как личный Грааль. Ежегодная выставка обуви и кожгалантереи обещает 120 торговых марок из 20 стран Европы и Азии по специальным ценам, мастер-классы от известных стилистов и штучные проекты дизайнеров. Главные «сапожники» Новосибирска пригласят власти за круглый стол, а посетителей – на бесплатный Международный турнир по боулингу. На входе работают металлодетекторы, а сотрудники службы безопасности уберегут фанаток моды и ярых поклонниц «каблука» от конфликтов.

фотография с сайта novosibexpo.ru

Выставка «SHOESSTAR-Сибирь» в «Новосибирск Экспоцентре», улица 2-я Станционная, 104

6 сентября с 11:00 до 20:00

Любовь и пицца

Большинство новосибирцев пробовали «Манхэттен» на вкус, но только в меню некогда популярной сети New York Pizza. Признанный гений авторского кино Вуди Аллен снял фильм «Манхэттен» о Нью-Йорке, любви, изменах, кризисе 40 лет и джазе. Фильм – любовное послание «Большому яблоку» от эгоцентричных и ироничных интеллектуалов, наполненное иронией диалогов и хорошо прописанными героями. Специальный предпрокатный показ фильма Вуди Аллена «Манхэттен» представит кинокритик Максим Селезнёв.

Премьера фильм «Манхэттен» в кинотеатре «Победа», Ленина, 7

6 сентября в 19:00

В субботу:

День зловещей тишины

День перед выборами всегда объявляют «днём тишины», когда запрещена любая агитация. Так совпало, что в субботу в Новосибирск приезжает японский композитор Акира Ямаока, известный всему миру как автор музыки к знаменитой игре в жанре «хоррор» Silent Hill 2.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/1693098/track/15494746">One More Soul to the Call</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/204625">Akira Yamaoka</a> на Яндекс.Музыке

«Кружева из электроники и гитар, переплетающиеся с завораживающим ритмическим рисунком манят за собой, а печальная и величественная оркестровая палитра сменяется тяжёлым роком», – обещают организаторы концерта. 51-летний мультиинструменталист определяет свой творческий путь так: «Моя теория такова: есть три вещи, способные погубить вашу жизнь: женщины, деньги и видеоигры. Что поделать, но я безумно люблю видеоигры».

фотография с сайта podzemka.site

Шоу «Silent Hill 2» от композитора Акиры Ямаоки. 7 сентября в 19:00

Лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161

Чернуха для родины

Театр всё время вынужден бороться с кино – по-честному, без спецэффектов. Мастер психологической женской драмы Василий Сигарев, снявший пугающие и проникновенные фильмы «Волчок» и «Страна Оz», дал текст постановщикам пьесы «Лерка» о жизни обычной девочки в 90-х. «То, что происходит на сцене, оглушает, шокирует и пронзает до глубины души, выворачивая её наизнанку и обнимая с невероятной нежностью», – пишут авторы пьесы театра «Балтийский дом» и привозят киноверсию драмы в Новосибирск. Спектакль представит арт-директор фестиваля «ХАОС» Оксана Ефременко.

Киноверсия спектакля «Лерка» в лекторий-баре «Поток», Депутатская,46

7 сентября, начало в 18.00

В воскресенье:

Выборы мэра Новосибирска

Новосибирск выбирает мэра, победивший кандидат станет уже 50-м градоначальником за всю историю города. Большая часть из 15 человек попала под раздачу неназванного карикатуриста – здесь и «Наполеон в смирительной рубашке», и «новый русский», и «типичный интеллигент», и «авангардный киборг». Утром в воскресенье откроются избирательные участки – наблюдать за выборами можно онлайн. Синоптики прогнозируют безоблачную погоду, а избирком обещает честные выборы. Голосующим на некоторых участках достанутся булочки, но это не точно.

иллюстрация с сайта izbirkom.novo-sibirsk.ru

8 сентября с 09:00 до 20:00

Карта избирательных участков доступна в 2GIS

Конопляное семечко

Новосибирский драматический театр «Глобус» покажет одну из премьер сезона по мотивам известной фантастической повести «Чёрная курица, или Подземные жители». Сюжет постановки московского режиссёра Александра Созонова разворачивается в тоталитарной технократии будущего, где правят искусственный интеллект, жестокость и виртуальная реальность. Дети будущего вынуждены закончить военную школу, чтобы осуществить мечту – победу в Большом телешоу. Мальчик Алёша идет наперекор порядку и спасает от гибели курицу Чернушку. Она превращается в главного министра подземного королевства волшебников, который дарит юному спасителю семечко желаний, в оригинале – «конопляное». Вместе они придумывают вырастить невидимый для государства сад, способный объединять и примирять людей, но вынуждены идти против закона.







Фотографии с сайта globus-nsk.ru

Премьера «Чёрная курица и невидимый сад». Театр «Глобус», улица Каменская, 3

8 сентября в 18:00

Кино на выходных:

Второй срок для клоуна

Демонический персонаж Андреса Мускетти Пеннивайз возвращается через 27 лет. Семейную идиллию бывших жертв нарушает странный телефонный звонок, который объединяет повзрослевших друзей ради выживания. Опять пугающий клоун из канализации готов творить особо тяжкие преступления на экранах кинотеатров в сиквеле «Оно 2».

Сбежавшая королева

Звезда «Елизаветы» и «Властелина Колец» Кейт Бланшетт готова завершить кинокарьеру, пишут таблоиды. 50-летняя актриса играет почти саму себя – у её героини Бернадетт, очаровательной женщины, есть блестящая карьера архитектора, милая дочь, любящий муж, прекрасный дом. В один прекрасный день она сбегает без следа прямо на край света, в поисках себя и неуловимого счастья. Звёзды семейных комедий и бессчётных сериалов Кристен Уиг и Джуди Грир поддержат один из последних фильмов для австралийской «Королевы».

Изя, таки в городе холера

Мастер российского кино Валерий Тодоровский совместил каноническую Одессу 70-х с её курортниками и семейную драму в стиле советского экзистенциального кино. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Начавшийся отдых омрачает холерный карантин, и город закрывают, что для москвича становится настоящим испытанием. Эпидемия вскрывает семейные тайны и приводит к большой запретной любви. И никто в «Одессе» не носит сандалии с носками.

Также на выходных:

6 сентября – День первокурсника СибУПК в лофт-парке «Подземка» . Красный проспект, 161. Начало в 22:00.

в лофт-парке . Красный проспект, 161. Начало в 22:00. 7 сентября – «Много шума из ничего» . Гастроли театра имени Лермонтова с пьесой Шекспира. Театр «Красный Факел» , Ленина, 19. Начало в 18:00.

. Гастроли театра имени Лермонтова с пьесой Шекспира. Театр , Ленина, 19. Начало в 18:00. 8 сентября – Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье . Прямая трансляция боя в кинотеатре «Роял Парка» , Красный проспект,101. Начало в 01:00, в ночь с 7 на 8 сентября.

против . Прямая трансляция боя в кинотеатре , Красный проспект,101. Начало в 01:00, в ночь с 7 на 8 сентября. 8 сентября – «Акхрам Хан:Жизель» . Видеоверсия знаменитого балета в современной постановке. Центр культуры и отдыха «Победа» , Ленина, 7. Начало в 12:45.

. Видеоверсия знаменитого балета в современной постановке. Центр культуры и отдыха , Ленина, 7. Начало в 12:45. 8 сентября – «День Кореи: где традиции встречают современность». Фестиваль поклонников k-pop в ТРЦ «Галерея Новосибирск», Гоголя, 13. С 10:00 до 22:00.



Никита Манько

журналист Автор