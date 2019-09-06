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С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби
Рубрика: общество

09.09.2019 16:13

Фотографии Константина Стремоусова

Экологическую акцию под Бугринским мостом провели в Новосибирске; партнёрами акции стали участники «Зелёной дружины» СГК и экологи движения «Чистый берег».

В субботу на берег Оби под Бугринским мостом хлынул народ. Новосибирцы пришли не отдыхать, а работать. Совместными усилиями экологическое движение «Чистый берег» и «Зелёная дружина» Сибирской генерирующей компании решили провести семейное мероприятие – очистить несколько километров береговой линии от скопившегося мусора. На анонс в соцсетях откликнулись неравнодушные горожане, у многих это был первый опыт участия в таком мероприятии.

Получилась уборка и праздник одновременно. На сцене для участников экологического субботника играл Dj AIR Shock. 

Люди приходили семьями, приводили с собой друзей и даже домашних животных. Лабрадор Мишель стала настоящей звездой мероприятия. Вместе с хозяевами она собирала мусор. Особенно ей удавалось находить пластиковые бутылки.

Светлана, узнав об акции, решила прийти на берег вместе с дочерью Ульяной. Копаться в мусоре, конечно, неприятно, поделилась женщина, но когда видишь результат работы – чистый берег – на душе становится хорошо и светло.

«Люди очень странно относятся к экологии. Не понимаю, почему жители Новосибирска, которые приезжают отдыхать в это прекрасное место, не могут увезти за собой мусор?

Что может быть проще? Сложил в пакет и увёз до ближайшей мусорной площадки»,

– рассказала свои ощущения Светлана.

Руководители молодёжного совета СГК Вячеслав и Ольга тоже пришли на берег Оби.

«Не думайте, что мы пришли только потому, что состоим в молодёжном совете. Мы пришли, так сказать, по зову сердца. Страшно смотреть по сторонам. Как людям воспитание позволяет вести себя таким образом?» – сокрушаются Слава и Оля.

По итогам акции добровольные экологи собрали почти адское количество мусора – 656 мешков. Большое число получилось отчасти потому, что мероприятие провели в форме конкурса. Собравшиеся разбились на команды и регистрировали в пункте приёма мусора каждый собранный мешок. Как рассказала учётчица Ольга, несмотря на засилье пластика, с берега добровольные экологи чаще всего приносили стекло и металл. Больше всего – брошенные разломанные мангалы.

Кстати, организаторы мероприятия предложили участникам покреативить и найти самую необычную мусорную находку. В числе прочего люди приносили огромный кусок металлического каната, остатки кресел, деревянные поддоны. Но победителем стал ржавый столб с дорожными знаками, который нашли в кустах на берегу.

Хочется отметить, с каким рвением дети помогали родителям. Вооружившись перчатками и мешками, собирали пластиковые и стеклянные бутылки, остатки еды, которые отдыхающие «заботливо» побросали на берегу.

Организаторы акции позаботились и о самых маленьких. Для тех детей, которые в силу возраста ещё не могут помогать взрослым, организовали «детский сад на берегу». Здесь ребята играли в интеллектуальные и подвижные игры, мастерили открытки для своих родителей.

По итогам акции организаторы определили трёх победителей: команды, которые собрали больше всего мусора. На первое место вышли добровольные экологи, которым удалось принести на пункт приёма мусора 17 набитых мешков. Все победители получили призы от СГК и спонсоров «Чистого берега».

Напоминать о том, что на берегу прошла экологическая акция, будет теперь не только чистота, но и новый арт-объект. Художник-граффитист Миша Мак из арт-группы Taknado нарисовал плакат с посылом к отдыхающим о необходимости соблюдать чистоту.

После окончания мероприятия организаторы пригласили всех участников отведать вкуснейшего плова, пирогов и горячего чая.

И, конечно же, сделали общее фото на память.

Весь собранный мусор с берега, безусловно, увезли. Для этого на площадку вызвали несколько мусоровозов.

Участникам акции настолько понравилась идея проведения экологических субботников, что организаторы уже подумывают над новой акцией в новом месте.

 

Автор
Татьяна Картавых
журналист
Автор
Татьяна Картавых
журналист
Теги: экология Новосибирская область СГК субботник

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