В Новосибирске открылся современный логистический комплекс торговой сети «Пятёрочка»

Х5 Retail Group открыла под Новосибирском распределительный центр, который будет обеспечивать продуктами все магазины торговой сети «Пятёрочка», расположенные в Сибирском федеральном округе

Фотографии Сиб.фм и X5 Retail Group

6 сентября в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области состоялась торжественная церемония открытия распределительного центра (РЦ) торговой сети «Пятёрочка», входящей в состав X5 Retail Group. Какие новые перспективы он открывает для крупнейшей розничной компании страны, для региона и для его жителей – об этом в материале Сиб.фм.

Палета с гигантской красной «пятёркой», водружённая во время церемонии открытия на самый верхний ярус, оказалась действительно символической. Ниже на полках уже лежат тонны различной продукции. Гигантский склад постепенно заполняется.





В феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Агентство инвестиционного развития Новосибирской области подписало с Х5 Retail Group соглашение о строительстве распределительного центра для торговой сети «Пятёрочка». Спустя всего полгода дело дошло до разрезания красной ленточки. Для региона это не просто очередной резидент в растущем Промышленно-логистическом парке.

«Спасибо за социально-ответственную политику, за создание новых рабочих мест. В компании уже сейчас трудятся в торговой сети около 2000 человек, благодаря этому РЦ создано более 500 рабочих мест с хорошей средней заработной платой», – подчеркнул важность проекта во время торжественной церемонии заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Площадь нового комплекса 38,5 тысячи квадратных метров. Территория поделена на восемь зон для разных видов продукции: сухих, скоропортящихся, охлаждённых и замороженных. Среди них уникальный комплекс газации бананов, в котором прибывшие из-за океана плоды дозревают, приобретая привычный жёлтый цвет и естественную сладость. Также имеется отдельная холодильная камера для икры, в которой предусмотрен оптимальный температурный режим для хранения деликатеса.

Каждые сутки здесь смогут обрабатывать по 5 тысяч тонн грузов и обеспечивать товаром 1200 торговых точек. Территория охвата – восемь регионов. Вся Западная Сибирь: от Омской области до Красноярского края, от Томской области до Республики Алтай. Здесь у «Пятёрочки» пока более 600 магазинов в 135 населенных пунктах. До конца года планируется открыть ещё сотню.

«У нас большие планы по развитию в Сибирском федеральном округе. Имеющиеся логистические мощности уже не позволяли нам сохранять заданный темп. Поэтому было принято решение открывать новый логистический комплекс, который позволит нам органично развиваться в этом регионе», – объясняет исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» Алексей Дроботай.

Если логистические цепочки – это кровеносная система ритейла, то распределительные центры – это сердце. Мотор, который разгоняет кровь по всему организму. И теперь можно без преувеличения говорить – у «Пятёрочки» действительно большое сердце.

«Распределительный центр – это возможность быть эффективными во взаимоотношениях с нашими партнёрами. Это связующее звено, которое обеспечивает короткий путь товаров на полки – от производителей к нашим гостям. Открытие РЦ позволит значительно увеличить долю новосибирских производителей, которая сейчас составляет 20 %. В настоящее время торговая сеть сотрудничает с 62 поставщиками Новосибирской области», – рассказывает директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева.

После выхода на проектную мощность распределительный центр будет обрабатывать товары более чем 700 поставщиков. На долю новосибирских производителей приходится пятая часть продукции сети в регионе. Вектор на сотрудничество с региональными компаниями – осознанная и последовательная позиция ритейлера. Ближе – значит быстрее. Внутри одного региона любая перевозка происходит в течение суток.







Сейчас доля сибирских компаний в целом в «Пятёрочках» по всему федеральному округу – 30 %. И сеть готова увеличивать эту цифру. Для местных производителей такая широкая сеть – возможность получить большой и стабильный рынок сбыта, расширить географию своих продаж. Это выгодно и покупателям, потому что конкуренция заставляет производителей постоянно поддерживать доступные цены и высокое качество. Иначе на их место в любой момент может прийти кто-нибудь другой.



Кирилл Полиенко

главный редактор Сиб.фм Автор