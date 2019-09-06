События выходных: модели на рынке и демоны в метро

Как не проспать выходные и культурно сходить на рынок

Коллаж Сиб.фм

Улицы Новосибирска опустели, деревья начали ржаветь, а резкое ухудшение погоды помешало продолжить осенний карнавал. Тревожную погоду дополнят первый снег и культурное вторжение немцев в рамках масштабного фестиваля «48 часов Новосибирск». Как не проспать выходные и культурно сходить на рынок – в афише событий Сиб.фм.

В пятницу:

Живьем брать демонов

Группа 2RBINA 2RISTA удачно подгадала с датой – концерт аномалии русского рэпа придётся на пятницу, 13-е. В своих клипах музыканты практически переплюнули «ТВ-3» с количеством демонов, мистики и пугающего макияжа, а по количеству ненормативной лексики подбираются к «Ленинграду». Вокалист группы – по совместительству бывший ВДВ-шник и шаман-вуду – Ранис Гайсин вообразил себя Бароном Самеди, гаитянским духом смерти, и обещает выпустить демонов из грустящих о лете рейверов. Для этого придётся спуститься под землю, в бывшее техническое помещение за стенкой с новосибирским метро.

Фотография из сообщества 2RBINA 2RISTA на vk.com

Концерт 2RBINA 2RISTA в лофт-парке «Подземка»

Красный проспект, 163. Начало в 19:00, вход платный

Двое суток по Европам

Открытие фестиваля «48 часов Новосибирск» обещает полный набор для новосибирского любителя современного искусства – приезд европейских художников, странные экспонаты с философским подтекстом и обновлённую галерею в центре Новосибирска. В бывшем ГЦИИ – ныне «ЦК19», откроются выставки «Новое настоящее / Событие присутствия» и превью художественного исследования журнала «Настоящее “Настоящее”». Российско-немецкий проект будто бы сделан на экспорт – но имеет детальную трактовку для обывателя. Подробная программа доступна на сайте фестиваля.

Фотография Dirk Schamuhn

Открытие фестиваля «48 часов Новосибирск». Центр культуры «ЦК19»,

Улица Свердлова, 13, начало в 18:00. Вход свободный

В субботу:

Лебединое озеро

Открытие нового театрального сезона в НОВАТе пройдёт по правилам строгой классики. Михаил Мессерер подошёл к реставрации знаменитой постановки 1956 года Большого театра бережно и привнёс немного современного звучания цифровой эпохи. Премьера любимой по всему миру постановки состоялась 14 мая 2019 года, главные партии белого и чёрного лебедей исполнит заслуженная артистка России Анна Одинцова.











Фотографии с сайта novat.nsk.ru

«Лебединое озеро» в НОВАТе

Красный проспект, 36. Начало в 19:00. Вход платный

Модели на рынке

Молодой новосибирский режиссёр Филипп Крикунов и московский поэт Егор Зайцев решили не отсиживаться в стерильных стенах галерей и на вощёных паркетах театров, устроив пьесу прямо на Центральном рынке Новосибирска. Современные «Зощенко» пытаются шокировать мещан и бьют авангардом по потребительству – например, с помощью дефиле в дизайнерских костюмах из картонных коробок. «Рынок – последнее прибежище хаоса, маргинальность per se, "странное место". Наш проект позволяет этому миру взглянуть на себя со стороны, удивиться и/или ужаснуться своему отражению. Реакция "обитателей рынка" – неизвестная переменная в уравнении хаоса, которую мы ищем», – написали авторы.

Фотография из сообщества «Фестиваль "48 часов Новосибирск"» на vk.com

Перформанс в павильоне Центрального рынка в рамках фестиваля «48 часов Новосибирск»

Улица Мичурина, 12 к6. Начало в 12:00. Вход свободный

В воскресенье:

Прощайте, дорогие старики

Знаменитые на всю Россию куклы Ирины Верхградской повергают некоторых людей в шок и трепет – настолько точно переданы эмоции и проблемы старости в миниатюрах. Популярность Ирины Ивановны точно нельзя назвать «хайпом» на актуальной теме – за плечами мастера более 30 лет работы над авторской техникой и более полутора тысяч реалистичных кукол из склеенной ткани. Сейчас у мастера 1620 работ, многие из которых лишают людей сна из-за своей точности и душевности. Ради этого стоит поехать в Академгородок, несмотря на погоду.

Фотография из сообщества «"Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)» на vk.com

Закрытие выставки «Дорогие мои старики» в Доме учёных СО РАН

Морской проспект, 23. С 10:00 до 19:00. Вход платный

Лысина – не приговор

Дипломированный психолог из Москвы Лина Дианова возвращается в родную Сибирь, чтобы научить людей преодолевать расстояния и снимать «шубы». Девушка учит быть собой с другими, не переедать и не стесняться собственного стиля – даром что побрита наголо и даже набила тату на голове.

Фотография из сообщества «Лина Дианова. Психолог без цензуры» на vk.com

Лекция «Отношения. Как быть собой с другими?». Лекторий-бар «Поток»

Улица Депутатская, 46. Начало в 12:00, вход платный

Кинопремьеры выходных:

Понты и алименты

Главный «рэкетир» российского кино Владимир Вдовиченков, известный по «Бригаде» и «Бумеру», будет расплачиваться за грехи молодости. По сюжету фильма «Дорогой папа» актёр играет успешного владельца ведущей торговой сети Вадима Дюмина, который когда то оформил бизнес на маму, а та сделала наследницей внучку, которую Вадим бросил в двухлетнем возрасте. Обаяние, манипуляции и «понты» отказывают предпринимателю – суровому мужчине придётся полюбить брошенную дочь, немного поплакать и получить «помидором в лицо» за цирк с алиментами.

Опасные трусы

Дженифер Лопес, Карди Би и другие красотки Голливуда сколотили банду стриптизёрш, потерявших накопления из-за финансового кризиса. Девушки из элитного стрип-клуба доверились биржевым гениям и жаждут отомстить. Красота – страшное оружие, особенно подкреплённая огнестрелом и нехваткой денег на новые сапожки.

Щегол и щенок

Любовь к искусству переворачивает жизнь юного Теодора Деккера – сначала его мать гибнет во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом выжив, юноша получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. Через несколько лет Теодор взрослеет, и картина открывает сироте мир богемы Нью-Йорка и заставляет разобраться в себе.

Также на выходных:

13 сентября. Творческая встреча с изобретателем слова «хипстеры» Юрием Сапрыкиным. Кинотеатр «Победа», Ленина, 7. Начало в 19:00.

14 сентября. Премьера «Лисистраты» в театре «Глобус». Каменская, 3, начало в 19:00.

14 сентября. Экскурсия в Ботанический сад СО РАН. Трансфер от Аркады – улица Ленина, 1; Красный проспект, 25 в 11:00.

14 сентября. Игротека в магазине «Мосигра» на Красном проспекте, 25. С 14:00 до 19:00.



Никита Манько

журналист Автор