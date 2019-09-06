К зиме готовы

Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному сезону

фотографии предоставлены СГК

Новосибирские ТЭЦ готовы к отопительному сезону. Годовая программа ремонта станций выполнена на 80 %.

Специалисты Сибирской генерирующей компании рассказали о ходе кампании по подготовке к отопительному сезону 2019-2020. В настоящее время запланированные ремонтные работы на всех ТЭЦ выполнены на 80 %. На ремонт генерирующего оборудования в этом году компания потратила 2 миллиарда 50 миллионов рублей, что на 250 миллионов больше прошлогодних вложений. Об этом рассказал глава новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков во время экскурсии журналистов на ТЭЦ-3.

Завершён ремонт 12 единиц основного оборудования теплоэлектроцентралей из 13 запланированных. Все станции готовы к началу отопительного сезона. Как только власти города примут решение, СГК подаст тепло в квартиры новосибирцев.

«Ремонт прошлого года обеспечил стабильную работу основного и вспомогательного оборудования. Это сказалось на характеристиках эксплуатации станций.

В том числе и на расходах топлива. В этом году на всех ТЭЦ провели ремонт котлов и турбогенераторов», – рассказал глава Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В числе крупных проектов ремонтной программы этого года – ремонт энергоблока новосибирской ТЭЦ-5, на который СГК в этом году потратила 150 миллионов рублей, а также котлоагрегаты на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 стоимостью 46 и 47 миллионов соответственно. Что касается ТЭЦ-3, здесь на ремонт трех агрегатов суммарно потратили 78 миллионов рублей.

К слову, встречу с журналистами в СГК неслучайно устроили на ТЭЦ-3. Это одна из старейших в городе станций: здесь, например, в качестве памятника сохранили котёл выпуска 1941 года.





С самого начала своей работы теплоэлектроцентраль работает на буром угле. Том самом, на который сейчас перевели ТЭЦ-5 и из-за которого сломали столько копий. О том, что зольность бурого угля меньше, чем каменного, написано и сказано уже много. Андрей Колмаков отметил, что вне зависимости от вида топлива на всех без исключения станциях уделяют внимание вопросу экологической безопасности. В этом ремонтном сезоне на поддержание эффективности природоохранного оборудования новосибирский филиал СГК направил около 200 миллионов рублей.





«На каждой ТЭЦ выполняется комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и эффективности золоулавливающих установок. На Барабинской ТЭЦ и на ТЭЦ-2 выполнен ремонт дымовых труб общей стоимостью порядка 50 миллионов рублей», – сообщил руководитель новосибирского филиала СГК.

СГК готова начать отопительный сезон. Как только властями города будет принято решение, в квартирах новосибирцев начнут теплеть батареи. Энергетики на новосибирских ТЭЦ создали трёхмесячных запас топлива. В цифрах это 1,4 миллиона тонн угля и мазута для розжига котлов.



Татьяна Картавых

журналист Автор